In der Welt der Plattform-Ökonomie gewinnen natürlich die Plattformen wie Amazon und Facebook. Das kann als gesetzt gelten. Doch es gibt noch weitere Gewinner. Und die bekommen ihr Fett weg. Doch Gastautor Kelm entzaubert nicht nur die Plattform-Magie und ihre Zauberkünstler, sondern gibt auch Anregungen, wie man selbst neue Kunden aus dem Hut zieht.

Schnell einen Berater geholt und alles wird gut

Zudem ist der eigene Job immer sicher – denn wer ist am Ende schuld? Hat doch der Berater oder die Agentur gesagt und gemacht! Doch nach 5 Jahren merkt man, dass scheinbar nix davon stimmte, was gehypt wurde …





Weil jeder Anbieter denkt, er MUSS es überall anbieten – und natürlich mit perfekten Preisen, großer Auswahl und schneller Verfügbarkeit!



Schon eimal darüber nachgedacht, dass Kunden dort kaufen, wo das Produkt angeboten wird? Würde alles stimmen, was so erzählt wird, ist ein eBay ja maximal überflüssig und dürfte ja schon lange nicht mehr existieren.

Selbst Apple dürfte ja kaum ein Produkt an den Mann oder die Frau bringen.

Vorwerk und Tupperware müssten Pleite sein.

QVC oder Otto hätten keine Daseinsberechtigung.



Christian Otto Kelm © Christian Kelm Christian Otto Kelm, Gründer und Geschäftsführer von Content-Keyword-Management, ist einer der Experten für Amazon und Amazon SEO in Deutschland. Beim Gaming-Zubehör-Hersteller Speedlink baute er Amazon als Kanal auf, später war er für die Amazon-Agentur factor-a und den Amazon-Händler KW Commerce tätig. Heute unterstützt er beratend und operativ Seller und Vendoren im Umgang mit Amazon.

Wer sagt Omni- und Multichannel seiendie einzige Lösungen oder eine Plattform die beste aller Welten?



Also zuerst die lieben Berater. Ohne Umsetzungstiefe , da sie meist operativ weit weg sind von der Basis und mit Leuten reden, die nie einen Finger krumm machen, aber Entscheidungen treffen.





Unbedingt müsst Ihr das benutzen – denn sonst …



Ja, was eigentlich? Gefühlt ist in den letzten Jahren jedes Unternehmen bankrott gegangen wegen der falschen Schnittstelle oder wegen SAP - oder doch eher, weil man Excel und Daten nicht beherrscht?





Dienstleister ersetzen durch Inhouse-Kompetenz

Schafft lieber eure eigene unersetzbare Kundeninteraktion mit der Marke – die neuen Zielgruppen wachsen jeden Tag heran, jeden Tag entstehen neue Bedürfniss.

Siehe China – da ist alles App und schon lange nicht mehr Plattform!

Hype von Vorgestern: Letsbuyit Ja, jeden Tag wird etwas gehypt, Amazon, der Marktplatz, die Plattform, die Infrastruktur des E-Commerce.Halt Stopp – Otto, komisch hier kaufen Kunden tatsächlich auch. App-Shopping ist ein Gigant wie auch TV-Shopping! Hört lieber nicht auf die, welche am lautesten schreien!

Schauen wir mal über den Tellerrand, bleiben wir immer in der eigenen Suppe sitzen.

Gegen den Branchentrend Wachstum erzeugen

About-You-Gründer Tarek Müller beim Deutschen Medienkongress 2019 Einfach formuliert, verbindet beispielsweise Features von Netflix mit Ideen von Sixt. Nehmt da ein bisschen was von der Customer Journey im Flughafen – vom Klo bis in den Flieger - und guckt euch dort womöglich ein wenig die Optik sozialer Profile ab. Mit solchen frechen Mischungen aufgepeppt, kann man gegen den Branchentrend Wachstum erzeugen, oder Fixkosten in variable Kosten verwandeln oder die Kaufquoten verdoppeln.Was aber soll die ganze Plattform-Magie, wenn wir noch nicht mal aus den Silos raus sind, die Customer Journey nicht verstanden haben und Digitalisierung unklar ist!

Die Wahrheit

gute Idee

„Das Schwierige ist ja nicht die Digitalisierung an sich. Das Schwierige ist die Vereinfachung von Strukturen und Prozessen.“ Thorsten Dirks, CEO Telefónica

Vorsicht vor fremder DNA im Unternehmen



Hier kommt die Auflösung: Die Plattformen - Berater – Lösungsanbieter – sie bilden das Winner-Trio!Genau – weder Kunden noch Ihr selbst zählt hier dazu! Ist man keiner dieser 3, ist man ganz schnell nur Beifahrer! Ein Hype der seinesgleichen sucht – Plattform-Geometrie – die Kunst der platten Formen – der gedroschenen Phrasen und der Digitalisierung.Ist es nicht wunderbar wie Andere vorgeben, was wichtig ist? Man muss selbst nicht denken und entscheiden – wie viel Schmerz man so einfach abwirft ist perfekt!– fast wie bei der Bundeswehr.Aber der Reihe nach.Wo kaufen Kunden? Auf dem Markt? In der Innenstadt? Online?Dann kommen die Dienstleister ins Boot, Agenturen oder perfekt scheinende Schnittstellen-Leistungssysteme, die alles können!Das Geld verdient wer? Ach ja, die gebührenerhebenden Plattformen, die euch zudem nicht alle Daten zukommen lassen, und der dort herrschende Wettbewerb. Also bekommen sogar noch die Tools am Ende Geld für das Datentracking.Die Alternative?Gesunder Menschenverstand und die Neugier und Nähe zu Kunden, gepaart mit Agilität ersetzen den Berater – selbst Entscheidungen treffen ist geil!tut am Anfang weh – aber ist langfristig besser als ein pleitegegangener oder weggemerchter Dienstleister!Und - naja - Plattformen – wie krumm macht man sich für Amazon? Oder später für Alibaba oder eBay oder all die anderen? Die lieben Tools noch hintendran – am besten alle im Abo-Modell, ohne genutzt zu werden!Was heißt das nun am Ende?Den großen Fehler in den Plattform-Ansätzen zeigt folgende Denkweise deutlich auf:Und schimpfen wir mit dem Kellner, ändert der Koch nicht das Rezept.Wir blicken nie oder selten von außen auf uns oder die eigene Branche und schon gar nicht in andere Bereiche. Was dazu führt, dass man nie besser wird als der Wettbewerb, sondern nur so gut wie die Summe der Mitstreiter.Warum kann ein Aboutyou so viel mehr?Weil sie anders denken und entscheiden! Eigene Ziele und Strategien sind die Zauberworte. Also raus aus dem eigenen Teller oder der Plattform und holt euch Leute wie Ruppert Bodmeier ins Boot.Abschließend die Wahrheit über Digitalisierung im Rahmen der Plattform-Weisheiten:von Thorsten Dirks, CEO der Telefónica , gilt weiter: „Wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben sie einen scheiß digitalen Prozess.“Aber wer weitergelesen hat, findet eine. „Das Schwierige ist ja nicht die Digitalisierung an sich. Das Schwierige ist die Vereinfachung von Strukturen und Prozessen.“Ich kann da nichts lesen von Themen wie: `binden Sie alle Plattformen an` - `machen Sie sich unbedingt krumm für Amazon` - `stellen Sie den Fokus nur auf den Kunden´.Ich sehe da einen Ansatz erst einmal bei sich selbst aufzuräumen – dann kann man alles andere angehen! Pflanzt daher nicht fremde DNA in eure Unternehmen, sondern findet ein Ziel für euch auf das Ihr hinausarbeitet!Wenn Plattformen so wichtig sind, ist die eigentliche Frage nämlich nicht, ob man dahin soll oder ob man eine eigene Plattform wird. Die strategischste aller Fragen bei Fremdplattformen ist auch nicht nach Technologie oder internen Möglichkeiten zu beantworten, sondern:Respektieren Sie dich?Tolerieren Sie dich?Kopieren Sie dich?Antworten dazu demnächst.