Was die künstliche Intelligenz angeht, ist es um Google etwas still geworden. Gegen Open AI und Bing konnte Googles Chatbot Bard nicht bestehen. Doch im Mai will der IT-Riese offenbar zurückschlagen, wie die New York Times erfahren hat. Mit der neuen KI Magi, die sogar Wünsche erahnen soll. Unterdessen droht von anderer Seite Ungemach: Gerüchten zufolge will Samsung auf seinen Devices Google durch Bing ersetzen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Keiner will Yababa kaufen – Betrieb eingestellt

Nach einer gescheiterten Finanzierungsrunde hatte der Berliner Lieferdienst Yababa, der sich auf orientalische Lebensmittel spezialisiert hat, im Februar Insolvenz angemeldet. Die anschließende Investorensuche blieb jedoch erfolglos, wie Gruenderszene.de berichtet. Am 15. April seien die letzten Bestellungen ausgeliefert worden, meldet Lebensmittelzeitung.net. Damit teilt Yababa das Schicksal anderer Lieferdienste, etwa Get Halal, Frischepost, Dropp oder Alpakas.



EU genehmigt Übernahme von Home24 durch XXXLutz

Der österreichische Möbelriese XXXLutz darf den Online-Möbelhändler Home24 übernehmen, wie Internetworld.de berichtet. Die EU hat grünes Licht für den Deal gegeben, der die kommenden Tage über die Bühne gehen soll. Anschließend solle Hoime24 von der Börse gehen, heißt es.



Razor Group übernimmt Mitbewerber Stryze

Der Berliner Amazon-Shop-Betreiber hat wie erwartet den Wettbewerber Stryze Group, ebenfalls aus Berlin, übernommen, wie Techcrunch.com berichtet. Beide Unternehmen kaufen Amazon-Händler auf – ein offenbar lukratives Geschäftsfeld. Gleichzeitig sammelte Razor frisches Kapital ein.



Armedangels macht Retouren kostenpflichtig

Ab Mai können Bestellungen aus dem Onlineshop des nachhaltigen Modelabels nur noch kostenpflichtig zurückgeschickt werden, wie Internetworld.de meldet. So wolle man bewussteren Konsum fördern. Das Kölner Unternehmen wolle künftig „radikal ehrlich“ agieren, heißt es. „Nachhaltige Produkte“ gebe es nicht. Das Beste, was Verbraucher tun könnten, sei, weniger und in höherer Qualität zu kaufen.



Menschlich, authentisch, persönlich: So binden Händler die Gen Z an sich

Viele junge Konsumenten sind immer und überall online. Die Erwartungen an das digitale Einkaufserlebnis sind bei ihnen deshalb besonders hoch. Nahtlose User-Experience (UX), ein personalisiertes Angebot und eine überzeugende Omnichannel-Strategie sind entscheidend – aber auch, dass Produkte „anfassbar“ sind. Thomas Latus, Experte für digitales Produktdesign, erklärt in einem Gastbeitrag für Etailment, wie Händler junge Käufer langfristig binden können.



Tesla und Co. im Mediamarkt-Saturn-Shop

Ausschließlich online bietet der Elektronikhändler seit gestern erstmals Elektroautos zur Miete an. In Kooperation mit dem „Auto-Abo“-Anbieter Like2drive werden Laufzeiten bis zu 21 Monate angeboten. Die Aktion läuft bis 30. April in den Online-Shops von Media-Markt und Saturn. Mit dem Pilotprojekt wolle man das Angebot um profitable, wachstumsstarke Kategorien erweitern, heißt es vom Unternehmen.



Lidl verliert Digital-Chefin

Vergangene Woche hat Digital-Chefin Ines von Jagemann Lidl überraschend verlassen. Jetzt müsse Rolf Schumann, Digital-Chef der Lidl-Mutter Schwarz, beim Discounter selber anpacken, schreibt Lebensmittelzeitung.net. Erst vor zwei Jahren war von Jagemann von Tchibo gekommen.

///// HANDEL INTERNATIONAL Dior startet Schweizer Online-Shop

Die französische Modemarke ist ab heute mit einem eigenen Online-Shop in der Schweiz präsent. Nun gebe es auch im Alpenland online die Prêt-à-porter-Damenbekleidung der Designerin Maria Grazia Chiuri, Herrenkollektionen von Kim Jones oder auch Schuhe und Accessoires,



Kostenpflichtige UPS-Retouren: Widerstand gegen Amazon

In den USA sind Rücksendungen via UPS seit kurzem kostenpflichtig (



Streikgefahr in Großbritannien gebannt?

Nach fast einjährigen Auseinandersetzungen und etlichen Streiks haben sich Royal Mail und Communication Workers Union geeinigt, Die französische Modemarke ist ab heute mit einem eigenen Online-Shop in der Schweiz präsent. Nun gebe es auch im Alpenland online die Prêt-à-porter-Damenbekleidung der Designerin Maria Grazia Chiuri, Herrenkollektionen von Kim Jones oder auch Schuhe und Accessoires, meldet Fashionunited.de In den USA sind Rücksendungen via UPS seit kurzem kostenpflichtig ( Etailment.de berichtete ). Nun regt sich Widerstand in sozialen Medien gegen die Zusatzzahlung von einem US-Dollar, berichtet Businessinsider.com . Denn Rücksendungen betreffen beispielsweise auch falsch adressierte oder beschädigte Produkte aufgrund schlechter Verpackung. Die Sonderzahlung fällt an, wenn ein Versand auch mit einem anderen Amazon-Partner möglich wäre.Nach fast einjährigen Auseinandersetzungen und etlichen Streiks haben sich Royal Mail und Communication Workers Union geeinigt, wie Channelx.world berichtet . Damit sei die Gefahr weiterer Streiks „hoffentlich gebannt“. ///// TRENDS & TECH Shopline startet in Großbritannien

Der Software-Anbieter für E-Commerce aus Singapur hat in London seine Europa-Zentrale eröffnet und ist damit Der Software-Anbieter für E-Commerce aus Singapur hat in London seine Europa-Zentrale eröffnet und ist damit laut Ecommercenews.com erstmals mit einem eigenen Büro in Europa vertreten. Shopline bietet einen Website-Baukasten für Shops sowie eine Omnichannel-Lösung. Ein Fokus des 2013 gegründeten Unternehmens liegt auf dem Verkauf über Social Media. Partner sind nach eigenem Bekunden Meta, Google, Tiktok und Amazon.



„Kerninflation“ soll vor Sommerferien sinken

Im



Schweizer geben wieder mehr aus

Nach Rückgängen zum Jahresbeginn hat der Konsum in der Schweiz im März wieder zugelegt, Im Interview mit dem Handelsblatt geht Bundesbank-Chef Joachim Nagel davon aus, dass sich die Kerninflation noch vor den Sommerferien abschwächen werde. Bei der „Kerninflation“ werden sehr volatile Segmente, etwa Energie und Lebensmittel, nicht berücksichtigt. Sie gelte als guter Indikator für die mittelfristige Preisentwicklung, heißt es.Nach Rückgängen zum Jahresbeginn hat der Konsum in der Schweiz im März wieder zugelegt, berichtet Handelszeitung.ch . Nominal wuchs der private Konsum um 6%, nach 4% im Februar. Im Januar waren es -1,1%.