Die deutschen Verbraucher schauen weniger optimistisch in die Zukunft, vor allem finanzielle Sorgen nehmen zu. Das zeigt eine groß angelegte Studie der GfK. Die Angst vor Klimawandel oder Corona treibt demnach 2023 weniger Menschen um als in den Vorjahren, während die Zahl derer, die mit Sorge auf das Thema Immigration blicken, deutlich gestiegen ist.

Die Top-Sorgen haben sich verschoben

Krise geht auch an Besserverdienern nicht vorüber



Die gute Nachricht: Ängste rund um die Corona-Pandemie belasten die Verbraucher inzwischen weit weniger als noch 2022. Das Thema rutschte in der Rangliste der in der "Consumer-Life-Studie" abgefragten Sorgen um acht Plätze nach unten auf Rang 12. Die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) fragt jährlich die Sorgen der Verbraucher in einer groß angelegten Konsumenten-Studien in 26 Ländern ab.Die schlechte Nachricht: Die Konsumstimmung in Deutschland bleibt gedrückt, denn die Verbraucher blicken weniger optimistisch in die Zukunft als noch vor der Pandemie. Während 2019 noch 60% sich zuversichtlich zeigten, dass sich ihre finanzielle Situation mittelfristig verbessern werde, glauben dies 2023 nur noch 46%.Aus der GfK-Studie geht hervor, dass finanzielle Sorgen deutlich zugenommen haben. Wie im Vorjahr liegt die Angst vor der Geldentwertung durch weiter steigende Energie- und Lebensmittelpreise hierzulande auf Platz 1 der Sorgenliste.Entsprechend wächst die Angst der Menschen, nicht genug Geld zu haben, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Das ist mittlerweile die zweigrößte Sorge der Verbraucher und hat die Klimaangst auf den dritten Platz verdrängt. Auf Platz 4 und 5 folgen Sorgen um Immigration/Zuwanderung (Vorjahr: Platz 9) und über die Zukunft der Rente (unverändert Platz 5).Vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen fürchten, ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Bei Gutverdienern, also Personen mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von über 3.500 Euro, steht diese Sorge dagegen nicht wie bei der Gesamtbevölkerung auf Platz 2, sondern erst an achter Stelle."Dennoch geht die anhaltende Krise auch an diesen Menschen nicht spurlos vorüber", sagt Petra Süptitz, Expertin für Konsumententrends bei der GfK. "Waren im vergangenen Jahr noch 67% der Besserverdienenden wirtschaftlich zuversichtlich, befürchtet gerade diese Gruppe massive Wohlstandsverluste, nur noch 58% blicken optimistisch in die Zukunft."