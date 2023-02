Die Deutsche Bahn hat offenbar eine der letzten Hürden im E-Commerce genommen. Seit kurzem können auch Hunde-Fahrkarten vollständig online gebucht werden, wie etwa Zeit.de berichtet. Bislang wurden diese zwar online bestellt, aber auf Papier zugeschickt. Allerdings seien die neuen Online-Tickets nur über den neuen Next DB Navigator und die Website Next.bahn.de verfügbar, nicht über die alten Versionen.

///// HANDEL NATIONAL

Wieder Warnstreiks bei der Post

Für heute und morgen hat Verdi wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft will 15 Prozent mehr Geld für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten, wie beispielsweise Wiwo.de berichtet. Die Tarifverhandlungen sollen am 8. und 9. Februar weitergehen.



De Bijenkorf schließt deutschen Webshop

Der niederländische Betreiber von Luxuskaufhäusern schließt seinen 2019 eröffneten Online-Vertrieb in Deutschland. Ebenso sollen die Online-Shops in Österreich, Frankreich, Luxemburg, Monaco und dem französischsprachigen Teil Belgiens in den kommenden Wochen geschlossen werden, wie Nu.nl berichtet.



Secondhand-Shop Vinstockz übernimmt Mitbewerber

Der Aachener Secondhand-Online-Händler Vinstockz hat den Mitbewerber Peeces übernommen. Wie Textilwirtschaft.de berichtet, soll das Team von Peeces aufgelöst, die Marke aber erhalten bleiben. Peeces wurde 2018 in Edingen-Neckarhausen nördlich von Heidelberg gegründet.



Online-Apotheken-Markt ordnet sich neu

Die Zur-Rose-Gruppe, zu der Doc Morris gehört, hat ihr Schweiz-Geschäft an Migros verkauft und will sich nun ganz auf den deutschen Markt fokussieren, wie Internetworld.de berichtet. Konkurrent Shop Apotheke ist laut Excitingcommerce.de dadurch nun Nummer eins im Mega-Apotheken-Markt. Unterdessen wurden vor wenigen Tagen bei Doc Morris 20.000 Nutzerkonten gehackt, wie Sicher-im-netz.de meldet.