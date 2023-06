Trotz Konjunkturflaute hat sich die Zahlungsmoral der Firmen offenbar verbessert. Im ersten Quartal 2023 jedenfalls wurde pünktlicher gezahlt als im gleichen Zeitraum 2022, wie Creditreform meldet. Erklärt wird dies mit staatlichen Hilfsmaßnahmen – und dürfte sich schon bald „wieder eintrüben“. Übrigens: Mit zu den Spitzenreitern bei der Zahlungsmoral gehört die Konsumgüterbranche. Und in Baden-Württemberg wird am pünktlichsten gezahlt, vor Niedersachsen und Bayern. Schlusslichter sind Berlin, das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern.

///// HANDEL NATIONAL

Keller Sports kommt zurück

Nach der überraschenden Übernahme durch den schwedischen Handelskonzern WeSports soll die Marke Keller Sports wiederbelebt werden, meldet Fashionunited.de. Die Onlinestores von Keller Sports und Keller X waren im März offline gegangen, nachdem die Münchner Keller Group Insolvenz angemeldet und keinen Käufer gefunden hatte (etailment.de berichtete). Zum Wiederbeleben der Keller-Shops nutzt WeSports E-Commerce-Technik und Logistik der schwedischen Footway Group.



Schauspielerin eröffnet eigenen Onlineshop

Die Schauspielerin Nina Bott, die manch einer vielleicht aus Serien wie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ oder „Verbotene Liebe“ kennt, hat ihren eigenen Onlineshop für Lifestyle-Produkte eröffnet. Angeboten werden unter Ninabott.de kuratierte Produkte des internationalen Marktplatzes Faire.com, wie Internetworld.de berichtet.



Versicherer Ergo mit virtueller Live-Beratung

Über eine Virtual-Reality-App können Kunden künftig mit dem Versicherer Ergo in Kontakt treten. Im ersten freigeschalteten Szenario treffen die Kunden in einer 3D-Bergumgebung auf den Avatar ihres Beraters, der sie anhand verschiedener Szenarien zur Reisekrankenversicherung berät, wie Zdnet.de berichtet. Dazu brauchen die Kunden eine VR-Brille von Meta. Den Download-Link im Meta Quest Store gibt es nach Terminbuchung. Weitere Angebote im Mixed-Reality-Vertrieb sollen folgen. Programmiert hat das Ganze die Digitalagentur Demodern.

Gemeinsam mit dem Lieferdienst Instacart hat Aldi eine neue Bestellplattform namens „Aldi Express“ ins Leben gerufen. Das Versprechen: Bestellungen aus einem Sortiment von rund 2.000 Produkten aus 2.100 US-Filialen sollen innerhalb von 30 Minuten geliefert werden, wie Lebensmittelzeitung.net berichtet . Aldi kooperiert in den USA bereits seit 2017 mit Instacart, arbeitet aber auch mit Doordash zusammen.Der angeschlagene britische Fast-Fashion-Händler Asos hat offenbar ein Übernahmeangebot vom türkischen Mitbewerber Trendyol erhalten, hinter dem die chinesische Alibaba Group steckt. Dies hatte am Sonntag Thetimes.co.uk gemeldet, woraufhin der zuvor abgestürzte Asos-Kurs gestern zehn Prozent zulegte. Das Angebot sei rund 1,2 Mrd. Euro schwer gewesen, heißt es.Ab 1. Juli unterliegen alle Einfuhren ab 60 Pfund der Goods and Services Tax (GST). Bislang lag die Grenze bei 135 Pfund. Deren komplette Abschaffung ist im Gespräch, wie Channelx.world meldet . Händler, die für mehr als 300.000 Pfund auf der Insel verkaufen, müssen sich registrieren. Ähnliche Schritte haben bereits die EU und Großbritannien unternommen. Damit sollen Nachteile stationärer Händler ausgeglichen werden.Amit Chitnis, langjähriger Direktor der Lebensmittelabteilung bei Tesco, soll im Laufe des Jahres als neuer Chief Commercial Officer (CCO) zum britischen Online-Supermarkt Ocado wechseln, meldet Lebensmittelzeitung.net . Ocado wurde bereits im Jahr 2000 als Lebensmittel-Onlineshop gegründet und bietet heute Soft- und Hardware sowie Logistikdienste für den Online-Lebensmittelhandel an. Das Unternehmen ist im FTSE 100 gelistet.

///// NACHHALTIGKEIT Beckmann mit ökologischem Logistikzentrum

Im XL Businesspark im niederländischen Twente nahe der deutschen Grenze hat die Kölner Beckmann Group, Fulfilment-Dienstleister für E-Commerce, Fashion und Livestyle, ein gut 45.000 Quadratmeter großes Fulfilment-Center in Betrieb genommen. Das Logistikzentrum namens „Circumflex“ sei das erste vollständig zirkulare E-Fulfilment-Center in Europa, wirbt der Besitzer der Immobilie , die Frankfurter DIC Asset AG. Es würden ausschließlich nachhaltig gewonnene Materialien genutzt, die für andere Projekte wiederverwendet werden könnten, heißt es.

Rund 40 Prozent der Online-Kunden kaufen immer wieder in den drei gleichen Shops, hat eine Studie des belgischen E-Commerce-Verbands Comeos unter 2.000 Kunden ergeben. Demnach haben rund 90 Prozent der Belgier zwischen 18 und 70 Jahren im vergangenen Jahr online eingekauft. Rund 33 Prozent nutzen für ein bestimmtes Produkt immer wieder den gleichen Online-Shop, berichtet Ecommercenews.eu . Und jeder Zweite denkt gar nicht daran, auch mal einen anderen Shop zu testen.Wenn ab Juli Shopware 5 nicht mehr weiterentwickelt wird, könnte die Software zum Community-Projekt werden, wie Internetworld.de meldet . Bugfixes gebe es noch bis Juli 2023, Sicherheitsupdates bis Juli 2024. Dann solle entweder die Community oder ein kommerzieller Anbieter namens Savefive übernehmen.Ebay und der US-Pre-Seed-Investor Techstars haben ein gemeinsames „Accelerator-Programm“ ins Leben gerufen. Damit wolle man Start-ups unterstützen, die an innovativen Technologien für die Zukunft des E-Commerce arbeiten, heißt es. Das Programm namens „Techstars Future of Ecommerce powered by eBay“ läuft über 13 Wochen – in San Francisco und online. Bewerbungen seien bis 5. Juli möglich, heißt es von Ebay Das Konsumbarometer des Handelsverbands HDE hat Anfang Juni gegenüber dem Vormonat von 93,77 auf 94,29 Punkte leicht zugelegt. Die Konsumenten blickten zwar optimistischer in die Zukunft, heißt es bei Textilwirtschaft.de . Impulse für den privaten Konsum seien aber in den kommenden Monaten nicht zu erwarten. Insgesamt liege die Konsumneigung laut HDE nach wie vor deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.Der Streaming-Anbieter hat rund 200 Jobs gestrichen, wie Mashable.com berichtet , vor allem in der Podcast-Abteilung. Das sind rund zwei Prozent der Beschäftigten. Bereits zu Jahresbeginn hat Spotify angekündigt, sechs Prozent der Belegschaft zu entlassen. Nach eigenen Angaben ist Spotify der größte Podcast-Anbieter in den USA.