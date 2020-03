Im Ranking der erfolgreichen Händler bei Facebook, Instagram und Co kann sich diesmal insbesondere Breuninger in Szene setzen. Der mittelständische Händler trumpft denn auch im Ranking der Fashion Brands und Retailer auf.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email



© Robert Kneschke - shutterstock.com Whitepaper Umsatzpotentiale mit Unified Commerce Nie war es leichter, Kundenbedürfnisse zu ergründen, zu bedienen und entsprechend Geschäfte zu machen. Doch damit Umsätze wachsen, muss auch der stationäre Handel stärker in digitalen Kategorien denken – und investieren, beispielsweise in Prozesse rund um den Check-Out. Mehr lesen



© IRINA SHI - shutterstock.com Whitepaper Vernetzte Mobilität für die Flotte Das Auto der Zukunft bietet nicht nur den Insassen Zugriff auf digitale Kommunikation – es ist selbst voll mit seiner Umgebung vernetzt. Die immer differenziertere Verarbeitung von Daten wird Teil des mobilen Alltags – und auch im Flottenmanagement sorgen digitale Hilfsmittel für mehr Effizienz. Unser Whitepaper klärt auf. Mehr lesen



© daviles - fotolia.com Whitepaper Google Shopping und Co: Die Marktplätze und ihre Umsatzhebel Der Onlinehandel wächst und wächst, ein Umsatzrekord folgt auf den nächsten, ein Ende des Booms ist nicht abzusehen. In dem Maße, in dem Verbraucher zunehmend online Angebote suchen, werden Plattformen auch für Werbung immer interessanter. Darum geht es in unserem aktuellen Whitepaper. Mehr lesen

Auffällig ist mit welcher Konstanz Otto im Ranking der Top-Händler und im Ranking der Fashion Brands und Retailer dauerhaft ganz weit vorne rangiert. Das spiegelt sich auch in der Hitparade der erfolgreichsten Posts des Monats in sozialen Netzwerken wider. In der Rubrik "Fashion Brands und Retailer" belegt Otto hier sieben der Top-Ten-Positionen. Die Anstrengungen und Erfolge in Social Media dürften mittelfristig sicherlich zur Verjüngung der Marke beitragen.Überdurschnittlich zugelegt hat Breuniger. Der Stuttgarter Premium-Modefilialist bringt es bei Instagram mittlerweile auf rund 100.000 Fans. Breuninger, schon in der Vergangenheit ein beliebter Anlaufpunkt in der digitalen Glitzerwelt, dürfte das Momentum wohl fortsetzen. Storyclash analysiert für etailment das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram und hat ein Social-Media-Ranking der Händler und Fashion Brands erstellt.Interaktionen bezeichnen die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Das Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat , zeigt dabei in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten.