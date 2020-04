Die Corona-Krise stellt die Logistik vor immense Herausforderungen. Im Lager und auf der Straße zeigt die Branche nun Flexibilität und Sinn für neue Lösungen. Doch es gibt immer noch Bremsklötze. Welche Probleme stehen bevor? Welche Lösungen sind jetzt und in Zukunft gefragt. Der Business Guide „Neue Wege der Logistik“ liefert auf 56 Seiten Antworten und Vorschläge.

Neue Herausforderungen und Lösungsansätze

Letzte Meile: was geht?

Von E-Food lernen

Nachbarn helfen

Lager im Fokus

Was Packaging jetzt leistet

Hilfreiche Start-ups

Die Stunde der Roboter

Intensiv schaut die Redaktion auf aktuelle und kommende Hürden, stellt dazu Lösungen, Beispiele und Ideen der Branche und ihrer Dienstleister vor. Mitzeigt dieser Business Guide branchenübergreifend auf, wo und wie aktuelle und kommende Aufgaben besser bewältigt werden können.Denn damit die Warenströme in Zeiten von Grenzkontrollen und Quarantäne weiter funktionieren, erschließen Speditionen noch intensiver als sonst neue Lieferwege, greifen Logistiker angesichts der Risiken und Unwägbarkeiten in der Lieferkette auf der letzten Meile zu Modellen, die bislang undenkbar erschienen.Das zeigt auch:könnten schneller denn je Realität werden. Dafür bieten sich auch viele jungen Unternehmen an.