Auch Kriminelle nutzen ChatGPT: Künstliche Intelligenz dürfte dazu führen, dass Phishing-Mails und Schadcode noch viel leichter erstellt und verbreitet werden können. ChatGPT-Forscher haben laut Businessinsider.com bereits Ende 2021 Belege dafür im Darknet gefunden. Sicherheitsforscher fürchten vor allem eine neue Flut gut gemachter Phishing-Mails. Unterdessen werden im zweiten Jahr des Ukraine-Kriegs verstärkt Cyberangriffe aus Russland erwartet.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Surf4shoes hat neuen Eigentümer

Die Beteiligungsgesellschaft Spac Three (künftig Commertunity AG) übernimmt zum 1. März den Geschäftsbetrieb des insolventen Online-Schuhhändlers aus Bitz bei Tübingen. Das Unternehmen hatte im September 2022 Insolvenzantrag gestellt. Der Kaufpreis soll im oberen einstelligen Millionenbereich liegen, berichtet Textilwirtschaft.de. Surf4shoes wurde 2006 gegründet und hat zuletzt über 50 Millionen Euro Jahresumsatz erzielt.



Finanzspritze für Möbelplattform Cocoli.com

Die deutsche Plattform für gebrauchte Designermöbel hat eine neue Finanzierungsrunde in Millionenhöhe abgeschlossen. Damit solle das dreistellige Wachstum des Vorjahres weiter gesteigert werden, wie Moebelmarkt.de berichtet. So sollen unter anderem „langfristige Ziele im äußerst attraktiven Segment der Kreislaufwirtschaft“ vorangetrieben werden, wie es heißt. Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Ship2B Ventures und Adevinta Ventures.



+++Anzeige+++

IAW katapultiert den Onlinehandel ins NEUE JA!

Mit starken Impulsen für das kommende Frühjahrsgeschäft wird die IAW zum Treffpunkt für alle, die JA! sagen zu einer positiven Zukunft mit mehr Umsatz und neuen Kunden. Rund 300 Aussteller bringen vom 28. Februar bis 2. März 2023 frische Ideen in die Hallen 6 und 9 der Koelnmesse. Hier finden Einkäufer und Onlinehändler alles, was ihre Kunden begeistert – vom Heimwerkerbedarf über Mode- und Wohnaccessoires, Garten-, Freizeit- und Elektroartikel bis hin zu Saison- und Trendartikeln. Außerdem gibt es angesagte Getränke- und Snackideen für jede Gelegenheit zu entdecken und zu probieren. Mehr lesen



Gokonfetti.com will europaweite Plattform werden

Das Berliner Start-up Konfetti hat zwei Millionen Euro von Peak, Angel Invest und Atomico Angel Fund eingesammelt. Die Plattform für lokale Kurse und Teamevents, derzeit in Deutschland und Österreich aktiv, will europaweit expandieren. Investiert haben Konfetti zufolge bereits die Hello-Fresh-Gründer Thomas Griesel und Dominik Richter, Gorillas-Gründer Jörg Kattner oder Amazon-Manager Markus Meel, Derzeit bieten 750 Partner rund 3.000 Kurse über die Plattform an.



Banovo meldet Insolvenz an

Das 2015 gegründete Badsanierungs-Start-up hat vergangenen Donnerstag Insolvenz anmelden müssen. Verhandlungen über die weitere Finanzierung waren gescheitert. Bei Banovo können sich Kunden online ihr Wunschbad gestalten lassen, das dann zum Fixpreis umgesetzt wird. Gespräche mit Investoren sollen die nächsten Tage stattfinden, heißt es vom Insolvenzverwalter. Der Umsatz 2022 lag bei 12,5 Millionen Euro.