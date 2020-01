Wer im Ausland Geschäfte machen will, der sollte den Markt kennen. Daten helfen da. Beispielsweise die von Google. Der Online-Riese kann länder- und sortimentsspezifische Daten aufbereiten und stellt sie in Deutschland als Tool unter dem Namen „Google Market Finder“ zur Verfügung. Kostenlos. Was kann der Market Finder?

Die Funktionsweise ist schnell erklärt:

Nach der online Eingabe der eigenen Unternehmenswebseite auf dem Market Finder durchkämmt Google binnen Sekunden die Seite und fasst in Stichworten das Sortimentsangebot zusammen. Wenn nötig, kann man diese Liste händisch korrigieren oder erweitern. Morning Briefing Ihren News-Espresso für den Tag kostenlos bestellen Bin dabei!

Ebenso verfügbar ist das Wirtschaftsprofil des Landes (Bruttoinlandsprodukt, Wachstumsrate, Arbeitslosenquote oder Zahlungsoptionen).



Werbeempfehlung und Basisfakten inklusive

Spannend sind die spezifischen Marketingfakten, die offenbaren, über welche Geräte die wöchentlichen Onlinebestellungen getätigt werden, wie viele Konsumenten Produkte zunächst online suchen, wer im Netz nach lokalen Händlern sucht oder wie Verbraucher während einer Online-Produktsuche agieren, auf Produktwerbung reagieren und wie häufig bereits im Ausland eingekauft wird.

Wer nun seine präferierten Länder auswählt, erhält für jedes Land kompaktes Wissen zu den Bereichen Standort, Zahlung, Kundenservice, Logistik, Steuern und Recht sowie Personal.

Dazu lassen sich einzelne Beiträge oder Videos aufrufen, die das „How to“ erläutern. Ebenso können Grundlagen nachgeschlagen werden, wie das landestypische Zahlensystem, Datumsanzeige, Arbeitstage so und die gebräuchlichsten Zahlungsmethoden. Für diese liefert der Market Finder dann auch gleich die passenden Dienstleister mit.



Im nächsten Schritt ist der Google Market Finder dann in seinem Element angekommen: Marketingkampagnen, Werbeempfehlungen und Kampagnenauswertung – dafür steht eine ganze Bandbreite an Google Tools zur Verfügung, die – dann allerdings kostenpflichtig – nur einen Klick entfernt sind. Die kompletten Daten zu den eigenen Expansionsgedanken sind im Dashboard übersichtlich sortiert. Wer ist die Zielgruppe für das Tool? Start-ups, Apps sowie kleine und mittelständische Unternehmen.