Der Weihnachts-Spot der britischen Handelskette John Lewis ist in jedem Jahr die Benchmark für Werbe-Emotionen. Die Briten warten schon seit Tagen ungeduldig auf den Spot, markiert er doch traditionell den Start der Saison. In diesem Jahr startet er etwas später als sonst. Doch das Warten hat sich gelohnt. Der Spot stellt alles in den Schatten, was sonst zu Weihnachten durchs Werbe-TV flimmert.

John Lewis & Partners Christmas Ad 2018

John Lewis & Partners + Waitrose & Partners - Bohemian Rhapsody



In den vergangenen Jahren stellte John Lewis seinen Weihnachts-Spot immer am 10. November vor. Diesmal ist es der 15. des Monats. Neu ist auch, dass die Kette nach Fantasie-Figuren wie "Moz the Monster", "Buster the Boxer", "Man on the Moon", "Monty the Penguin" und "Bear and the Hare" einen echten Star in den Fokus rückt.7 Millionen Pfund soll der Clip gekostet haben. Gerüchte, ein Großteil davon sei Gage für Pop-Legende Elton John, der ineine zentrale Rolle spielt, dementiert die Warenhauskette.Darum geht es im Film: "Your Song" erklingt da mit Elton John am Klavier. Und zunächst wirkt der Clip auch wie eine Hommage an die überbordende Karriere von Elton John. Dann endet der Film mit einer Szene, bei der Elton John an Weihnachten sein erstes Klavier von seiner Großmutter geschenkt bekommt und dem Motto "Some gifts are more than just gifts".Wie immer verlängert John Lewis die Kampagne auch auf die Fläche. Im Londoner Flagship-Store ist wurde unter anderem das Aufnahmestudio und Wohnzimmer aus dem Clip nachgebaut. Die Kostüme aus dem Kurzfilm soll man dort anprobieren können.Und für alle, die Elton John nicht mögen: Hier als Zugabe der kongeniale Spot von John Lewis und Waitrose mit "Bohemian Rhapsody" aus dem Spätsommer 2018. Die Botschaft am Ende des Spots: "When you're part of it, you put your heart into it."