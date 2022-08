Wer über Amazon verkaufen möchte, greift oft auf die Dienste einer spezialisierten Agentur zurück. Adsmasters aus Düsseldorf nimmt nicht jeden als Kunden, verspricht dafür aber, den Weg in die Top 3 der relevanten Produktkategorie zu ebnen. In fünf Jahren seien so 100 Mio. Euro an Amazon-Umsätzen entstanden.

Der Verkauf über Amazon bringt viele Aufgaben mit sich: vom Account-Management über die Suchmaschinen-Optimierung bis zu wirkungsvollen Werbekampagnen. Adsmasters aus Düsseldorf, 2017 gegründet, hat genau das zum Geschäftsfeld erklärt. Und sich selbst selbstbewusst zur "Agentur für Amazon-Verkaufschampions".



Mit "Durex", "Veet" und "Brita" zählt das Unternehmen tatsächlich Champions ihrer jeweiligen Branchen zu seinen Kunden. Für sie übernimmt Adsmasters unter anderem operative Aufgaben in den Verkaufsformaten "Seller Central" und "Vendor Central", die Optimierung und Skalierung von Sponsored-Kampagnen und die Suchmaschinenoptimierung. Auch den Schritt ins Ausland (Italien, Frankreich, Spanien) begleitet das Unternehmen, über ein hauseigenes Tool zur Kampagnen-Performance werden die Kunden auf dem Laufenden gehalten.



Erfrischend: Adsmasters sagt auf seiner Website deutlich, dass nicht jede Marke als Kunde in Frage kommt. Erstens: "Wir arbeiten ausschließlich mit Kunden zusammen, denen wir mit Sicherheit sagen können, dass unsere Arbeit auch einen signifikanten Einfluss haben kann." Und zweitens: "Wir vermeiden grundsätzlich, dass wir zwei Kunden mit identischem Produkt-Portfolio betreuen." Gleichzeitig verspricht Adsmasters, ein ganzheitliches Bild des Amazon-Geschäfts zu zeichnen und Misstrauen zu entkräften.



Gründer und Geschäftsführer Tobias Dziuba stellt Adsmasters im Etailment-Interview vor.



Mal ehrlich und ohne Buzzwords: Wie würden Sie Ihren Eltern das Start-up erklären?

Adsmasters hilft Marken bei strategischen und operativen Fragen, die den Verkauf über Amazon betreffen. Dabei helfen wir sowohl beim Onboarding, der Produktdarstellung als auch bei Maßnahmen zur Verkaufsförderung. Neben der operativen Tätigkeit nutzen wir unsere inhouse entwickelte Software „Adsmasters“ zur Auswertung und Optimierung der Amazon-Advertising-Kampagnen.



Wie beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell einem möglichen Partner in einem Tweet? (280 Zeichen)

Wir verhelfen Marken dazu, Amazon-Verkaufschampions zu werden und so zu den Top-3-Marken der relevanten Produktkategorie zu gehören. Dabei liegt unser Fokus in der Verbesserung der operativen Marketplace-Performance (SEO, PPC & Account).

© Adsmasters

Über Adsmasters Unternehmensname: AdsMasters

Rechtsform: GmbH

Unternehmenssitz: Düsseldorf

Gründungsjahr: 2017

Mitarbeiterzahl: 3

Geschäftsführung/Vorstand: Tobias Dziuba

Website: tobias-dziuba.de



Unsere Kunden lassen sich in drei Gruppen klassifizieren, 1. DTC-Brands (DTC = Direct-to-Consumer), 2. Marken aus dem stationären Handel, 3. Konzernkunden. Als DTC-Brands können wir Holzrichter Berlin oder Mysheepi erwähnen. Marken aus dem stationären Handel sind unter anderem Sigor und 4Bro. Zu den Konzernkunden gehört Reckitt Benckiser mit den Marken „Durex" und „Veet".Am liebsten arbeiten wir mit ambitionierten, inhabergeführten DTC-Brands – unabhängig von der Produktkategorie. Aus den Erfahrungswerten haben wir besonders mit diesem Kundensegment die schnellsten und bedeutsamen Fortschritte erreichen können.Die wohl wichtigste Erkenntnis war, wie häufig Marken und Hersteller die Verkaufsplattform missverstehen und daher strategisch falsche Entscheidungen treffen. Auch bereits erfolgreiche Marken verstehen das System „Amazon" nicht wirklich und trauen ihm nicht. Unsere Aufgabe ist es, so viel Wissen aus der täglichen Arbeit an unsere Kunden zu übermitteln wie nur irgendwie möglich, damit ein ganzheitliches Bild entsteht.Seit dem Start unserer Agentur im Jahre 2017 haben wir unseren Kunden dabei geholfen, mehr als 100 Mio. Euro Umsatz auf Amazon zu generieren, hierauf sind wir besonders stolz.Adsmasters ermöglicht Marken anhand einer One-Stop-Shop-Lösung den Verkauf auf allen relevanten Amazon-Marketplaces.