Die letzte Meile sowohl kunden- als auch umweltfreundlicher zu machen, hat sich das schwedische Start-up Budbee auf die Fahnen geschrieben. Sein Algorithmus zur effizienten Routenerstellung berücksichtigt Nachhaltigkeitsskriterien, geliefert wird nahezu fossilfrei. Kunden erlangen per App die Kontrolle über das Liefererlebnis, indem sie Zustellungsmethode, -zeitpunkt und -ort frei wählen können. In der ersten Jahreshälfte 2023 will Budbee auch hierzulande starten. Etailment stellt das Start-up vor.

