Bargeld ist am Point of Sale auf dem Rückzug. Mobile Payment gehört die Gunst der Stunde. Das sagt eine Umfrage von GS1 Germany bei Markenherstellern, Händlern und Zahlungsanbietern. Die Gewinner scheinen fest zu stehen. Ein Blick auf die Details zeigt, dass es dennoch nicht ganz so simpel ist.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© gs1 germany



© Cybrain - Fotolia.com Bezahlverfahren Welcher Payment-Typ sind Sie? Bezahlverfahren gibt es viele. Doch welche soll man als Händler einsetzen? Ein bisschen Psychologie hilft – für Händler, aber auch für alle anderen, die schon immer wissen wollten, welche Bezahlart am besten zu ihrem Charakter passt. Mehr lesen



© (c) t.paisit - fotolia.de Mobile Payment Der Handel braucht HIPPOS Der Kunde will eigentlich nur etwas kaufen. Das Bezahlen ist dabei ein notwendiges Übel, das viele Kunden per Smartphone abwickeln und bei Bedarf gleich noch Coupons und Rabatte nutzen oder Punkte einsammeln möchten. Diesem Wunsch möchte der Handel gern entsprechen. Er will aber auch möglichst schnell und risikolos an sein Geld. Das alles lässt sich kombinieren. Mehr lesen

© gs1 germany



© Ant Financial Technologie Warum Mobile Payment in China schon von gestern ist Mobile Payment in jedweder Form müht sich hierzulande noch durch die Mühen des Alltags. Deutschland hinkt zurück bei Regeln, Regularien, Technik und Akzeptanz. Was möglich ist – auch in Sachen Bequemlichkeit - zeigt China mit der Bezahlung per Gesichtserkennung. Die Händler müssen dafür Kundenbedenken zerstreuen, die nichts mit Datenschutz zu tun haben. Mehr lesen



© S-Payment Best practice Bargeldlos bezahlen ist so einfach, wie ein Brötchen zu essen Hierzulande lehnen zwar 88 % der Deutschen eine vollständige Abschaffung des Bargeldes ab, der Umsatzanteil von Bargeld geht aber beständig zurück. Bargeldlos zahlen, sogar ohne PIN-Eingabe oder Unterschrift, wird immer populärer. In Branchen, in denen das Gros des Geschäfts mit unzähligen kleinen Einzelbeträgen gemacht wird, führt kontaktloses Bezahlen zu großen Effizienzgewinnen. Ein Beispiel aus dem Bäckereigeschäft. Mehr lesen



© Dean Drobot - shutterstock.com Studie Banken vs. FinTech-Unternehmen: Wer gewinnt im Payment-Markt? FinTech-Unternehmen revolutionieren mit innovativen Lösungen den Payment-Markt. Darüber hinaus öffnet die neue EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) externen Dienstleistern den Zugriff auf Kontodaten und kurbelt den Wettbewerb im Zahlungsverkehr zusätzlich an. Klassische Banken sehen ihr Geschäft hierdurch gefährdet. Die neue Auflage der ECC-Payment-Studie wird sich daher unter anderem dem Einfluss von FinTechs auf den Payment-Markt widmen. Mehr lesen

Der Trend zumindest scheint klar. Die befragten Händler erwarten, dass Bargeld-Zahlungen an der Ladenkasse jährlich jeweils um rund 2% zurückgehen. 2022 würden demnach nur noch 44 % der Einkäufe im Geschäft mit Münzen und Scheinen bezahlt und 2024 nur noch 40%. Zahlungsverkehrsdienstleister und Kreditkartenanbieter rechnen sogar noch mit einer etwas größeren Steigerung.Doch was nutzen die Kunden dann?Ist es Hype, Fanboyism oder schlicht der Glaube an die pure Marktmacht?Jedenfalls werden Apple Pay und Google Pay als Gewinner im Rennen um Mobile Payment gesehen. Mit Abstand dahinter PayPal. Erst dann folgen Payback und Co.Die Übermacht von Apple und Google könnte auch ein Risiko sein. Händler sehen vor allem die Gefahr, dass die Tech-Riesen Einkaufsströme umlenken, Kunden also zu einem zum Wettbewerber führen.Davor schützen könnten eigene Lösungen. Doch HiPPOS, jenes Konstrukt, das als "Händler Initiiertes Payment am POS" , Hoffnung auf eigne eigene Lösung für eine von Händlern getriebene, neutrale händlerübergreifende Mobile Wallet macht, scheint eher so ein Ding zu sein, auf das von Berufswegen die Bankenwelt und ihre Satelliten setzen. Unterstützung bekommt das Projekt dort zu 100%. Händler, die näher am Kunden (und den eigenen Kosten) sitzen, unterstützen die von GS1 Germany und dem HDE initiierte Lösung HiPPOS nur zu 60%.Apropos Kosten: Investitionen in die Technologie sollten sich lohnen. Glauben die Optimisten. 36% der Händler erwarten durch Mobile Payment höhere Warenkörbe. Nur 9% rechnen mit kleineren Durchschnittsbons.Der digitale Bon, übrigens, der steht bei allen Händlern hoch im Kurs. Bei den Banken und Zahlungsdienstleistern können sich den digitalen Kassenzettel nur 88% als Mehrwert innerhalb einer Mobile Wallet vorstellen. Für Kundenverständnis spricht das nicht gerade.Dabei würde digitaler Zusatznutzen, beispielsweise auch durch Coupons in der App, im Wettbewerb mit den Tech-Riesen Vorteile verschaffen. „Wer die attraktivsten Mehrwertservices im digitalen Portemonnaie anbietet, wird beim Kunden punkten“, sagt Ercan Kilic, Lead Competence Center E-Commerce + Payment bei GS1 Germany.