Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Jede Transformation muss mit dem Kundenproblem und seinen Lösungen beginnen. Geradezu manisch kundenfixierte Unternehmen machen das vor. Sie haben eine Reihe von Gewohnheiten etabliert, um dem Mantra von der Kundenorientierung tatsächlich Wucht zu verschaffen. Welche sind das? #/AB#

1. Fokus auf den Kunden, nicht den Rivalen

etailment Klassiker Trotz Tempo-Wandel sind manche guten Dinge länger wertvoll.

Kluge Studien, sinnvolle Tipps, brauchbare Tools, spannende Cases.

Deshalb präsentieren wir Ihnen lesenswerte zeitlose Artikel von etailment in loser Folge.

2. Beseitigen Sie das Risiko

3. Agil denken

4. Mehr Zeit für Top-Kunden

5. Nicht nur den eigenen Wettbewerber studieren



© Kapten & Son Direct-to-Consumer Junge Marken stechen den Handel aus Viele Start-ups streichen für ihre Produkte inzwischen den Mittelsmann, umgehen den Handel - und vor allem Amazon - und machen direkt mit dem Kunden ihre Geschäfte. Wie gelingt ihnen das? Mehr lesen

6. Jenseits des Kundenrands

Galerie: So inszeniert ein Onliner Fahrräder im Laden

1 / 16 fahrrad.de bietet seine Services vor Ort in insgesamt fünf ausgewählten deutschen Städten direkt an: Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg und Dortmund. (Internetstores) 1 von 16 Teilen 2 / 16 Die Shops bietet ein Sortiment an Bikes und Zubehör an. Kunden können sich beraten lassen und den Werkstatt-Service nutzen. (Internetstores) 2 von 16 Teilen 3 / 16 Am Online-Terminal können sie zudem aus rund 35.000 Produkten von fahrrad.de ihr neues Bike, Zubehörteil oder Kleidungsstück auswählen und direkt nach Hause oder in den Store (Pick-up-in-Store) liefern lassen. (Internetstores) 3 von 16 Teilen 4 / 16 Auch Fahrrad-Kunden möchten die Vorzüge des Online-Shoppings, das direkte Produkterlebnis sowie die Services des stationären Handels zusammen erleben. (Internetstores) 4 von 16 Teilen 5 / 16 Alle Fahrräder können vor Ort getestet werden. (Internetstores) 5 von 16 Teilen 6 / 16 „Mit unserer Strategie, die auf einem selektiven Multichannel-Ansatz aufbaut, wollen wir nicht nur das Einkaufserlebnis verbessern, sondern auch Vorreiter im Fahrradmarkt sein“, sagt Kai Ehlers, Director Multichannel bei Internetstores. (Internetstores) 6 von 16 Teilen 7 / 16 Neue Standorte? Der Fokus liegt auf einer selektiven Standortauswahl, unterstützt von Online-Datenerhebungen mit entsprechend großem Einzugsgebiet. (Internetstores) 7 von 16 Teilen 8 / 16 Internetstores betriebt in 14 Ländern rund 40 digitale Fachhändler, darunter fahrrad.de, Brügelmann, Bikester, Probikeshop, Campz sowie Addnature (Internetstores) 8 von 16 Teilen 9 / 16 Zum Angebot von Internetstores gehören auch Eigenmarken (Internetstores) 9 von 16 Teilen 10 / 16 Internetstores gehört zur SIGNA Sports United Gruppe (Internetstores) 10 von 16 Teilen 11 / 16 Neben den eigenen fünf Standorten von fahrrad.de wird das Angebot durch ein deutschlandweites Netzwerk von aktuell über 80 Service-Partnern ergänzt. (Internetstores) 11 von 16 Teilen 12 / 16 (Internetstores) 12 von 16 Teilen 13 / 16 (Internetstores) 13 von 16 Teilen 14 / 16 (Internetstores) 14 von 16 Teilen 15 / 16 (Internetstores) 15 von 16 Teilen 16 / 16 (Internetstores) 16 von 16 Teilen

7. Touchpoints pflegen

8. Prioritäten setzen und verzichten



© Rainer Sturm / pixelio.de Studie Kollaps, Chaos, Krise: Was Kunden an der Logistik nervt - und was sie retten könnte Das Wachstumstempo des Onlinehandels stellt die Logistiker auf eine harte Probe. Deutschland in der Weihnachtszeit hat ein Verkehrsproblem wegen der immensen Zustellmengen. Und die Kundenansprüche steigen immer mehr. Eine Schweizer Lösung für moderne Logistik ist dabei ziemlich unterirdisch. Mehr lesen



© Fotolia Urheber: estherpoon Marketing Customer Journey - Diese Stationen bieten Chancen Kaum berechenbar und anspruchsvoll ist der Kunde von heute. Er informiert, kommuniziert und kauft über unterschiedlichste Kanäle beim Händler seines Vertrauens. Diese Vielfalt macht es für Unternehmen nicht leicht, die Reise des Kunden zu begleiten. Doch die unterschiedlichen Phasen der Customer Journey bieten jeweils ihre eigenen Chancen. Mehr lesen



© About you/Gisela Schober Marketing Die Influencer Offensive von About you Die Hamburger haben die Ärmel hochgekrempelt und liefern aktuell nahezu im Wochentakt Entertainment und vermarkten es selbst. Immer mit dabei: Influencer. Mehr lesen

Natürlich kann man auf die Idee kommen, einfach den Wettbewerber zu kopieren, der gerade mit Individualisierung punktet, der mit mobilen Lösungen mehr Interaktion und Umsatz erzeugt oder vermeintlich schicke digitale Service etabliert. Doch ist der Rivale damit wirklich so erfolgreich? Und die viel wichtigere Frage, goutieren das auch die eigenen Kunden? Vor jeder Innovation und Investition sollte man eben nicht nach links und rechts, sondern zum Kunden schauen. Erfolgreiche Händler konzentrieren sich auf das Erlebnis ihrer Kunden, führen Forschungsgespräche mit ihren Kunden, analysieren Kundenkommentare und bewerten erst dann die Neuerungen der Konkurrenz.Viele Händler starten digitale Services und beginnen dann mit der Forschung. Doch dann ist es im Entwicklungszyklus zu spät, um mehr als kosmetische Änderungen vorzunehmen. Tatsächlich kundenzentrierte Unternehmen eliminieren das Risiko, indem sie den Konsumenten in jeder Phase einbinden. Bevor irgendetwas gebaut wird, finden sie heraus, was ihre Kunden brauchen, und validieren, dass ihre Produkte und Dienstleistungen die Erwartungen erfüllen und vom Kunden auch verstanden werden. Das schließt frühzeitige Tests mit ein. Von Zalando heißt es, dass beispielsweise neue Shop-Feature schon mal hemdsärmelig mit Besuchern im Starbucks um die Ecke erprobt werden. Wenn die nur Fragezeichen im Auge haben, geht es zurück zum Start.Nahezu alle kundenorientierten Unternehmen wenden einen ähnlichen Ansatz an: testen, iterieren, testen, iterieren und erneut testen. Erfolgreichen Unternehmen ist denn auch eine "agile" oder iterative Entwicklungsmethode gemein. Wer noch einem traditionellen "Wasserfall" – oder U-Boot-Entwicklungsansatz folgt, wird nach dem Auftauchen immer öfter feststellen, dass Markt und Kunde längst woanders sind oder erst nach der Fertigstellung merken, dass Marketing und Entwickler über zwei verschiedene Dinge gesprochen haben.Viele Händler mischen Testgruppen wahllos zusammen oder schwören auf repräsentative Gruppen. Hilfreicher und ehrlicher sind aber insbesondere Top-Kunden. Die sind zuweilen sogar bereit, sich in ihrer "natürlichen Umgebung" beobachten zu lassen. Ein Vorteil. Denn Tests im Wohnzimmer (oder im Starbucks) können anders aussehen als in einem öden Testlabor. Hinzu kommt: Top-Kunden sind oft die Ersten, die neue Trends und Technologien annehmen und sind außerdem in gewisser Weise externe Experte des Unternehmens.Erst dann muss man auch den Wettbewerb beobachten. Aber nicht nur in der eigenen Branche. Die Kundenerwartungen entwickeln sich ständig weiter, basierend auf anderen Begegnungen, die sie auf Apps, Tablets, mobilen Geräten und im Web mit anderen Händlern und Unternehmen haben. Diese Erfahrungen übertragen sie unfairer Weise auf andere Geschäftsmodelle.Was die Menschen in Umfragen sagen, ist nicht immer das, was sie tun. Serienweise gibt es Anekdoten aus der Marktforschung in der Befragte eines Panels für mehr Farbauswahl bei einem Produkt plädieren – um dann beim Give Away mit großer Mehrheit doch zum Angebot in Schwarz zu greifen. Gerade bei der Gestaltung von Webshops ist deshalb beispielsweise Eye-Tracking längst das Mittel der Wahl, um zu sehen, wo Kunden ihre Aufmerksamkeit auf die Webseite richten. An anderer Stelle können tiefenpsychologische Interviews sinnvoll sein. In der Regel benötigt man daher mehrere Forschungsfragen, die unterschiedliche Methoden erfordern. Benutzerorientierte Unternehmen wissen, dass sie die richtige Kombination anwenden müssen, um die besten und effektivsten Geschäftsinformationen zu generieren.Die Kundenreise führt heute über die unterschiedlichsten Kontaktpunkte. Kundenzentrierte Unternehmen wollen daher ihren Kunden an jedem (digitalen) Touchpoint verstehen und an jedem Punkt großartige Erfahrungen bieten. Hier geht es nicht nur im konsistente Markenbotschaften oder den offline einlösbaren Online-Gutschein. In einer Geräte-agnostischen Welt erwarten Kunden, Aufgaben auf dem Handy zu starten und sie auf dem Desktop zu beenden - und umgekehrt.Jeder unterdurchschnittliche Kunden-Touchpoint führt dabei zu einer zunehmenden Erosion des Markenvertrauens, zu einem Ausstieg aus dem Conversion-Trichter.Nicht alles lässt sich gleichzeitig richten, geschweige denn bezahlen. Wer seine Probleme auf der Grundlage ihres möglichen Gewinnbeitrags priorisiert, muss es auch wagen, Inhalte, Websites oder Apps, die keinen ROI mehr bieten oder nur eine mieses Markenerlebnis bieten , in den Ruhestand zu schicken. Stattdessen gilt es jene Punkte der Customer Journey zu unterstützen, die das digitale Ökosystem lebendig halten. Dabei kommt es nicht allein auf die Klicks an. Conversion Rate, Seitenaufrufe, Verweildauer, das sind ein paar der beinahe heilig verehrten Parameter. Kundenorientierte Unternehmen schauen aber nicht nur auf solche KPI, sondern fragen sich auch, wie sich ihre Kunden dabei fühlen und prüfen User Experience-Benchmarks.