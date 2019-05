Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie. Die Möglichkeiten und der Stand der Technik lesen sich zum Teil wie pure Science Fiction und tatsächlich scheint nicht immer ganz klar zu sein, wie intelligent die Künstliche Intelligenz denn nun tatsächlich ist.

So besiegt der Computer zwar den Menschen im Go spiel, kann aber einfachste Sprachbefehle nicht immer korrekt interpretieren.



Mit dem KI-Experten Dr. Arndt Schwaiger spricht René Hempe über den Stand der Dinge in Sachen KI, versucht zu klären, wann Alexa, Siri und Co endlich verstehen, was man ihnen sagt, welche Rolle KI im Hinblick auf Geschäftsmodelle haben kann und warum Business Modelle wie ein Computer-Spiel sind, bei dem man manchmal am besten die Knöpfe raus reißt, um zu gewinnen.







Arndt Schwaiger ist Coach für Digitale Geschäftsmodelle. Er promovierte am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI GmbH) in Saarbrücken.

Hier hören Sie den Podcast:

Unser Tipp: Den Podcast bei iTunes abonnieren und keine Folge verpassen.

