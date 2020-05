Mister Spex hat sich als Onlineoptiker längst zu einem Omnichannel-Unternehmen gewandelt. Und hatte beim Lockdown Folgen. Alle Läden wurden geschlossen - obwohl man eigentlich nicht musste, denn Optiker gelten als systemrelevant. Aber Schutz von Mitarbeitern und Kunden waren wichtiger. Mister Spex-Gründer Dirk Gabler spricht von den zwischenzeitlichen Umwälzungen im Unternehmen, einer stabilen Lieferkette - und welche Waren Verkaufsschlager waren.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email





Als Onlinehändler müsste man zu den Krisengewinnern zählen. Sind Sie ein Gewinner?

Als Optiker sind wir grundsätzlich systemrelevant. Brillen und Kontaktlinsen werden auch in Zeiten von Corona gebraucht. Wir hätten entsprechend unsere Stores während des strikten Lockdowns geöffnet lassen dürfen. Abgesehen von einer Notbetreuung, um unserem Grundversorgungsauftrag nachkommen zu können, haben wir allerdings zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden bewusst darauf verzichtet. Den Großteil der Kundenbedürfnisse konnten wir in dieser Zeit weiterhin sehr gut über unser Onlinegeschäft abdecken. Hier beweist sich einmal mehr, warum Omnichannel-Konzepte mit einer konsequenten Verzahnung von On- und Offline auch in der Augenoptik richtungsweisend sind. Als Gewinner würden wir uns nicht bezeichnen. Allerdings kommen wir sehr wahrscheinlich besser durch diese Krise als andere.

© Mister Spex

Wie gesagt sind wir als Optiker systemrelevant und hätten nicht schließen müssen. Wir haben es zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden aber dennoch getan und nur eine Notversorgung angeboten. Für uns kam die gesamte Entwicklung Mitte März aber nicht aus dem Nichts! Wir hatten schon in der zweiten Februarhälfte damit begonnen, unsere Mitarbeiter regelmäßig und umfangreich über mögliche Maßnahmen zu informieren. Auch, dass der Einzelhandel von Schließungen betroffen sein könnte, war Anfang März abzusehen. Viele Kollegen hatten wir zu dem Zeitpunkt bereits ins Homeoffice geschickt – selbst unseren gesamten Kundenservice – und die notwendigen technischen Vorbereitungen dazu getroffen. Notwendige Hygienemaßnahmen in unserem Head Office und unseren Logistikstandorten wurden massiv hochgefahren. Natürlich mussten wir nach dem 16. März kurzfristig noch weitere wichtige Entscheidungen treffen: Kapazitäten umschichten, geplante Store-Eröffnungen verschieben. Und auch wir haben im Zeitraum der Store-Schließungen einen Teil der Belegschaft in die Kurzarbeit geschickt und Marketingmaßnahmen gedrosselt, weil nicht abzusehen war, wie stark sich die Entwicklungen auf unser Geschäft auswirken würden.

Welche Waren wurden bei Ihnen besonders bestellt?

Tatsächlich waren Mitte März Kontaktlinsen eine Zeit lang das "Toilettenpapier der Augenoptik" bei uns.

Wie haben die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen die Arbeit in Ihrem Lager/Logistikzentrun beeinflusst?

Wir haben unter anderem unser fließendes Schichtsystem in zwei strikt getrennte Schichten umgestellt, die Desinfektion und Reinigung aller Arbeitsbereiche und -utensilien massiv ausgeweitet und sehr schnell auch eine Maskenpflicht eingeführt.

Gab es Schwierigkeiten mit der Warenbeschaffung?

Nein. Da viele Lieferanten in Norditalien ansässig sind und zudem ein Großteil der weltweiten Brillen-Produktion in China erfolgt, mussten wir uns bereits sehr früh mit der drohenden globalen Pandemie-Situation auseinandersetzen. Entsprechend haben wir Anfang Februar unsere Lagerbestände signifikant aufgestockt. Dadurch hatten wir zu keiner Zeit einen Engpass.

Reden wir über Corona Die Coronakrise belastet die deutsche Wirtschaft, und selbstverständlich auch die Handelsbranche. Jedes Unternehmen erlebt diese Zeiten anders. Wie, das will die Redaktion von etailment wissen - und fragt quer durch den Handel. Onliner wie stationäre Unternehmer, Filialisten wie lokale Mittelständler. Alle bekommen dieselben acht Fragen gestellt, allerdings unterscheiden wir zwischen stationär und online, denn hier sind die Probleme unterschiedlich. Die Antworten veröffentlichen wir in loser Abfolge.

Morning Briefing Ihren News-Espresso für den Tag kostenlos bestellen Bin dabei!

Unser Management-Team hat unter hoher Unsicherheit während der letzten Wochen, wichtige und teils mutige Entscheidungen sowohl schnell, aber überlegt getroffen. Im Zweifel wurden diese Entscheidungen auch mal korrigiert. Gelernt haben wir, dass wir als Team auch in Krisenzeiten gut funktionieren. Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich auch die frühzeitige, umfassende Kommunikation – intern wie extern. Diese hat bei Mister Spex schon immer einen hohen Stellenwert. Und sie hat in den letzten Wochen sicherlich noch einmal an Bedeutung dazugewonnen. Dem Feedback unserer Mitarbeiter und Kunden nach zu urteilen, haben wir hier einen guten Job gemacht. Wir haben gelernt, dass auch das Undenkbare passieren kann – aber wir haben glücklicherweise auch gemerkt, dass wir als gesamtes Unternehmen von der Logistik über den Kundenservice als auch in den Zentralfunktionen sehr schnell, effizient und zielführend zusammenarbeiten. Bis auf die Logistik auch alle aus dem Homeoffice. Binnen weniger Tage haben wir, viele neue Services und Features live gebracht, wie beispielsweise eine Optikberatung via Video, oder auch einen Online-Sehtest. Das war wirklich beeindruckend.Unsere Kunden hatten auch während der geschlossenen Läden alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten – persönlich über unsere Hotline oder per Mail. Zusätzlich haben wir eine Videoberatung durch unsere Optiker eingeführt. Auf unserer Website haben wir zudem kurzfristig darüber informiert, dass wir Einzeltermine für Mitarbeiter in systemrelevanten Berufen in unseren Läden anbieten und welche Partneroptiker zu welchen Zeiten in Notfällen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Wie geht es Ihnen, seitdem die Geschäfte wieder geöffnet werden dürfen?

Wir sind natürlich froh, wieder das volle Leistungsspektrum anbieten zu können und auch unsere geplante Store-Expansion wieder aufzunehmen. Aber wir nehmen Covid-19 weiterhin nicht auf die leichte Schulter und werden auch in Zukunft den Empfehlungen der Bundesregierung folgen und kein gesundheitliches Risiko in Kauf nehmen. Selbst wenn dies bedeutet, die Läden zu irgendeinem Zeitpunkt wieder zu schließen.



MEHR ZUM THEMA:





© Imago_Images_Ralph_Peters Spezial-Dossier Die Corona-Krise 10 – Jetzt herunterladen! Verbraucher strömen erstmals wieder in die Stadt, doch Alltag ist das Shoppen in Corona-Zeiten noch lange nicht. Branchen rüsten sich für den Neustart. Die Top-Titel der dfv Mediengruppe, zu der auch etailment.de gehört, bündeln fortan die wichtigsten Berichte aus verschiedenen Branchen in einem „CORONA-Dossier“. Mehr lesen



© shutterstock / Corona Borealis Studio Reden wir über Corona Hornbach-Chef Harsch: "Die Meeting-Kultur hat sich geändert" Plötzlich wird ein großes Baumarktunternehmen per Videokonferenzen geleitet, der Chef kann weniger reisen und hat als freiheitsliebender Mensch ein beklemmendes Gefühl. Wie Erich Harsch die Coronakrise erlebt, und was er sich jetzt vom Staat wünscht. Mehr lesen