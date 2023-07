Im Laden spricht der Verkäufer, aber online und im Backoffice führt ChatGPT das Wort: Den Vorteil einer solchen Arbeitsteilung zeigt Technologie-Expertin Cosima von Kries an fünf Beispielen.

1. Kundenbetreuung verbessern

2. Sprachübersetzung optimieren

3. Zusammenfassungen erstellen

Zur Person © Nintex Cosima von Kries ist Director Solution Engineering EMEA bei Nintex. Das Unternehmen betreibt die Nintex Process Platform, die Organisationen in 90 Ländern zur Verwaltung, Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen nutzen.

4. Neue Inhalte kreieren

5. Code optimieren



© IMAGO / Alexander Limbach Etailment-Expertenrat Warum Shein für Zalando eine existenzielle Bedrohung ist - und ChatGPT das (noch) nicht wahrhaben will Zalando bindet ChatGPT in seine Produktsuche ein: Ein Chatbot soll mithilfe von künstlicher Intelligenz genau die richtige Antwort geben, wenn es mal wieder heißt: "Was zum Himmel ziehe ich heute an?" Das Projekt ändert nichts an einem Grundproblem: Gegen die Geschwindigkeit und Innovationskraft des rasant wachsenden chinesischen Wettbewerbers Shein sieht Zalando alt aus. Etailment-Experte Alexander Graf betrachtet die beiden Konkurrenten im Dialog mit – genau: ChatGPT. Mehr lesen



© IMAGO / aal.photo Recht Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz: Das plant die EU Die EU-Kommission will einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) in der EU schaffen. Die KI-Verordnung befindet sich noch im Entwurfsstadium - viele Regelungspunkte stehen jedoch schon fest oder es ist abzusehen, in welcher Form sie den Weg in das Gesetz finden werden. Daher lohnt es sich für Unternehmen, sich schon jetzt darauf vorzubereiten, um nicht von der Regelungsfülle überfahren zu werden und teure, notwendige Anpassungen der eingesetzten KI zu riskieren. Rechtsanwältin Kathrin Schürmann gibt einen Überblick über die von der EU geplanten Vorgaben und sagt, welche für den E-Commerce wichtig sind. Mehr lesen



© IMAGO / Alexander Limbach Etailment-Expertenrat Chat-Commerce: Bringt ChatGPT den Durchbruch? Eine echte und wirklich intelligente Dialogfähigkeit gab es bei Chatbots bisher noch nicht. Diese wird jetzt offensichtlich durch die Anreicherung mit KI möglich, die Potenziale von ChatGPT scheinen grenzenlos. Allerdings sind noch viele Fragen offen, sagt Etailment-Experte Professor Gerrit Heinemann. Er erklärt unter anderem, warum datenschutz- und arbeitsrechtliche Risiken des ChatGPT ihn schon zu Beginn zu Fall bringen könnten. Mehr lesen

Fast 90% der Verbraucher bevorzugen die Interaktion mit einem Menschen gegenüber einem Chatbot. Frustrierender botbasierter Kundenservice ist schlecht für ein Unternehmen.Wenn jedoch ChatGPT mit einer internen Datenbank verbunden ist, können Fragen wie "Wie bekomme ich eine Genehmigung?" oder "Wo ist Ihr nächstgelegenes Büro?" zufriedenstellend beantwortet werden. Darüber hinaus wird die KI in der Lage sein, Inhalte zu erstellen und Antworten in einem visuellen Format darzustellen, beispielsweise auf den Wunsch "Bitte senden Sie mir einen Bericht über die Umsätze des letzten Monats."ChatGPT kann beispielsweise den Standort eines Mitarbeiters ermitteln und automatisch Seiten mit Inhalten in die Landessprache der Person übersetzen. Für Entwickler, IT-Fachleute und Nutzer allgemein bedeutet dies eine enorme Zeit-, Arbeits- und Kostenersparnis, etwa bei der Markteinführung.Die KI bietet auch ein großes Potenzial für die Entwicklung automatisierter assistiver Arbeitsplatztechnologien wie Echtzeit-Bildschirmleser und Gebärdensprachübersetzungen für Menschen mit Behinderungen.Von E-Mails über Nachrichten bis hin zu Berichten kann ChatGPT wichtige Informationen zusammenfassen und an vielbeschäftigte Mitarbeiter weitergeben. In Verbindung mit Word oder Outlook kann die KI Informationen prüfen und das Wichtige herausfiltern. Und sie ist in der Lage, eine E-Mail in ein Handlungselement umzuwandeln und dieses in einen Arbeitsablauf einzubinden, der mit einem größeren Team geteilt wird.Auch für kreative Schreibarbeiten kann ChatGPT ein hilfreicher Partner sein, der diese Aufgabe erheblich erleichtert und manchmal sogar ganz abnimmt. Mitarbeiter können vielleicht nicht alle ihre schriftlichen Aufgaben an ChatGPT abgeben, aber sie werden definitiv von einer Reihe von Routineaufgaben entlastet und erhalten Schreibideen und Unterstützung - vom Urlaubsantrag über einen zehnstufigen Bericht zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bis hin zum Blog über die Geschäftsentwicklung oder einen neuen Business-Trend.Von der Erstellung von Arbeitsabläufen bis hin zu Vorschlägen kann ChatGPT den Code erstellen, überprüfen und verbessern. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen gerade mit einem Projekt startet oder bestehende Arbeitsabläufe verbessern möchte: Die KI unterstützt die Codierung auf die gleiche Weise wie das Schreiben.Da technologische Innovationen zunehmend auf "Citizen Developern" beruhen, die eine großartige Idee oder einen besonderen Einblick in die Bedürfnisse ihrer Organisation haben, aber keine oder nur eine geringe formale Ausbildung im Programmieren, wird ChatGPT zu einem wichtigen Werkzeug der technischen Umsetzung.Dieser Artikel erschien zuerst in Der Handel