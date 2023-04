Das Berliner Start-up Liefergrün will die emissionsfreie Paketlieferung mit E-Vans und Lastenrädern in den Innenstädten zum neuen Standard machen. Die Vision der Gründer: Liefergrün soll in Onlineshops die nachhaltige Versandoption werden. Etailment stellt das Start-up vor.

© Liefergrün

Algorithmus ermittelt Lieferoute und -fahrzeug

Über Liefergrün Unternehmensname: Liefergrün

Rechtsform: GmbH

Unternehmenssitz: Berlin

Gründungsjahr: 2020

Mitarbeiterzahl: 85

Geschäftsführung/Vorstand: Niklas Tauch, Nils Fischer

Website: https://www.liefergruen.de/ LiefergrünGmbHBerlin202085Niklas Tauch, Nils Fischer

© Liefergrün

Start-ups ohne Buzzwords Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

Die Lieferung ist mittlerweile zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal im E-Commerce geworden. Das Berliner Start-up Liefergrün ist angetreten, um sich in Onlineshops als nachhaltige Lieferoption zu etablieren. 2020 gegründet, ist der Logistikdienstleister bereits für Marken wie H&M, Adidas oder Dyson im Einsatz.Aktuell in Deutschland und in Österreich tätig, sollen in Zukunft weitere Länder folgen. Gemeinsam mit dem Partner eCAPITAL und den Bestandsinvestoren Norrsken VC und Speedinvest hat Liefergrün kürzlich seine nächste Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro abgeschlossen.Nachdem eine Onlinebestellung aufgegeben wurde, berechnet Liefergrün hinter den Kulissen mithilfe eines speziell entwickelten Algorithmus die optimale Lieferroute. Dieser berücksichtigt auch die Größe der Pakete, um die ideale Tour mit dem passenden Fahrzeug zu berechnen - ohne unnötige Umwege. Dabei wird ausschließlich mit emissionsfreien Fahrzeugen wie Elektro-Lastenrädern oder E-Fahrzeugen ausgeliefert.Kunden können den Lieferprozess über das Live-Tracking einfach online verfolgen und ihre Lieferung flexibel am selben Tag, am späten Abend oder sogar am nächsten Tag als Tages- oder Abendzustellung einplanen. So sollen sie eine bessere Kontrolle über den Einkaufs- und Lieferprozess erhalten und eine personalisierte Abwicklung erleben."Nur wer die Lieferung als Teil des Produktes sieht, kann langfristig die Kundenzufriedenheit und -bindung steigern", sagt Niklas Tauch, Mitgründer und CEO von Liefergrün. Im Etailment-Kurzinterview stellt er das Start-up vor.Modemarken und andere Händler liefern täglich Tausende von Paketen in Innenstädten aus. Hier entsteht der Großteil aller Emissionen des Paketversands. Deshalb haben wir die nachhaltigste und kundenfreundlichste Versandlösung für den E-Commerce entwickelt, da wir Emissionen auf der letzten Meile nicht wie die üblichen DHL, Hermes und Co. kompensieren, sondern gar nicht erst entstehen lassen. Im Grunde arbeiten wir daran, den emissionsfreien Versand zum neuen Standard zu machen, Lieferprozesse so einfach wie möglich zu gestalten und dabei die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.Mit Liefergrün wird jede Onlinebestellung #nachhaltig & kundenfreundlich geliefert! Wir vermeiden statt zu kompensieren, mit 100% Elektrofahrzeuge = emissionsfreie #LetzteMeile. Dazu sind wir techbasiert und optimieren das gesamte Post-Purchase-Erlebnis in DE & A #ecommerceWir konnten bereits große Onlinehändler aus der Mode- und Elektronikbranche von uns überzeugen. H&M, weitere Marken der H&M-Gruppe wie Weekday und Monki, Adidas, Dyson und Hive zählen zu den Kunden, für die wir aktuell ausliefern.Um CO₂-Emissionen und die Lärmbelästigung in unseren Städten wirklich zu reduzieren, müssen wir Hand in Hand mit den großen Onlinehändlern wie beispielsweise H&M arbeiten, die ein sehr hohes Paketvolumen täglich auf die Straßen bringen. Deshalb wollen wir mit allen relevanten Textilhändlern, Online-Apotheken und Food-Unternehmen ins Geschäft kommen.Mit 23 Jahren kündigte ich meinen Job bei Henkel, um mein eigenes Unternehmen zu gründen – Liefergrün. Als U30er bekommt man nicht selten von großen VCs, potenziellen Kunden und auch Bekannten zu hören, dass man doch zu jung dafür sei. Den Zweiflern zum Trotz, mein Rat an alle U30er, die gründen wollen: Macht es, probiert es aus! Was ist das Schlimmste, das euch passieren kann? Richtig, nichts!Eine wichtige Erkenntnis dabei war, dass es sich lohnt, den Mut für ein solches Projekt zu haben und Ängste vor dem Scheitern eigentlich unbegründet sind, wenn man genügend Leidenschaft mitbringt. Wir haben in kürzester Zeit viel erreichen können: von den ersten Großkunden bis hin zu Seed- und Series-A-Finanzierungsrunden. Das alles konnten wir nur als Team stemmen und deshalb würde ich sagen, dass das Allerwichtigste die Bedeutung von Teamwork und Zusammenhalt ist. Unser Team-Wachstum ist bisher sicherlich mein größter Erfolg. Ich bin froh, dass wir so viele Menschen zusammengebracht haben, die dieselbe Ambition und Leidenschaft für Liefergrün teilen wie ich. Mein größter Wunsch ist es, dass unsere Talente irgendwann selbst gründen.

Besonders stolz bin ich auf unser Team mit inzwischen über 80 Mitarbeitern, die unsere Vision täglich umsetzen. Wir sind dabei eine Branche umzukrempeln, und die Zahlen zeigen uns, dass nachhaltige Geschäftsmodelle in der Logistik funktionieren und attraktiv sind. Wir gestalten die letzte Meile 100% emissionsfrei, alle nicht vermeidbaren Emissionen, wie zum Beispiel innerhalb unserer Büros und Terminals, werden kompensiert. Schließlich konnten wir 2022 insgesamt rund 15 Millionen Euro durch Finanzierungsrunden einsammeln und zeigen, dass nachhaltige Logistik auch für Investoren interessant ist.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne in fünf Jahren über Ihr Start-up in einer Wirtschaftszeitung lesen?

Liefergrün senkt Emissionen in Innenstädten um 70%



