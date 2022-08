Heute zweckentfremden wir Twitter. Die Funktion "Twitter Circle", seit Mai 2022 im Testbetrieb, wurde laut Pressemitteilung weltweit freigeschaltet. Sie erlaubt es, Tweets nur für begrenzte Empfängerkreise zu posten mit dem Ziel, unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden. Vom E-Commerce ist nicht die Rede, aber die Formulierungen klingen, als tauge das Tool für Nischenprodukte oder limitierte Auflagen: Man könne "Inhalte für eine bestimmte Gruppe von Menschen zu einem einzigen Thema teilen", zu einem Circle könnten "bis zu 150 Personen hinzugefügt" und diese Liste "jederzeit angepasst werden". Wäre wohl einen Versuch wert.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Momox gibt sich neue Struktur, Klostermann neu im Management

Momox, Online-Aufkäufer und -Weiterverkäufer gebrauchter Artikel mit Sitz in Berlin, hat sich in drei Geschäftsbereiche (Business Units) umstrukturiert. Der Pressemitteilung zufolge ist "Books & Media" unter Stefan Klostermann mit 82 Prozent Umsatzanteil (2021) die größte der Business Units. Klostermann sei neu bei Momox, zuvor war als Global Head of E-Commerce Solutions bei ABB. "Fashion" stehe unter der Leitung von Lenia Karallus, die bereits seit 2019 das Geschäft mit Kleidung verantworte. Beide tragen den Rang Chief Commercial Officer. Die dritte Unit "Organisation" umfasse alle für die erfolgreiche Marktbearbeitung notwendigen Verantwortungsbereiche.



Mehr als die Hälfte der Ausbildungsplätze für klassische Handelsberufe noch frei

Insgesamt 13 Prozent aller angebotenen Ausbildungsstellen in Deutschland kommen aus dem Handel, hat der Handelsverband Deutschland aufgrund neuer Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit ausgerechnet. Allerdings macht sich der Azubi-Mangel drastisch bemerkbar: Für das beginnende Ausbildungsjahr 2022/2023 seien rund 35.100 dreijährige Ausbildungsplätze für angehende Kaufleute im Einzelhandel im Angebot – davon noch 18.400 frei. Die zweijährige Ausbildung im Verkauf habe 30.200 freie Stellen in petto – davon 18.000 unbesetzt. "Wir gehen davon aus, dass sich die Stellenbesetzung in diesem Jahr erneut bis weit in den Herbst hineinziehen wird", heißt es vom HDE.

///// HANDEL INTERNATIONAL

Anfang Mai hatte Just Eat Takeaway.com, niederländischer Lieferdienst-Konzern und Mutter von Lieferando, die Vertragsverlängerung für Chief Operating Officer Jörg Gerbig von der Tagesordnung der Hauptversammlung genommen, da gegen ihn eine Beschwerde wegen unangemessenen Verhaltens während einer Unternehmensveranstaltung vorliege ( das "Morning Briefing" berichtete ). Schon damals hieß es, er könne später gewählt werden, sollten sich die Vorwürfe als unbegründet herausstellen. Und genau das wurde angestoßen: Wie das Unternehmen mitteilt , habe der Aufsichtsrat nach Abschluss der Untersuchung beschlossen, Gerbig für die Wiederwahl als COO während der Hauptversammlung 2023 zu nominieren.Die chinesische E-Commerce-Plattform JD.com forciert ihr internationales Geschäft. Nach dem Kauf eines Lagerhauses in Großbritannien ( das "Morning Briefing" berichtete ) kündigt die internationale E-Commerce-Tochter JD Worldwide die erweiterte Zusammenarbeit mit zwei Duty-Free-Lizenzinhabern an: Hainan Tourism Investment Duty Free (HTDF) und China National Service Corporation (CNSC). Ziel sei, "gemeinsam das Wachstum der Duty-Free-Branche anzuführen", heißt es in der Pressemitteilung . Beide würden bei der digitalen Transformation und im Omnichannel-Geschäft unterstützt. Gegenwärtig sei JD Worldwide von 72 internationalen Marken für das Duty-Free-Geschäft autorisiert.