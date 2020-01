Mister Spex macht es seit Monaten vor: Etliche Onlinehändler zieht es mit Macht auf die Fläche. Was alles dafür spricht, und wie man es richtig macht, sagt Immobilien-Experten Sandra Ludwig.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Zalando und Amazon sind in Deutschland nur die bekanntesten Vertreter ihrer Art: Onlinehändler, die erst das Netz eroberten und dann zusätzliche stationäre Ladenlokale eröffneten. Mittlerweile sind zahlreiche Unternehmen gefolgt, laut einer Studie des EHI Retail Insituts haben deutlich mehr als die Hälfte der 1.000 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland mittlerweile auch stationäre Läden. Darunter bekannte Marken wie MyMüsli oder der Online-Optiker Mister Spex, der seit Monaten kräftig expandiert.

Sandra Ludwig © JLL Sandra Ludwig ist seit 2010 bei Jones Lang LaSalle im Bereich Retail Investment tätig. Zunächst Team Leader am Standort Hamburg leitet sie seit 2016 als Head of Retail Investment den bundesweiten Investmentbereich für Einzelhandelsimmobilien. In dieser Funktion agiert sie an der Schnittstelle zwischen neuen Handelstrends und den Interessen nationaler und internationaler Investoren. Sandra Ludwig ist regelmäßig Impulsreferentin auf Handels- und Immobilienkonferenzen.

Etailment Expertenrat



Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.



Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft. Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter In unserem Gastautoren-Club „Etailment Expertenrat“ schreiben von der Redaktion ausgewählte Autoren im Wechsel über den digitalen Handel von heute und morgen.Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft. Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter "Etailment Expertenrat"

Sichtbarkeit

Kauferlebnis



© Aliexpress Eröffnung in Barcelona Wie Alibaba seine Europa-Expansion beschleunigt Steigt Alibaba bei Hermes ein? Plant der China-Riese die Übernahme von Zalando? Spekulationen um die Plattform gibt es reichlich. Sie zeigen vor allem, welche aggressive Expansion von dem Handelsgiganten erwarten wird. Der macht sich gerade in Spanien einmal mehr auf der Fläche breit. Mit gutem Grund. Mehr lesen

Kundenbindung

© Mister Spex

Click & Collect

Morning Briefing Ihren News-Espresso für den Tag kostenlos bestellen Bin dabei!

Fazit



© Canada Goose Marketing Was der stationäre Handel dem E-Commerce noch voraus hat Onlineshops bieten zahlreiche Vorzüge, doch Entscheidendes fehlt: Das Riechen, das Schmecken, das dreidimensionale Erlebnis des Produkts. Sensorisches Marketing kann das Shopping-Erlebnis positiv beeinflussen, stärkt die Kundenbindung und führt letztendlich zu steigenden Umsätzen. Das sind die Kernergebnisse einer globalen Studie. Mehr lesen



© Adyen Customer Journey Was Kunden im Laden wirklich erwarten Gerade der stationäre Handel sucht fieberhaft nach einer Antwort auf die Frage, was die heterogene Masse namens Kunde eigentlich wirklich will. Und während die einen magische Spiegel aufstellen, setzen andere Händler den Schwerpunkt verstärkt auf Service-Angebote. Bloß welcher Ansatz verspricht mehr Erfolg? Mehr lesen



© IllustArts / Fotolia Ladendiebstahl Schau ihm auf die Schuhe: Hier erklärt ein führender Schweizer Polizist, wie man Ladendiebe erkennt Franz Bättig ist in der Schweiz ein Großmeister bei der Diebstahlsbekämpfung. Der frühere Zürcher Kantonspolizist hat bei Langfingern immer die gleichen Verhaltensmuster analysiert, die es Personal in Läden leicht macht, Gauner zu stellen. Für Bättig ist dieses Wissen aber auch ein Fluch, denn seine Augen haben nie Feierabend. Mehr lesen

Doch welche Faktoren müssen Onlinehändler beachten, wenn sie das für sie ungewohnte Terrain stationärer Handel betreten? Wir nennen vier Faktoren, die den Erfolg der Omni-Channel-Expansion in die analoge Wirtschaft fördern:Was die Suchmaschine und personalisierte Werbung im Internet übernimmt, ist in der realen Welt die frequenzstarke Lage. Wie bei jedem klassischen Händler erzeugen Ladenlokale an den wichtigsten Passantenströmen beste Visibilität und somit Wahrnehmung. Das erfordert natürlich die Bereitschaft, eine entsprechende Miete zu investieren. Diese vermeintliche "Old Economy" mag für den Onlinehändler zunächst ungewohnt sein. Aber wenn das stationäre Geschäft seinen Zweck erfüllen soll, dann muss es dort sein, wo die Konsumenten sind. Zentral, sichtbar, in klassischer Highstreetlage oder in gut frequentierten Shopping Centern.Der zweite Investitionsfaktor ist der in das Kauferlebnis. Hier kann das Unternehmen all das nachholen und bieten, was das Netz nicht kann. Online wird über Preis, Verfügbarkeit und bequeme Zustellung verkauft, im stationären Handel meist über Emotionen, Sinne und den Genuss. Ein Beispiel dafür ist Manufactum, das zunächst als Onlinehandel begann und heute seine mehr als zwanzig analogen Niederlassungen mit wertigen Cafés ausgestattet hat, die Menschen so länger im Laden und Umfeld hält. Das gastronomische Angebot unterstreicht zugleich die Qualität der Produktpalette. Doch: Kauferlebnis gibt es nicht zum Discountpreis, denn Kauferlebnis bringt auch immer eine gewisse Portion Verführung mit sich.Online gibt es "Beratungsbots", bei denen der Computer bzw. Roboter ein Gespräch mit vorgefertigten Antworten simuliert, doch der menschliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Der Kunde nimmt es anders wahr, wenn ein Mensch eine Empfehlung gibt, statt einer Maschine. Wer als Unternehmen aus dem Netz in die reale Stadt kommt, der muss sich zum Menschen bekennen, um den Unterschied zu machen und sein bisheriges Angebot spürbar auszubauen. Zum Beispiel auch, indem er bei der Anmietung der richtigen Immobilie nicht nur die Kunden, sondern auch die eigenen Mitarbeiter im Blick hat.Was in anderen Ländern längst gang und gäbe ist, legt auch in Deutschland spürbar zu: Click und Collect – im Netz bestellen und im Geschäft abholen. Dass es nicht schon viel stärker genutzt wird, liegt vor allem an den hierzulande außergewöhnlich niedrigen Bestellbeträgen, ab denen der Versand und die Retour kostenlos sind. Doch sollten diese Hürden künftig vor dem Hintergrund der Klima- und Verkehrsdebatte steigen, wird die zentrale Abholstation attraktiver. Zugleich zeigt sich, dass viele Kunden, die ein bestelltes Paket abholen, dem Laden auch weiteren Umsatz bescheren. Ganz zu schweigen von der Option, den Abholer zu beraten und so zu binden – was der Paketbote nicht kann.Eine erfolgreiche Multi-Channel-Strategie funktioniert also nur, wenn die jeweiligen Stärken online und stationär ausgespielt werden. Deshalb ist es wichtig, dass Internethändler den stationären Handel, seine Mechanismen und Vorteile verstehen. Genauso herausfordernd, wie es für viele klassische Händler ist, im Netz erfolgreich zu sein, ist es auch umgekehrt für Onlineakteure, eine erfolgreiche Analogstrategie umzusetzen.