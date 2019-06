Unser monatliches Social-Media-Ranking der E-Commerce-Unternehmen bietet diesmal eine kleine Überraschung. Ein Dino zeigt der Szene, wie Social Media gehen kann.

Otto robbt sich im Ranking für den Monat Mai ganz weit nach vorne und springt von Platz 5 auf Platz 2, lässt dabei About You und Zalando deutlich hinter sich.Wie gelingt Otto das?Unter anderem mit Fashion bei Instagram und Fotos mit Drohnen und Zuckerwatte . Da muss man erst einmal drauf kommen.Erstellt wird das Ranking von Storyclash . Deren Tool analysiert das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram.Das Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat , zeigt in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten.Interaktionen bezeichnen dabei die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Zusammen mit Storyclash werfen wir einmal im Monat einen Blick auf die Top 15 E-Commerce Shops auf Social Media in Deutschland.