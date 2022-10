© Mangopay

Guido Kuhring ist Head of Sales Central and Northern Europe bei Mangopay . Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen bei PSPs und in Vertriebsfunktionen bei globalen Unternehmen verfügt er über ein tiefes Verständnis für die Entwicklung und Skalierbarkeit von Marktplätzen und Plattformunternehmen.