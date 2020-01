Die Lösung für (fast) alle Retourennöte, für die letzte Meile und den ganzen Rest steht womöglich in Helsinki und ist 1100 Quardratmeter groß. Schick ist das Modell außerdem. Und wer die Bilder sieht, findet die Aussage nur ein wenig übertrieben, wünscht sich aber zumindest sofort Nachahmer in Deutschland.

Gallery: Ein traumhafter Ort für die Online-Abholung

© Instagram Instagram-Shopping Pop-up-Store von Instagram: 90 Quadratmeter Marketing (aus der Zukunft?) Social Commerce gilt als neues, großes Versprechen für den Handel. Instagram will hier Maßstäbe setzen und hatte dafür vorige Woche in Berlin einen Pop-up-Store geöffnet. Es war zwar ein physischer Laden, doch das Einkaufen erfolgte auf digitalem Weg. Mehr lesen



© Adidas Omnichannel Der Adidas-Store für das 21.Jahrhundert Adidas sucht mit einem neuen Flagship-Store in London nach einer Erfolgsformel, die das Omnichannel-Erlebnis neu definieren soll. Die Zutaten aber stammen aus bekannten Rezepten. Sehenswert ist das trotzdem. Wir zeigen die Bilder. Mehr lesen



© Gerth Expertenrat - Sandra Ludwig Handelsimmobilien: Die Investoren greifen zu online-resistenten Objekten Weil immer mehr Kunden im Internet kaufen, verlieren Handelsimmobilien an Bedeutung. Trotzdem gibt es noch jede Menge Objekte, auf die sich Investoren stürzen. Immobilien-Expertin Sandra Ludwig sagt, welche das sind. Mehr lesen

Es ist so etwas wie die Hipster-Variante einer Postfiliale, der Realität gewordene Traum von Designern für eine Retourenannahme.Mitten in Helsinki hat das Designstudio Fyra eine lichte und bunte Anlaufstelle geschaffen, um Pakete abzuholen, seine Retouren abzugeben und das Verpackungsmaterial loszuwerden.Besser noch: es gibt sogar Umkleideräume, um die Ware direkt anzuprobieren.Obendrein gibt es Showflächen, damit die Generation Instagram in passender Umgebung gleich ein paar Fotos oder Unboxing-Videos machen kann.Und natürlich gibt es auch eine Paketstation mit 600 Schließflächern.Die ist altrosa, wirkt fast schon gemütlich und passt damit zum Rest der Location, die mit kuscheligem skandinavischem Design auffällt. Hier und da gibt es sogar Sofas für eine Kaffeepause.So entsteht ein visuell ansprechender Raum, der "sowohl funktional als auch intuitiv für den Benutzer ist", so die finnischen Designerinnen. "Mit unterschiedlichen Farben, die den verschiedenen Tätigkeitsbereichen zugeordnet sind, folgt der Kunde instinktiv einem Weg, der ihm den Weg durch die Einrichtung weist." In einem Bereich namens "Spotlight" können sich zudem Unternehmen mit Produkten präsentieren.Keine Frage: so ein Ort hätte deutlich mehr Zulauf, als die kalte Ausstrahlung aller deutscher Paketstationen und die zumeist lieblose Auswahl an Abholstellen.Und noch eines wird Sie überraschen: Die schmucke Paketstation, die ein bisschen wirkt wie ein finnisches Wohnzimmer, kommt von der finnischen Post.h/t @martinfehrensen