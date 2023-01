Wird Live Shopping der E-Commerce-Trend 2023? Laut aktueller Simon-Kucher-Studie haben erst acht Prozent der Deutschen Erfahrung damit, aber zwei Drittel Interesse – vor allem bei Mode und Kosmetik. In Asien ist das Ganze bereits Alltag. Nummer eins ist hier einer Umfrage zufolge übrigens ein Anbieter, der sich gerade wieder aus Europa zurückzieht: Shopee aus Singapur – vor Facebook und Tiktok.

Aboutfood: So laufen die Abo-Boxen weiter

Nach der Aufspaltung der Foodist GmbH laufen die Food-Boxen künftig unter der neuen Marke Aboutfood weiter. Für Endkunden ändere sich nichts außer dem Look&Feel, heißt es vom Unternehmen. 2022 habe man eine halbe Million Boxen ausgeliefert, 2023 sollen gemeinsam mit Partnern neue Boxen kreiert werden. Trends: Healthy Snacking, Convenience, vegane Ernährung und Nachhaltigkeit. In die Entwicklung wolle man Kunden-Feedbacks stärker einbeziehen.



In Berlin brennen Amazon-Transporter

In Berlin-Tempelhof sind in der Nacht auf Dienstag offenbar 25 Kleintransporter abgebrannt. Der Berliner Zeitung zufolge handelte es sich um Fahrzeuge von Amazon, die auf einem Firmengelände standen. Vermutlich wurden die Wagen angezündet. Von einer „politischen Tat“ geht die Polizei aber zunächst nicht aus.



Ebay Ads: Neue Ansprechpartnerin für Händler

Ebay Ads hat Meiling You zum Head of Advertising Partnerships P&A Germany ernannt. Die neue Leiterin des deutschen Partner-Manager-Teams soll die strategischen Beziehungen zu Händlern und Marken ausbauen, wie es von Ebay heißt. Sie kommt von Tiktok Germany.