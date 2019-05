Die About You-Awards im TV sind für den Online-Händler ein Umsatz-Motor und pushen auch die Aufmerksamkeit in den Social-Media-Kanälen. Jedenfalls sorgt About You für reichlich Gesprächsstoff und dominiert des Ranking der erfolgreichsten Beiträge im April.

Interaktionen im Fokus



© piotrurakau - fotolia.com Technologie About You und Zalando - Die Tech-Analyse Wie stellen sich Zalando und About you online auf? Der ShopTech-Blog hat die beiden Modehändler einer Tech-Analyse unterzogen und schaut auch darauf, wie die Duellanten die einzelnen Kanäle nutzen. etailment veröffentlicht die Analyse als Gastbeitrag. Mehr lesen



© Rob Stark - Fotolia.com Mode Wie About you, Zalando und Rebelle Daten und Emotion verbinden Der Zugang zum Portemonnaie der Kunden gelingt selten über rationale Argumente. Um dem emotionsgetriebenen Kunden ganz nah zu sein, braucht man dennoch – Daten, Daten, Daten. About you, Zalando oder Rebelle zeigen, wie das geht. Mehr lesen



© About you Player About You - flexible Lösungen für glückliche Kunden Das Start-up About You ist so etwas wie die junge Fashion-Hoffnung der Otto Group. Wohl zu recht. Der Umsatz liegt mittlerweile im dreistelligen Millionenbereich. Das dürfte auch daran liegen, dass About You ganz bewusst auf Personalisierung und eine enge Verzahnung aller Kanäle setzt, um ein nahtloses Einkaufserlebnis möglich zu machen. Alexander Bellin, Director Online Marketing & Marketing Intelligence bei About You, erklärt im Interview wie das funktioniert. Mehr lesen

Der Merchandising-Händler EMP führt einmal mehr das Ranking der Top-Shops bei Facebook, Instagram, YouTube und Co an. Dahinter hat sich Douglas mit cleverer Kommunikation, Rabatten und konsequent umgesetzten "Beautytorial" bei Instagram auf den zweiten Platz katapultiert. Das größte Wachstum aber schafft About You, das zudem Platz 1 und 3 der erfolgreichsten Posts des Monats in sozialen Netzwerken besetzt.Erstellt wird das Ranking von Storyclash . Deren Tool analysiert das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram.Das Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat , zeigt in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten.nteraktionen bezeichnen dabei die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Zusammen mit Storyclash werfen wir einmal im Monat einen Blick auf die Top 15 E-Commerce Shops auf Social Media in Deutschland.