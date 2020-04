© etailment



© shutterstock / George Rudy E-Paper Gute Leute für die Zeit danach - Spezial Personal in Der Handel Die Corona-Krise lähmt den stationären Handel: Doch der Tag X rückt näher, wenn die Läden öffnen dürfen. Dann muss das Geschäft ganz schnell wieder laufen. Spätestens dann braucht man gutes Personal. Im Spezial Personal verrät Der Handel, wie man an die richtigen Leute kommt und diese auch hält. Mehr lesen

Absturzmonat März

Morning Briefing Ihren News-Espresso für den Tag kostenlos bestellen Bin dabei!



Business Guide 49 Seiten Ratgeber „Kommunikation in der Krise“: Gute Ideen mit kleinem Budget Auch in der Krise darf die Kommunikation mit den Kunden nicht abbrechen. Der Corona-Ratgeber „Kommunikation in der Krise“ zeigt auf 49 Seiten, wie kleine und große Unternehmen gerade jetzt mit den Kunden kommunizieren und wie sie auch noch neue Erlösmodelle und Verkaufskanäle entdecken. Mehr lesen



© shutterstock / BOKEH STOCK Player Die Jogginghose und die Corona-Krise: Was auch bei Herrenausstatter.de derzeit anders ist Renata DePauli ist eine deutsche Internetpionierin. Sie war schon mit einem Shop am Netz, als es noch Telefone mit Wählscheiben gab. Heute verkauft sie Mode mit viel Liebe zur Ware und Enthusiasmus für Technik. Die Corona-Krise trifft auch ihren bekanntesten Shop Herrenausstatter.de, auch, wenn manch Artikel derzeit überdurchschnittlich gefragt ist. Außerdem richtet sie einen Appell an die Branche. Mehr lesen



© shutterstock_Potential Filmmaker Logistik Eine Branche im Black-Friday-Modus – doch der Höhepunkt kommt noch Leere Regale treiben dem Handel Schweißperlen auf die Stirn. Ein Nadelöhr für den Nachschub – die Logistik. Die Branche hat sich schnell auf die Corona-Krisenzeiten eingestellt, das Versandvolumen nimmt bereits Vorweihnachtsniveau an. Mit dem Produktionsstart in China erwartet die Branche eine neue Welle. Die größte Herausforderung ist aber: Die Mitarbeiter müssen gesund bleiben. Mehr lesen



© shutterstock_zhu difeng etailment Expertenrat Wie die Corona-Krise bekannte strukturelle Schwächen im Einzelhandel offenbart Nur im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogerien ist noch Bewegung. Nahezu im kompletten übrigen stationären Einzelhandel stapelt sich die Ware. Gerade für kleine Unternehmen, die bislang noch keinen erfolgreichen Onlineshop haben, wird das Dilemma deutlich - die Ware kann weder vor noch zurück. Mehr lesen

Exner engagiert, Professor am Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit im Universitätsklinikum Bonn. Der Mann soll einen Leitfaden erstellen, wie man Infektionsgefahren in einem Filialbetrieb minimieren kann, das Fielmann-Hygiene-Grundgesetz, sozusagen.Vielleicht hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn genau solche Unternehmen im Kopf, wenn er im "Handelsblatt" davon spricht, dass eine Bedingung für die Rückkehr in das Arbeitsleben sei, dass man die Fabrik oder das Geschäft sicher für Mitarbeiter und Kunden organisieren könne. "Unternehmen oder Branchen, die nachweisen können, dass sie die Hygiene- oder Abstandsregeln sicherstellen, könnten leichter zurück in den Alltag. Diesen Weg wollen wir im Dialog mit allen Bereichen der Wirtschaft gehen."Aber der muss sich verstetigen. Deshalb ist es wichtig, über Ostern konsequent zu bleiben. Auch wenn es bei dem Wetter schwerfällt: Wir sollten zu Hause bleiben und auf Familienbesuche verzichten, damit die Infektionskurve nicht wieder ansteigt."Das ist immer noch alles sehr vage und kann auch als strategisches Optimismusverbreiten interpretiert werden. Wie viele Handelsunternehmen es letztlich sein werden, die es in den besagten Alltag zurückschaffen, weiß niemand. Mit Sicherheit die "gesunden", wie Fielmann. Die kranken werden es nicht oder nur mit größter Mühe, staatlichen Krediten und gewaltiger Verschlankung schaffen. Aber was das dann für diese Gruppe langfristig heißt, wenn sie einerseits ihre Umsatzverluste reinholen, andererseits Kredite bedienen müssen, kann man sich auch mal fragen.Der Chef der gleichnamigen Schuhhandelskette mit Sitz in Darmstadt hat dieses Interview auch als eine Art Generalbotschaft vom gesamten mittelständischen Einzelhandel verstanden, wiewohl der nicht gerade als medienlüstern bekannte Schuhhändler derzeit auch auf Twitter kräftig für seine Branche trommelt.Dielmann sollten auch diejenigen zuhören, die jetzt und in Zukunft dem Onlinehandel das große Geschäft andichten wollen. Eine neue Studie von Kantar hat ermittelt, dass wegen der Corona-Krise die Einkäufe sich schneller vom stationären Handel hin zum E-Commerce entwickeln würden als einst prognostiziert wurde. Bei solchen Vorhersagen ist immer wichtig zu wissen, wer deren Auftraggeber ist. In dem Fall ist es Detail Online ist ein in Stockholm ansässiges Technologieunternehmen, das "Suchtechnologie und künstliche Intelligenz einsetzt, um verlorene Verkaufschancen im E-Commerce zu überwachen", wie es heißt.Yo. Dass sich Detail Online sich seinen Markt nicht schlecht reden wird, ist klar. Markus Dielmann hat allerdings auch seinen Eigenmarken-Onlineshop geschlossen, weil auch hier die Umsätze um 30 bis 50 Prozent eingebrochen seien. Und wer an dieser Stelle liest, wie es Onlinehändlerin Renata DePauli mit ihrem Shop Herrenausstatter.de derzeit geht weiß, dass die Corona-Krise keine ist, die vor allem den stationären Handel bedroht. Die aktuellen Zahlen des Branchenverbandes BEVH für das erste Quartal belegen das eindrucksvoll. Minus 20% Rückgang im März über alle Sortimentsbereiche im Vergleich zum Vorjahresmonat - nur Lebensmittel brummt: Plus 56% im März sorgten für ein Quartalsplus von 28%. Das klingt gigantisch, aber nunmehr 361 Millionen Euro Umsatz sind im Vergleich zum Volumen des gesamten deutschen Lebensmitteleinzelhandels mit seinen rund 160 Milliarden Euro Umsatz im Jahr ein Witz. Somit wird aus dem Brummen schnell ein leises Schnurren.Die Leute holen sich ihr Klopapier und ihre Dosensuppen halt doch lieber im Supermarkt ums Eck, schnellstmögliche Bedarfsdeckung ist angesagt. Ansonsten wird das Geld beisammen gehalten. Besitzer von Aktiendepots weinen derzeit leise bis sehr laut, Kurzarbeiter kalkulieren sehr genau mit dem geschrumpften Einkommen, und die Menschen, die wegen der Corona-Krise gar keine Jobs mehr haben, kaufen erst recht nichts mehr ein. Weder online, noch offline.Für alle, die jetzt mit vermeintlich cleveren Strategien daherkommen, wie man mit optimierten Webshops Verbraucher zum Onlineshopping motivieren könne, sei gesagt: Das Coronavirus drückt allen auf die Laune und schlägt (fast) allen auf die Geldbeutel.Menschen, die nicht mehr in die Disco gehen können, brauchen keine modische Kleidung. Fußballspieler, die sonntags kein Spiel mehr haben und auch nicht trainieren können, brauchen keine neuen Fußballschuhe. "Für die Menschen sind jetzt andere Dinge wichtig", sagt Renata DePauli. Man hat Rückenschmerzen, weil im Homeoffice keinen gescheiten Bürostuhl, man kann die eigenen vier Wände eh nicht mehr sehen, es fehlt das Sozialleben, die Zukunftsängste wachsen, und vielleicht haben manche auch Angst um ihre Gesundheit.