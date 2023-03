Einige Online-Händler haben Abmahnungen der Berliner Kanzlei Brandt.legal wegen der Nutzung der Newsletter-Tools Klaviyo und Mailchimp erhalten. Beanstandet wird ein DSGVO-Verstoß (Datenübermittlung in die USA ohne Einwilligung). Nun sind offenbar nicht beantwortete DSGVO-Auskunftsverlangen erneut abgemahnt worden, wie Anwalt.de meldet. Tipp der Rechtsexperten: Fristen nicht verstreichen lassen, aber auch nicht einfach Auskunft erteilen. Sondern die Forderungen anwaltlich prüfen lassen.

Aldi-Lieferdienst offenbar kurz vor dem Start

Der Lieferservice des Discounters in Deutschland stehe kurz vor dem Start, berichtet Welt.de. Die Zeitung hat den vergangenes Jahr angekündigten Service bereits vorab getestet. In den USA liefert Aldi bereits seit 2018.



Sellpy testet stationären Handel

Der zu H&M gehörende Secondhand-Online-Händler eröffnet am 23. März einen ersten Pop-up-Store im Berliner Alexa-Center, berichtet Textilwirtschaft.de. Drei Tage lang soll hier kuratierte Frühjahrsmode angeboten werden.



Ebay Kleinanzeigen pusht Direktkauf

Bis 31. März übernimmt das Kleinanzeigen-Portal beim Kauf über den „Direkt-kaufen“-Button die Versandkosten mit DHL, wie der Anbieter meldet. Mit der Aktion soll offenbar die neue Direktkauf-Option gepusht werden. Ziel ist es, den Gebrauchtkauf ebenso sicher und komfortabel zu machen wie das klassische Online-Shopping.



Mytoys-Aus: Harter Wettbewerb und geringe Margen

Noch lässt sich über Mytoys.de bestellen, doch bald soll die Marke nur noch über die Otto-Plattform laufen. Bis Februar 2024 sollen auch die 19 stationären Filialen sowie die Berliner Verwaltung mit insgesamt 800 Beschäftigten geschlossen werden, berichtet Chip.de. Das Segment Spielwaren sei umkämpft und werfe nur niedrige Margen ab, heißt es.



Außerhalb der Reihe: Die Exoten der Etailment Top 100 Start-ups des 1. Quartals

Neben den bisher klassischen Kategorien von Beauty bis Food platzieren sich auch ein paar „Exoten“ auf der Rangliste der Etailment Top 100 Start-ups, die beispielweise den Bereich Spielzeug abdecken. So wie Edurino auf Platz 2, eine hybride Lern-App, die gemeinsam mit Pädagogen entwickelt wurde und Kindern von 4 bis 8 Jahren einen sicheren ersten Einstieg in das digitale Lernen ermöglichen soll. Das Kölner Start-up L/DB STUDIO auf Platz 17 bietet unter der Marke withinmood moderne Deko und Gebrauchsgegenstände wie Geschirr an, die nicht nur schick, sondern auch möglichst langlebig sein sollen. Noch ein weiterer Neueinsteiger auf Platz 26: MIRA Gründerin Mira ist alleinerziehende Mutter und bietet auf ihrer Plattform altersgerechte und unterhaltsame „Kindermedien 2.0“ an – einen Podcast, Musik, Bücher und auch einen Mira-Film. Auf Platz 46 positioniert sich die Oceanmata GmbH. In dem Onlineshop werden biologisch abbaubare und nachhaltige Produkte angeboten, für dessen Kauf auf Bali mindestens 1 kg Ozeanplastik gesammelt werden.



Edeka ersetzt Rewe bei Payback

Ende 2024 verlässt Rewe das Bonusprogramm. Dann wird Mitbewerber Edeka das bisherige Zugpferd ersetzen und dafür aus dem Deutschlandcard-Netzwerk aussteigen, wie Lebensmittelzeitung.net berichtet. Unterdessen zeigt eine Handelsblatt-Analyse, dass Kundenkarten im Lebensmittelhandel kaum Ersparnis bringen.

///// HANDEL INTERNATIONAL

Beschwerden von Kunden und Händlern über den Amazon-FBA-Dienstleister häuften sich, es gehe um fehlende Auszahlungen, ausgebliebene PPC-Kampagnen oder nicht gelieferte Produkte. Betroffene hätten bereits eine Whatsapp-Gruppe gegründet.



Amazon hat Ärger wegen Überwachung in Go Stores

Mittels Kamera-Überwachung ermöglichen die Go Stores von Amazon das kassenlose Einkaufen. Nun ist das Unternehmen deshalb in New York verklagt worden,



Myanmar: Regierung mit eigener E-Commerce-Plattform

Die Regierung will den grenzüberschreitenden Internethandel offenbar mit einer eigenen Plattform ankurbeln, wie das chinesische Portal



Michaels.com nutzt Commerce Hub

Die nach eigenen Angaben größte Kunsthandwerksplattform Nordamerikas nutzt Commerce Hub und deren neue Beteiligung ChannelAdvisor zum Aufbau ihres neuen Marktplatzes,

Diese Frage stellt Wortfilter.de. Beschwerden von Kunden und Händlern über den Amazon-FBA-Dienstleister häuften sich, es gehe um fehlende Auszahlungen, ausgebliebene PPC-Kampagnen oder nicht gelieferte Produkte. Betroffene hätten bereits eine Whatsapp-Gruppe gegründet.

///// TRENDS & TECH

Amazon nennt Verkaufszahlen einzelner Produkte

Auf der Website und in der App nennt Amazon künftig die Verkaufszahlen für jedes Produkt, Auf der Website und in der App nennt Amazon künftig die Verkaufszahlen für jedes Produkt, wie Marketplacepulse.com berichtet . Über Seller Central und APIs seien die Daten aber nicht sichtbar. Zudem teste Amazon ein neues Produktlabel, das die Verkäufe der vergangenen Woche oder des vergangenen Monats angebe.



Fast-Food-Apps: Testsieger McDonalds

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat die Apps von sieben Fast-Food-Ketten Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat die Apps von sieben Fast-Food-Ketten getestet . Testsieger wurde McDonalds, vor Burger King und KFC. Weiter hinten landeten Dean & David, Five Guys, Nordsee und Subway.



EU will exakte Nutzerzahlen der Plattformen

Bis 17. Februar hatten die großen Plattformen Zeit, im Rahmen des neuen Digital Services Act der EU-Kommission ihre Zahlen zu melden. Bis 17. Februar hatten die großen Plattformen Zeit, im Rahmen des neuen Digital Services Act der EU-Kommission ihre Zahlen zu melden. Wie Politico.eu berichtet , sagten Amazon, Apple, AliExpress und Pinterest zwar, dass sie über der Grenze von 45 Millionen lägen, Spotify, Booking.com, Ebay und OnlyFans darunter. Die EU verlange aber „konkrete Zahlen“.