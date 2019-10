Byebye, Chips&Co.: SnackBaron will gesundes Snacking in deutsche Büros und Köpfe bringen. Unternehmerin Zainab Shah erläutert, wie ihr Amazon bei Wachstum, Bekanntheit und Reichweite helfen soll.

Frau Shah, wie kamen Sie darauf, gesunde Snacks verkaufen zu wollen?

Ich war vor ein paar Jahren in England im Urlaub und sah lauter Menschen, die bunte Snacktüten oder Riegel dabeihatten und verzehrten. Egal ob auf der Arbeit oder in der Freizeit, man sah sie überall. Kein Junkfood, mit dem die Menschen sich hier vollstopfen, sondern nahrhafte leckere Snacks mit Vorteilen für die Gesundheit.

SnackBaron gegen die Büromüdigkeit

Ich wusste aus meinem Umfeld in Deutschland, dass viele Leute immer wieder versuchten sich besser zu ernähren, aber dann doch den üblichen Süßigkeiten oder Chips nicht widerstehen konnten. So wurden der Wunsch und die Idee geboren, gesundes Snacking in deutsche Büros und Köpfe zu bringen. Ich wollte ein breites, abwechslungsreiches Angebot schaffen, auf das man leicht Zugriff hat, ohne erst alle möglichen Drogeriemärkte durchsuchen zu müssen.

Seit wann gibt es Ihr Unternehmen?

Snackbaron gibt es seit 2016.

© SnackBaron

Zainab Shah von Snackbaron bei Erfa Food Services

Persönlich: Zainab Shah

Die Snacks kommen von kleinen Herstellern aus ganz Europa, mit Liebe kreiert und nicht in normalen Shops zu finden. Wir stecken viel Leidenschaft und Liebe in die Recherche um die beste Auswahl für unsere Kunden anzubieten. Unser Ziel, ist es das Bewusstsein für gesundes Snacking zu stärken und es den Menschen zu erleichtern, diese einzukaufen und andere damit zu beschenken.Ich habe BWL studiert, war aber komplett neu auf dem Gebiet der Digitalisierung. Mein Wissen dazu habe ich mir in meinem Homeoffice via Onlinecoaching und Youtubevideos sowie durch den Austausch in Foren, Lesen und Besuchen von Messen angeeignet.Ich erhoffe mir, vom jetzigen Stand meines Unternehmens auf immense Reichweite, Bekanntheit, viele neue Kunden, moderne Unternehmensstrukturen, erste Angestellte und stetiges Wachstum zu kommen.Mein Coach ist eine bereits sehr erfolgreiche Unternehmerin und große Strategin, davon profitiere ich sehr. Ich nehme viel positives Mindsetting mit und kann besser strukturieren und Prioritäten setzen, statt auf zehn Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.Ich möchte so gewachsen sein, dass ich selbst Arbeitsplätze bieten kann, ich will mehr vernetzt sein, regelmäßige Aufträge, gutes Feedback. And: Money, Money Money…Wie mein Name schon verrät habe ich keine deutschen Wurzeln. Ich komme aus Pakistan und lebe seit acht Jahren in Deutschland. Ich bin glückliche Mutter eines 8-jährigen Sohnes und einer 4-jährigen Tochter. Vor drei Jahren wollte ich dann endlich mehr und bringe seitdem Mamasein und Snackbaron unter einen Hut.

