Es ist die bislang höchste Strafe für einen DSGVO-Verstoß: Meta muss 1,2 Mrd. Euro zahlen, weil jahrelang Daten aus Europa in die USA transferiert wurden. Die Strafe der irischen Datenschutzbehörde hätte sogar noch höher ausfallen können. Laut Politico.com müssen alle seit 2020 gesammelten Daten bis 12. November entweder gelöscht oder zurücktransferiert werden. Ins Rollen gebracht hatte das Ganze übrigens der österreichische Jurist Max Schrems, der bereits 2011 Klage gegen Facebook in Irland eingereicht hatte.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Schmuck-Marktplatz Katchin startet in Deutschland

Der im Januar in Großbritannien gelaunchte Marktplatz für Luxusschmuck und -uhren ist nun auch in Deutschland und Frankreich gestartet, wie Professionaljeweller.com berichtet. Im kommenden Jahr solle Nordamerika folgen, heißt es. Hinter Katchin stehen die Fossil-Gruppe und IT-Anbieter Mirakl. In Deutschland wird Textilwirtschaft.de zufolge der Luxusuhren- und -schmuckmarkt 2023 auf 2,71 Mrd. Euro Umsatz geschäfzt. Das wäre ein Plus von 28 Prozent gegenüber 2022. Insgesamt wird in Westeuropa mit einem Marktwachstum von jährlich fünf bis sieben Prozent gerechnet.



Aldi liefert jetzt auch in Deutschland

Nach diversen Tests im Ausland startet Aldi Süd nun auch hierzulande einen Lieferdienst. Zunächst werde „Mein Aldi“ ab Juni rund um die Mülheimer Zentrale und im Mitarbeiterkreis getestet, meldet Lebensmittelzeitung.net. Rund 1.300 von insgesamt 1.700 Artikeln könnten online bestellt werden, heißt es. Für die Lieferung werde voraussichtlich eine Gebühr erhoben, Software-Partner sei Spryker. Zudem soll es bei Aldi Pläne für Click&Collect geben.



Shopdesign: Wie Usability-Tests die Kundenzufriedenheit steigern helfen

Design und Nutzerfreundlichkeit einer E-Commerce-Lösung spielen für Umsatzerfolg und Kundenbindung eine immer wichtigere Rolle. Unternehmen bewerten die Benutzerfreundlichkeit mobiler Anwendungen sogar höher als die Sicherheit. Wie aber lässt sich zuverlässig herausfinden, ob der neue Webshop-Entwurf den Erwartungen der Zielgruppe entspricht – und nicht zu Absprüngen und Kaufabbrüchen führt? Wiktoria Kleindienst, Vorstand der Digitalagentur dc, erklärt im Gastbeitrag auf Etailment.de, welche Arten von Usability-Tests es gibt – und warum sie unerlässlich für die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit sind.



Zalando nimmt Männer ins Visier

Am gestrigen Montag hat Zalando eine neuer Menswaer-Kampagne gelauncht. Unter dem Motto „Mann sein, wie man will“ sollen Männer ermutigt werden, ihren eigenen Style zu finden, berichtet Textilwirtschaft.de. Männer seien eine interessante Zielgruppe, weil sie besonders loyal seien, heißt es.