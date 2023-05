Weihnachtsgeschäft

Warum A/B-Tests gerade im Ausnahmezustand wertvolle Erkenntnisse liefern

In der Vorweihnachtszeit trifft maximale Einkaufslaune bei vielen Onlinekunden auf einen gewissen Stressfaktor. Sollten Händler gerade in der umsatzstärksten Zeit mit besonders viel Traffic auf allen Kanälen experimentieren, mit welchen Maßnahmen die Conversion-Rates optimiert werden können? Oder lässt man besser die Finger davon – auch weil die Ergebnisse möglicherweise weniger aussagekräftig für umsatzschwache Zeiträume sind? Kasthuri Gnaneshwaran von AB Tasty erklärt in einem Gastbeitrag, welche Maßnahmen Händler gerade in frequenzstarken Zeiten mit geeigneten A/B-Tests prüfen sollten. Mehr lesen