Bringoo will aufs Land

Nach dem Vorbild des amerikanischen Lebensmitteldienstleisters Instacart will das Start-up Bringoo aus Hamburg den Einkauf aus lokalen Geschäften per App und mit Lieferung am selben Tag per eigener oder händlerbasierter Logistik ermöglichen.



Dabei kommt es ohne große Investitionen in Lager und Warenbestände aus, weil die Produkte lokaler Anbieter genutzt werden. Aktuell können Kunden Produkte von Edeka, Penny, Metro, Nahkauf, Obi und Hugendubel per App bestellen. Das Konzept wird in Hamburg, Berlin und Köln getestet, wobei das Bringoo-Modell auch im ländlichen Raum funktionieren soll.



In Großstädten liefert das Start-up mit „Pikern“ und „Ridern“ in eigenen Fahrzeugen innerhalb von 45 Minuten ohne Mindestbestellwert zu lokalen Supermarktpreisen plus Lieferentgelt ab 2,90 Euro. Für kleine Städte bietet das Start-up die Marktplatzlösung mit Fulfillment-App ohne Lieferservice an. Die Handelspartner übernehmen diese in Eigenregie und zahlen eine geringere Kommission an Bringoo. Investoren sind unter anderem Frank Otto, Flaschenpost und Rosebike.