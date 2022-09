Snack-Hersteller Kellogg hat für seine Chips-Marke "Pringles" das Augmented-Reality-Spielchen "AR You Ready" entwickeln lassen (von Acne und Demodern). Wer den Code auf der Dose scannt, kann die Dose per Smartphone-App ins Visier nehmen und mit einem Ball Stück für Stück virtuell zerschießen, bis eine "freigespielte" Figur aus dem Inneren heraussteigt. Diese Figuren können dann als 3D-Druck gewonnen werden. Laut Horizont.net ist das "eine der größten Pringles-Kampagnen in der Geschichte der Marke". Und zweifellos auch eine Art der Verknüpfung von Online und Offline.

///// HANDEL NATIONAL

Momox blättert nach Spanien und Italien um

Das Online-Buchantiquariat Momox meldet, außer in Österreich, Belgien und Frankreich ab sofort auch in Spanien und Italien gebrauchte Bücher und Medien zu kaufen und zu verkaufen. Auf Momox.es und Momox.it gälten dieselben Abläufe wie in Deutschland, also unter anderem die Angebotspreis-Ermittlung per App und kostenloser Versand Richtung Momox. Auch der An- und Verkauf von Mode, bisher in Deutschland und Österreich im Angebot, soll "in Zukunft [...] in weiteren europäischen Märkten starten". Momox zähle an vier Standorten 2.200 Beschäftigte und habe seit 2004 315 Mio. Artikel verkauft.



Brands4friends erreicht schwarze Zahlen

Der Online-Shopping-Club Brands4friends hat erstmals Gewinne geschrieben. Wie Textilwirtschaft.de berichtet, erwirtschaftete das Berliner Unternehmen 2021 ein Ergebnis nach Steuern von 1,21 Mio. Euro. Der Club, der Markenware reduziert an registrierte Nutzer verkauft, hatte der TW zufolge 2020 ein Minus von 5,2 Mio. Euro in den Büchern. Die Verbesserung sei Folge der Konzentration auf profitables Geschäft, weshalb der Umsatz um 6,1 Prozent auf 63,4 Mio. Euro gesunken sei. Ausgaben seien vor allem im Wareneinkauf und in der Werbung eingeschränkt worden, für Software und Logistik dagegen gestiegen.



DHL kauft niederländischen E-Commerce-Spezialisten Monta

DHL Supply Chain hat sich mit dem niederländischen E-Commerce-Dienstleister Monta über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung geeinigt. "Beide Unternehmen streben eine starke Partnerschaft an, um kleine und mittlere Online-Shops im Bereich E-Fulfillment und Online-Vertrieb zu unterstützen", heißt es in der Pressemitteilung. Insbesondere sei die Internationalisierung der Logistikservices von Monta geplant. Monta biete mit rund 1.000 Mitarbeitern E-Commerce- und E-Fulfillment-Dienste an 14 Standorten und für 1.500 Online-Shops. DHL hebt die Stärkung seines logistischen Kerngeschäfts hervor.



Amazon I: Neues Shopping-Event auch in Deutschland

"Prime Day" genügt nicht: Amazon legt am 11. und 12. Oktober 2022 erstmals das Shopping-Event "Prime Exklusive Angebote" auf, und zwar in 15 Ländern, darunter Deutschland. Wie es in der Ankündigung heißt, geht es um "einen frühzeitigen Zugang zu tausenden exklusiven Deals von Top-Marken" und um "Angebote aus allen Kategorien". "Frühzeitig" heißt: früher als andere Weihnachts-Angebote. Im Angebot ist auch eine 30-tägige kostenlose "Prime"-Mitgliedschaft samt Event-Freischaltung.



Amazon II: Deutsche KMU verkaufen 15 Prozent mehr Produkte

Neulich für Österreich, jetzt für Deutschland: Amazon hebt per Pressemitteilung seine segensreiche Arbeit für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) hervor. Gegenwärtig gebe es 45.000 deutsche Händler auf dem "Amazon Marketplace", die meisten KMU, und rund 75 Prozent von ihnen bedienten Kunden jenseits der Grenzen. Das Exportvolumen habe 2021 bei 4,25 Mrd. Euro gelegen (plus zehn Prozent). Insgesamt hätten diese Unternehmen 750 Mio. Produkte verkauft (plus 15 Prozent). Für ihr Online-Geschäft beschäftigten die Marktplatz-Händler 160.000 Leute (plus 10.000). Amazon selbst werde Ende 2022 in Deutschland rund 36.000 Angestellte zählen (plus 6.000).



Studentischer Auslieferer erzählt: "80 bis 200 Pakete am Tag"

"Ein guter Lohn" und "ziemlich gut mit dem Studium vereinbar": Das sind zwei Argumente, die der 22-jährige Maximilian Marquardt für seinen Job als Paketzusteller nennt. Spiegel.de hat in seiner Reihe "Nebenjobs, die sich lohnen" mit dem jungen Mann gesprochen, der als Springer und als "Entlaster" im Fahrerteam von DHL arbeitet. Seine Tour umfasse 80 bis 200 Pakete, erzählt er, und weil er nicht mehr als acht Stunden am Tag arbeiten dürfe, komme es "ganz selten [...] vor, dass ich deshalb Pakete wieder mit zur Zustellbasis nehme". Er lerne im Job fürs Leben, zum Beispiel "wie man Kunden beruhigt". Kleiner, insgesamt positiver Einblick in die Arbeit am Ende der E-Commerce-Prozesse.