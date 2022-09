Statt als eine weitere Herausforderung sollten Einzelhändler das Thema Nachhaltigkeit als große Chance begreifen, denn: Konsumenten wollen künftig mehr bei Händlern einkaufen, die sie als nachhaltig wahrnehmen. Viele sind darüber hinaus bereit, im Namen des Umweltschutzes Lieferoptionen zu wählen, die für Versender günstiger sind - und sogar mehr für Produkte oder Lieferservice zu zahlen. Das belegt eine aktuelle Studie des Logistiktechnologie-Anbieters Descartes.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IMAGO / agefotostock

Kunden sehen noch Verbesserungspotenzial

© Descartes / Deutscher Fachverlag

Rund 8.000 Verbraucher in neun europäischen Ländern, Kanada und den USA hat der kanadische Anbieter von SaaS-, Supply-Chain- und Logistiklösungen Descartes zum Thema Nachhaltigkeit befragt. Insgesamt sagten 45% der Studienteilnehmer, dass es in ihrem täglichen Leben "ziemlich" bzw. "sehr" wichtig sei, zu einem besseren Umweltschutz beizutragen, während nur 3% sagten, dass dies "überhaupt nicht" wichtig sei.Umweltschutz ist also ein relevantes Thema für viele Verbraucher – doch unterstützen ihre Kaufentscheidungen dieses Gefühl? Auch dazu liefert die Studie wertvolle Erkenntnisse: Immerhin 39% der Befragten treffen Kaufentscheidungen regelmäßig oder immer anhand der Umweltauswirkungen eines Unternehmens oder Produkts. Nur 11% haben dies noch nie getan.Das Alter der Befragten spielt dabei eine wichtige Rolle: So treffen 42% in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre Kaufentscheidungen unter Umweltgesichtspunkten, während dies nur 34% der über 65-Jährigen tun.Für Konsumenten in den westlichen Industrienationen wird der Umweltschutz also zu einem immer wichtigeren Kriterium bei der Kaufentscheidung.Gerade Handelsunternehmen sollten diese Chance nutzen, zum Beispiel, indem sie sich um nachhaltige Lieferketten bemühen: In der Studie gaben viele Verbraucher an, bspw. mehr Kleidung und Schuhe (39%) von Unternehmen zu kaufen, deren Lieferketten nachweislich nachhaltiger als die der Konkurrenz sind.Beim Thema Lieferung gibt es aus Kundensicht noch viel Verbesserungspotenzial: Die Umfrage ergab, dass nur 38% der Verbraucher glauben, dass Händler bei der Anwendung nachhaltiger Lieferpraktiken gute Arbeit leisten.Gleichzeitig gaben über 50% an, dass sie "ziemlich" bzw. "sehr" an umweltfreundlichen Liefermethoden interessiert seien, und 54% wären bereit, für eine umweltfreundliche Lieferung längere Lieferzeiten in Kauf zu nehmen.

Mehr als die Hälfte würde längere Lieferzeiten akzeptieren



© IMAGO / Panthermedia Etailment-Expertenrat Digitale Zwillinge: Warum Nachhaltigkeit Digitalisierung braucht Veränderte Ansprüche von Endkunden, strengere Regularien wie das Lieferkettengesetz, Ressourcenknappheit und die Anforderungen von Investoren – es gibt für den Handel viele Gründe, das Thema Nachhaltigkeit weiter zu priorisieren. Das Problem: Lieferketten lassen sich häufig nicht konsequent nachverfolgen. Auch deshalb ist der "digitale Produktpass" für die Branche hochaktuell. In diesem Gastbeitrag erläutern Steven Bailey und Max Beer von AOE, was sich dahinter verbirgt und warum der digitale Zwilling ein entscheidendes Instrument für nachhaltiges Wirtschaften ist. Mehr lesen



© Imago/NurPhoto Umfragen unter Unternehmen und Verbrauchern Nachhaltigkeit ist im Kommen Auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) nimmt das Thema Nachhaltigkeit an Fahrt auf. Umweltaktivistin Greta Thunberg hätte ihre Freude daran, und auch die Firmen frohlocken: Fast die Hälfte der Verbraucher sind bereit, für nachhaltige Produkte mehr zu zahlen. Mehr lesen



© IMAGO / F. Anthea Schaap Nachhaltigkeit So wird Re-Commerce zum Marketinginstrument Das Geschäft mit gebrauchten oder erneuerten Produkten ist ein Trend, dem sich viele Händler nicht mehr entziehen können. Befeuert durch den Wunsch von immer mehr Konsumenten nach Nachhaltigkeit entwickelt sich das Geschäftsmodell Re-Commerce auf eine neue Stufe. Gastautor Dr. Florian Heidecke, Geschäftsführer Valantic CEC Schweiz, erklärt, wie Händler davon profitieren - und welche Herausforderungen damit einhergehen. Mehr lesen

Je höher der Anteil der Onlinebestellungen, desto wichtiger wird das Thema Lieferung für die Nachhaltigkeitskonzepte des Einzelhandels. Mit wenigen Ausnahmen planten die Studienteilnehmer künftig mehr online einzukaufen und liefern zu lassen. 46% taten dies in den vergangenen zwölf Monaten, 47% planen dies für die Zukunft.Unternehmen, denen es gelingt, sich als umweltfreundlich zu positionieren, führen mit größerer Wahrscheinlichkeit profitablere Hauslieferungen durch. Eine beträchtliche Anzahl von Befragten (54%) gab an, längere Lieferzeiten von einem umweltfreundlichen Unternehmen in Kauf zu nehmen. Auch hier liegen große Chancen für den Handel: Längere Vorlaufzeiten bieten Händlern mehr Möglichkeiten zur Verbesserung der Liefereffizienz.Zudem gaben 20% der Studienteilnehmer an, dass sie für eine Lieferung durch ein umweltfreundliches Unternehmen mehr bezahlen würden. Auch hier spielt das Alter eine wichtige Rolle: Gen Z und Millennials sind mit 27% eher bereit, einen Aufpreis zu akzeptieren als über 55-Jährige (14%).