Zu teuer, zu komplex, zu wenig Support: Für kleine und mittlere Unternehmen (SME) sind technische Lösungen häufig nicht passgenau genug. Doch für viele Branchen, von Büro und Gewerbe bis hin zu Gastronomie und Hotel, bietet MediaMarktSaturn Business jetzt einen maßgeschneiderten Rundum-Service. Wie der persönliche Geschäftskundenberater in Verbindung mit dem breiten Sortiment zu optimalen Lösungen führen, zeigt das Beispiel des Start-ups PiNSTA.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Am Anfang stand die Idee, geboren in der Eisdiele gegenüber vom MediaMarkt in Paderborn. „Eine exquisite Pinsa, richtig lecker und nur mit frischen Zutaten – die muss doch vielen Leuten schmecken“, dachten sich Antonio Moro und Mariano Guarro. Perfekt für die Mittagspause sollte sie sein, denn anders als Pizza ist der Pinsa-Teig leichter, knuspriger und somit besser bekömmlich, da durch die lange Reifezeit von 72 Stunden der Gärprozess der Hefe bereits abgeschlossen ist und sie somit im Magen nicht weiter gären kann. Zur Jahresmitte 2021 schien die Zeit ungünstig für den Start eines Delivery-Konzeptes, und dennoch: „Zum zweiten Lockdown der Corona-Krise konnten wir das Projekt launchen“, berichten die beiden Gründer der PiNSTA Foodlovers International GmbH. Dafür war die passende Technik ein wichtiger Faktor – und der direkte Draht zum Geschäftskundenberater von MediaMarktSaturn Business: Ravi Selvarajah, Geschäftskundenberater MediaMarkt Paderborn, spezialisiert auf die Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Langfristige Partnerschaft als Ziel

Zunächst ging es um die technische Grundausstattung: Die Kommunikation von Kunde bis Küche muss schnell und sicher laufen; Smartphones und Rechner sind aufeinander abzustimmen, so dass Bestellungen im Restaurant so fließend aufgenommen und abgearbeitet werden wie telefonische Aufträge oder Online-Anfragen. „Für diese Aufgaben haben wir MacBooks und iPhones gewählt“, erläutert Ravi Selvarajah, Geschäftskundenberater MediaMarkt Paderborn. Er legt Wert auf eine genaue Analyse der Bedürfnisse, bevor er aus dem enorm breiten Marktsortiment ein Produktpaket zusammenstellt. „Wenn die Lösung auf Maß geschneidert ist, gibt der Kunde keinen Cent unnötig aus.“ Mit dieser Gewissheit entstehe über die Zeit hinweg eine vertrauensvolle Beziehung und das Ziel von MediaMarktSaturn Business wird erreicht: eine langfristige Partnerschaft mit den Kunden.



Branchenspezifisch und passgenau

Um die konkreten Probleme der Unternehmen passgenau lösen zu können, fokussieren sich die Geschäftskundenberater von MediaMarktSaturn Business auf folgende Sparten: Im Bereich Büro und Gewerbe steht die Ausstattung zukunftsorientierter Arbeitsplätze im Mittelpunkt. „Wie sorgen wir für mehr Sicherheit, Effizienz und bessere Kommunikation?“, lautet dabei die Leitfrage. Mit professionellen Technologien für Verwaltung und Housekeeping wird der Bereich Gastronomie und Hotel unterstützt. Robuste Elektronik für Baustellen und Werkstätten ist für das Handwerk essenziell, wobei die vernetzte Kommunikation mit Kunden und Back-Office ebenfalls gefragt ist. In der Öffentlichen Verwaltung verbessern unter anderem professionelle Eingabegeräte den Workflow, während im Bereich Schule und Bildung eine multimediale, interaktive Wissensvermittlung zur zentralen Herausforderung zählt: von digitalen Flipcharts über Notebooks bis hin zur Internet-Anbindung und dem passenden Mobile Device Management.





MediaMarktSaturn Business: Branchen

1 / 6 Büro und Gewerbe (MediaMarktSaturn Business) 1 von 6 Teilen 2 / 6 Gastronomie und Hotel (MediaMarktSaturn Business) 2 von 6 Teilen 3 / 6 Handwerk (MediaMarktSaturn Business) 3 von 6 Teilen 4 / 6 Öffentliche Verwaltung (MediaMarktSaturn Business) 4 von 6 Teilen 5 / 6 Schule und Bildung (MediaMarktSaturn Business) 5 von 6 Teilen 6 / 6 Start-ups (MediaMarktSaturn Business) 6 von 6 Teilen

Start-Ups suchen One-Stop-Shopping

Über alle Branchen hinweg bilden Start-ups ein eigenes Beratungscluster bei MediaMarktSaturn Business. Der Grund ist einfach: Im Zuge der Unternehmensgründung sind so viele unterschiedliche Aspekte der Ausstattung zu beantworten, dass ein One-Stop-Shopping viel Zeit und damit Geld spart. Beispiel PiNSTA aus Paderborn: Schon bald nach dem Start hat Marketingleiter Fabian Bösa die Werbung intensiviert. Regelmäßig sucht er jetzt nach Goodies zur Verlosung. Diese sollen hochwertig, im Trend und außergewöhnlich sein. „Für Inspiration schreibe ich einfach eine Nachricht an Ravi Selvarajah und bekomme ein paar Stunden später tolle Vorschläge. Habe ich mich entschieden, kann ich die Ware am selben Tag direkt im Markt abholen oder liefern lassen. Das spart eine Menge Stress und Zeit.“ Die Erfahrung bestätigt: Alles aus einer Hand, ob Hard- und Software, Küche oder Chill-out-Zone – ein solches ganzheitliches Lösungspaket ist für Gründer Gold wert.

Digitale und nachhaltige Lösungen

Während die Digitalisierung der Geschäftsprozesse bei Start-ups von Beginn an mitgedacht wird, stellt sie alteingesessene Unternehmen häufig vor eine besondere Herausforderung. Für zeitgemäße Antworten, vom multifunktionalen Smartphone bis zum Update der IT-Landschaft, bietet MediaMarktSaturn Business passende Lösungen. Das gilt auch für alle Kunden, die auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Wirtschaften Unterstützung suchen. Für sie ist der BetterWay der richtige Weg: Mit diesem Logo zeichnet MediaMarktSaturn besonders langlebige, energieeffiziente oder fair hergestellte Produkte aus. So soll Geschäftskunden dabei geholfen werden, zugleich umweltfreundlich und unternehmerisch zu agieren. „Nachhaltigkeit ist für uns kein Projekt“, erklärt das Unternehmen, „sondern eine Haltung und ein Weg in eine lebenswerte Zukunft.“



MediaMarktSaturn Business Profitieren Sie als Geschäftskunde von: Individueller Beratung

Maßgeschneiderten Lösungen

Budgetfreundlichen Angeboten

Technischem Support

Riesigem Sortiment

Umfangreichen Serviceleistungen

Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen Geschäftskundenberater beraten.

Mehr Infos jederzeit unter:

www.mediamarkt.de/business www.saturn.de/business