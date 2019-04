Mit einem fast meditativen TV-Spot hat Hornbach gerade seine Frühjahrskampagne eingeläutet. Der Clip wird im April noch für Gesprächsstoff sorgen. Schon jetzt hat die Baumarktkette dank eines kontrovers diskutierten Spots im Social-Media-Ranking mächtig zugelegt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email





Erstellt wird das Ranking von Hornbach zeigte sich gesprächsbereit, und bewies, "dass man bei selbst bei scheinbar irrationalen Protestwellen wie #ich_wurde_geHornbacht viel gewinnen kann, wenn man versucht, sich ernsthaft mit der Kritik zu beschäftigen", bilanzierte Horizont . Für den Händler brachte die Debatte jedenfalls einen mächtigen Schub Aufmerksamkeit. Platz 5 im Ranking im März.Erstellt wird das Ranking von Storyclash . Deren Tool analysiert das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram.

Instagram steht im Fokus

© Storyclash



© Aritzia/Instagram Marketing Instagram Checkout - Die riskante Verführung Bislang war Onlineshopping in weiten Teilen Bedarfsdeckung. Der Inspirationskauf blieb hehres, aber unerreichtes Ziel. Mit In-App-Shopping bei Instagram bekommt E-Commerce nun eine völlig neue Dimension. Sie könnte unsere Art des Onlineshoppings nochmal massiv verändern – und von Marken und Händlern Opfer fordern. Mehr lesen



© Fotolia / Sondem Instagram-Shopping Auf dem unbekannten Terrain Instagram ist Media-Markt weiter als viele andere Facebook? Ist vielen Unternehmen längst bekannt. Doch weil das Soziale Netzwerk an Relevanz verliert, sollten sie sich mit dem neuen Star beschäftigen: Instagram. Hier kennen sich noch nicht viele aus, und wenn es um die relativ neue Shopping-Funktion geht, erst recht nicht. Media-Markt ist schon einen Schritt weiter. Mehr lesen



© ChannelAdvisor Social Media Auf Instagram und Facebook geht's ums Zuhören und Geschichten erzählen Derzeit nutzen erst wenige Markenhersteller und noch weniger Händler Social-Media als Verkaufskanal. Das ist insofern überraschend, weil Konsumenten sich gerade dort inspirieren lassen. Und das nicht nur zu Weihnachten. Mehr lesen

Weil Hornbach in seiner Frühjahrskampagne eine Asiatin im Werbefilm "So riecht das Frühjahr" an einer nach der Gartenarbeit verschwitzten Unterwäsche schnüffeln lässt, erntete die Baumarktkette einen Shitstorm. Der Vorwurf: Rassismus.Das Tool des Start-ups, das etailment kürzlich vorgestellt hat , zeigt in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten.Interaktionen bezeichnen dabei die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Zusammen mit Storyclash werfen wir einmal im Monat einen Blick auf die Top 15 E-Commerce Shops auf Social Media in Deutschland.