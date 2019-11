Kunden möchten unkompliziert zahlen, am liebsten per Rechnung. Für Onlinehändler bedeutet diese Art der Bezahlung jedoch ein signifikant höheres Risiko. Was tun?

Kunden unauffällig prüfen

Kreditgeschäft und Ausfallrisiko

Credit Scores sichern den Verkauf

Auskunft uin Echtzeit

Gerade wer unbekannten Käufern Rechnungen ausstellt, riskiert Zahlungsausfälle. Auskunfteien bieten seit über hundert Jahren Absicherung. In unserem aktuellen Whitepaper bieten wir einen Überblick über die Möglichkeiten modernen Risikomanagements bei Zahlungen im Onlinehandel.



Hier geht es zum Download.







