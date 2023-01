Relevante Angebote, in Echtzeit auf dem Navi-Bildschirm eingeblendet: "Vehicle-Commerce" ist der Königsweg zum Kunden, meint Simon Hecker, Mitgründer und Geschäftsführer von 4.screen. Aber der Nutzen für den Fahrer muss hoch sein - und der Umweg darf maximal zwei Minuten dauern.

© 4.screen

Das Unternehmen Vor zwei Jahren gegründet, beschäftigt die 4.screen GmbH in München mittlerweile rund 100 Mitarbeiter. Zu den Kooperationspartnern zählen etwa die Hälfte aller globalen Autohersteller, darunter Audi und Mercedes. In Deutschland werben nach Angaben des Start-ups bereits rund 60 große Marken und Händler über 4.screen, kürzlich wurde u.a. Kaufland als Kunde gewonnen. Zu den Anteilseignern von 4.screen zählen der ehemalige VW-Chef Matthias Müller und Frank Lindenberg, der frühere CFO von Mercedes.

Zur Person © 4.screen Simon Hecker gründete 2020 gemeinsam mit Fabian Beste und Christoph Mahlert die 4.screen GmbH in München, deren Geschäfte er seither führt. Nach dem Wirtschaftsstudium in St. Gallen startete er seine Karriere 2011 bei der Unternehmensberatung Deloitte, von der er 2014 zu Bain & Company wechselte, um dort strategische Projekte für Automotive- und Industriekunden zu leiten. Zwischen 2017 und 2020 war er für die Strategie im Bereich digitaler Produkte und Services bei BMW verantwortlich.

Die Idee

Mehr als zwei Minuten Umweg darf der beworbene Standort allerdings nicht entfernt sein: "Wir wollen die Autofahrer ja nicht nerven, sondern durch Angebote mit hohem Nutzwert ihr Fahrerlebnis steigern", meint Mitgründer Simon Hecker. Einen innovativen Zugang zur Zielgruppe Autofahrer will 4.screen Händlern und anderen Unternehmen bieten: Über das Onlineportal der Firma lassen sich Werbekampagnen mit verschiedenen Formaten bei Autoherstellern suchen. So kann z.B. das Logo des Werbenden auf dem Navi-Bildschirm angezeigt werden, sobald sich das Fahrzeug dem Standort eines Ladens nähert. Wird das Logo angeklickt - das Logo kann immer angeklickt werden, aber die großen Bilder, der lange Text werden nur bei unter 6 km/h angezeigt - erscheinen aktuelle Angebote, vom Gratis-Kaffee bis zum Parkgebühr-Discount.Mehr als zwei Minuten Umweg darf der beworbene Standort allerdings nicht entfernt sein: "Wir wollen die Autofahrer ja nicht nerven, sondern durch Angebote mit hohem Nutzwert ihr Fahrerlebnis steigern", meint Mitgründer Simon Hecker.



Einfach nur Werbung auszusenden, mit hohen Streuverlusten und ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Zielgruppe, das braucht kein Mensch. Wir aber setzen auf passgenaue Information, die für den Absender effizient ausspielbar ist und beim Empfänger hohen Nutzen stiftet.Nehmen wir einen gehobenen Supermarkt, der gerade Ladesäulen installiert hat und Neukunden gewinnen will. Wenn der jetzt in seiner Region gezielt in den E-Autos einer Marke wirbt, deren Fahrer er als potenzielle Kunden seines Ladens sieht, dann sind die Erfolgschancen höher als bei der Nutzung von Medien, die kein gezieltes Aussteuern ermöglichen.Alles, was dem Fahrer einen Mehrwert bietet und zu einem besseren Fahrerlebnis führt. Das Kriterium dafür lautet "Kontext-Relevanz": Fahrer eines E-Autos schätzen das Angebot einer günstigen Ladestation, beim Einkaufen freuen wir uns über einen kostenfreien Parkplatz, auf der Autobahn über den Gratis-Kaffee an der Raststätte. Also Angebote, die aktuell, konkret und ohne großen Aufwand realisierbar sind. Deshalb werden auf dem Display übrigens auch nur Logos von Geschäften als Pin angezeigt, die maximal zwei Fahrminuten entfernt liegen.Wenn ich das angezeigte Logo interessant finde - die Tankstelle, weil mein Kraftstoff zur Neige geht, den Schnellimbiss, weil ich Hunger habe - und darauf klicke, sehe ich eine gegebenenfalls hinterlegte Zusatzinformation inklusive eines QR-Codes. Diesen kann ich mit dem Handy scannen und wie einen traditionellen Gutschein im Geschäft einlösen. Das Ganze kostet mich nichts und funktioniert, sobald ich bei einem Software-Update eingewilligt habe, entsprechende Werbung auf meinem Auto-Display zu erhalten.Die Währung ist der sogenannte "Tausender-Kontakt-Preis", der zurzeit drei Euro beträgt. Das bedeutet: Bucht ein Retailer beispielsweise für seine Kampagne bei einem Autohersteller zu einem TKP von 3 Euro 500.000 Kontakte, so kostet ihn das 1.500 Euro. Gezählt wird jeweils nur, wenn die Pin bei einem Fahrer tatsächlich im Display auftaucht, er also die Chance hat, das Logo wahrzunehmen. Eine Logo-Impression pro Fahrt kostet in unserem Beispiel 0,3 Cent. Im Vergleich zu anderen Werbeformen ist also nicht nur die zielgenaue Ansprache, sondern auch der Preis sehr attraktiv. Alle Anzeigen sind natürlich DSGVO-konform und nie ablenkend für den Fahrer.Das Smartphone! Andere Wettbewerber haben es dagegen schwer, da wir uns als Single-Source-Supplier im Vehicle-Commerce etablieren - schließlich will kein Autohersteller gern das anspruchsvolle Prozedere, das von den ersten Gesprächen bis zur technischen Implementierung durchaus zwei Jahre dauern kann, mit mehr als einem Anbieter durchaufen. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir die von uns derzeit erreichte Zahl von einer Million Fahrzeugen in Deutschland und drei Millionen weltweit rasch steigern können.Das Interview führte Björn P. Böer.Dieser Artikel erschien zuerst in Der Handel