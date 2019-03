Die jungen Wilden bringen die großen Banken ins Schwanken? Diese Aussage stimmt so nicht (mehr): Die größten Finanzinstitute hierzulande investieren immer häufiger in junge Finanzfirmen - darunter auch viele, die im E-Commerce unterwegs sind. Welche Fintechs profitieren vom Geld und der Kundenreichweite der alten Garde?

"Fintechs sind Chance, nicht Bedrohung"

© Commerzbank

Commerzbank hält die meisten Beteiligungen

Start-ups: Kooperation statt Gemetzel - Bankbeteiligungen an Fintechs

1 / 13 Die Deutsche Bank ist trotz aller Schwierigkeiten immer noch das größte Finanzinstitut in Deutschland. Lange passierte bei dem Geldhaus wenig in Sachen Fintech-Beteiligungen. Dafür sind die Blauen seit einiger Zeit umso aktiver und kooperieren mittlerweile mit weit über einem Dutzend Fintechs (Foto: Deutsche Bank) 1 von 13 Teilen 2 / 13 Beteiligt ist die Deutsche Bank derzeit (Stand: 27. Februar) an insgesamt neun Fintechs, teils auch in Konsortien. Darunter finden sich auch einige, von denen Händler profitieren können. Wie Zeitgold: Die App digitalisiert und automatisiert lästigen Papierkram wie die Pflege des Kassenbuchs, die vorbereitende Buchhaltung oder die Rechnungszahlung. (Foto: Zeitgold) 2 von 13 Teilen 3 / 13 Neben Zeitgold investiert die Deutsche noch in WeTrade, R3, USC, Acadia Soft, Finanzguru, Hausgold, Vermietet.de und Trustbills. An der 2015 gegründeten Auktionsplattform für internationale Handelsforderungen hält die Deutsche Bank 12,5 Prozent der Anteile, die DZ Bank ist zu 25 Prozent beteiligt. (Foto: Trustbills) 3 von 13 Teilen 4 / 13 A propos DZ Bank: Das Zentralinstitut der Volks– und Raiffeisenbanken hält sich bei direkten Beteiligungen zurück: Neben der erwähnten Anteile an Trustbills hält das zweitgrößte deutsche Finanzinstitut nur noch an Architrave, eine Asset Management Plattform mit Schwerpunkt Immobilien, direkte Anteile. (Foto: DZ Bank) 4 von 13 Teilen 5 / 13 Dafür zählt die DZ Bank umso mehr Kooperationen auch im E-Commerce-Umfeld, darunter iZettle, Figo und FastBill (mit denen wiederum auch die Deutsche Bank kooperiert). (Foto: Fastbill) 5 von 13 Teilen 6 / 13 Eine weitere Kooperation der DZ Bank Gruppe: Barzahlen dürfte allen E-Commerce- und stationären Händlern ein Begriff sein. Der Zahlungsanbieter ermöglicht Kunden unter anderem die Zahlung von Online-Einkäufen, Reisebuchungen oder Rechnungen verschiedenster Art via Barcode an der Supermarktkasse. (Foto: Barzahlen) 6 von 13 Teilen 7 / 13 Die KfW ist nach Bilanzsumme das drittgrößte Finanzinstitut in Deutschland, als Förderbank hat sie direkt nichts mit Investitionen in Fintechs zu tun. Wie hoch das Institut und der Bund als größter Anteilseigner aber die Wichtigkeit der Förderung von Tech-Start-ups einschätzt, zeigt die Ausgründung der KfW Capital. Sie investiert mit Unterstützung des ERP-Sondervermögens des Bundes in Venture Capital Fonds. (Foto: KfW) 7 von 13 Teilen 8 / 13 So ist KfW Capital in Venture Capital- und Venture Debt-Fonds investiert, darunter Acton. Acton Capital Partners ist ein führender europäischer Venture Capital Fund mit Sitz in München, der wiederum in Start-ups wie windeln.de, Home24, der New Yorker Sneaker-Marke Koio und Mambu oder Iwoca (kommen beide bereits bekannt vor) investiert. (Foto: windeln.de (Screenshot)) 8 von 13 Teilen 9 / 13 Mit Abstand am aktivsten in der Fintech-Szene ist die Commerzbank. Insgesamt zählt das viertgrößte Institut derzeit (Stand: Februar 2019) 28 Beteiligungen über ihre Investment-Vehikel Commerz Ventures und Main Incubator. (Foto: Commerzbank) 9 von 13 Teilen 10 / 13 Ganz neu ist das Investment in das Cybersecurity-Start-up Authada: Deren eID-Lösung übermittelt innerhalb von 10 Sekunden die elektronische Identität des Personalausweises. (Foto: Authada) 10 von 13 Teilen 11 / 13 Auch an Iwoca hält die Commerzbank über Commerz Ventures Anteile. Das Start-up, 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und vergibt europaweit Kredite von bis zu 100.000 Euro an Selbstständige und Kleinunternehmen. Hier zu sehen: Das Iwoca-Team in Deutschland. (Foto: Iwoca) 11 von 13 Teilen 12 / 13 Und weil es so viele sind, hier noch ein weiteres Beispiel für die Beteiligungen der Commerzbank, die auch für den E-Commerce spannend ist: Optiopay, hier die beiden Gründer Oliver Oster (li.) und Marcus Börner. Die Auszahlungsplattform wickelt Zahlungen von Unternehmen an ihre Kunden oder Mitarbeiter ab und bietet diesen höherwertige Gutscheine als Auszahlungsoption an. Weitere Beteiligungen: Bilendo, Candis, E-bot7, Gini, Grover, Openassapp, Optiopay, TransFICC, Traxpay, Userlane, Lana Labs, R3, Tillhub, vermietet.de, Etoro, Marqeta, Getsafe, Mambu, Paykey, Bankin', Mnyway, Realbest.de, Payworks, Boughtbymany, Fraugster. Und Kooperationen mit Fintechs gibt es natürlich auch. (Foto: Optiopay) 12 von 13 Teilen 13 / 13 Die Hypovereinsbank hält sich bedeckt, was ihre Beteiligungen an Fintechs angeht. Laut Medienberichten sind die Beteiligungen an Finleap und Moneymap verkauft; Kooperationen hat die HVB, die zur italienischen UniCredit Group gehört, unter anderem mit finAPI, Fintura, Sum up, Gini und Optiopay. (Foto: Hypovereinsbank) 13 von 13 Teilen



Von wegen abgehängt: Es hat ein wenig gedauert, bis die meisten hiesigen Finanzinstitute erkannt haben, dass die Zusammenarbeit mit Fintechs das eigene Geschäftsmodell unterstützen kann. Warum für teuer Geld in-house neue digitale Angebote entwickeln, wenn sie draußen auf dem Markt billiger eingekauft werden können?Banken und Sparkassen suchen deshalb mittlerweile den Schulterschluss mit den Jungen Wilden. Eine aktuelle Umfrage der Beratungsgesellschaft Price Waterhouse Coopers unter Banken und Fintechs zeigt, dass rund 88 Prozent der befragten Banken Kooperationen mit den neuen Dienstleistern in ihrer Digitalisierungsstrategie vorsehen. Die etablierten Geldhäuser integrieren Anwendungen der Fintechs in ihre eigenen Systeme, entwickeln gemeinsam mit ihnen neue Angebote oder beteiligen sich gleich am Unternehmen selbst."Die UniCredit sieht Fintechs als komplementär zu Banken", sagt etwa ein Sprecher der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank, fünftgrößte Bank in Deutschland. "Fintechs können den bereits laufenden Transformationsprozess in der Finanzdienstleistungsbranche ergänzen, deshalb sehen wir sie als Chance und nicht als Bedrohung."Zu Beginn der Fintech-Welle wurde das etablierte Geldhaus von den Jungen Wilden gerne als veraltetes und unbewegliches Unternehmen der aussterbenden Art verspottet; mittlerweile ist das Stimmungsbild ganz anders.Die Fintechs profitieren nicht nur vom Geld der alten Garde, auch der Zugang zum Markt und die Erfüllung zahlreicher Regulierungsvorgaben werden durch eine Kooperation oder eine Beteiligung erleichtert.Mit Abstand aktivsten in der Fintech-Szene unterwegs ist die Commerzbank. Insgesamt zählt das dritttgrößte Institut derzeit (Stand: Februar 2019) 28 Beteiligungen über ihre Investment-Vehikel Commerz Ventures und Main Incubator.Aber die anderen Schwergewichte holen auf. Lange passierte bei der Deutschen Bank, trotz aller Schwierigkeiten immer noch das größte Finanzinstitut in Deutschland, wenig in Sachen Fintech; vor fünf Jahren kooperierte das Geldhaus das erste Mal mit einem Fintech: Mit Strands entwickelte die Bank ein digitales Haushaltsbuch für das Online- und Mobile-Banking, den Finanzplaner, der im Anschluss mit Figo weiter zu einem Multibanking Finanzplaner entwickelt wurde.Dafür ist der Branchenprimus seit einiger Zeit umso aktiver unterwegs. Wo überall, das zeigt unsere Fotogalerie . Und nicht nur das: Wir haben zusammengetragen, welche Fintechs noch Geld von den fünf größten Banken in Deutschland bekommen. Nicht wenige von ihnen tummeln sich auch im E-Commerce.