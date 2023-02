Die vegetarische Ernährung von Hunden ist umstritten, der Verzehr von Fleisch genauso – Hundebesitzer stecken in einer Zwickmühle. Das schwedische Tierfutter-Start-up Petgood nimmt daher Insekten als Grundlage für ihre Hundefutter-Produkte.

Haustiere verbrauchen ein Viertel der weltweiten Fleischproduktion. Mit dieser Zahl umreißt Karin Lundgren, Tier-Krankenschwester im Team des schwedischen Tierfutter-Herstellers Petgood, ein Problem, das Tierhaltern gar nicht schmecken dürfte: „Haustiere stellen eine echte Belastung für die Umwelt dar“.



Petgood will das ändern – mit Insekten als Grundlage. Die Produkte des 2020 gegründeten Hauses seien „aus hochwertigem Insektenprotein, Vitaminen, Mineralstoffen und essentiellen Fettsäuren aus pflanzlichen Quellen“, so das Versprechen auf der Website. „Unser Hundefutter ist reich an Proteinen aus den Larven der Schwarzen Soldatenfliege“ und „völlig frei von Wachstumshormonen und Antibiotika“. Es sei als Alleinfutter für erwachsene Hunde und Welpen konzipiert und enthalte die „gleichen essentiellen Aminosäuren, die Ihr Haustier aus herkömmlichem Fleisch erhalten würde“, heißt es. Auch für Katzen hat Petgood insektenbasiertes Futter in petto.



Petgood ist nicht allein unterwegs: Für die Produktentwicklung werde mit Tierärzten und Ernährungswissenschaftlern zusammengearbeitet, die Rezepte basierten auf den Ernährungsempfehlungen des europäischen Verbands der Tiernahrungs-Hersteller FEDIAF.

© Petgood

Über Petgood Unternehmensname: petgood AB

Rechtsform: Private Company

Unternehmenssitz: Stockholm

Gründungsjahr: 2020

Mitarbeiterzahl: 10

Geschäftsführung/Vorstand: Pernilla Westergren (CEO), Ragna Zaar Thorwid (CCO), Caroline Westergren (CXO), Christofer Backman (CDO)

Website: www.petgood.com/de-de

© Petgood

Gesund sei das insektenbasierte Futter also – und gut für die Umwelt: Die als Proteinquelle verwendeten Insekten verursachen laut Petgood 94 Prozent weniger Treibhausgasemissionen und benötigen 93 Prozent weniger Fläche, 92 Prozent weniger Futter und 80 Prozent weniger Wasser im Vergleich zu Fleisch. Dazu wirbt Petgood mit plastikfreien Kotbeuteln, einer Produktion in Europa, Bio-Zutaten („nach Möglichkeit“) und nachhaltigen Lieferoptionen („wenn verfügbar“).Nach Deutschland vertreibt Petgood über einen deutschsprachigen Webshop. Im Etailment-Interview stellt Chief Executive Officer Pernilla Westergren das Start-up vor.Wir wollen mit Petgood sicherstellen, dass Haustiere die bestmögliche Nahrung erhalten, die ihrer Gesundheit zugutekommt und gleichzeitig das Klima schont. Deshalb entwickelt Petgood für Katzen und Hunde Produkte auf Insektenbasis, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren.Petgood ist Haustiernahrung der Zukunft – nachhaltig, gesund und transparent hergestellt. Wir tun dies, indem wir vollwertige und ausgewogene Nahrung auf Insektenbasis sowie andere innovative und nachhaltige Produkte für Hunde und Katzen anbieten.Tausende von Haustieren erfreuen sich täglich an Petgood, darunter auch die Hunde einiger der angesehensten Züchter Schwedens; einer von ihnen ist Kustmarken, der Blindenhunde und Hunde für die schwedische Polizei und das Militär züchtet. Petgood wird auch bei führenden nordischen und deutschen Einzelhändlern wie Vetzoo (Musti Group), Pets premium und Hundeland sowie bei führenden internationalen Tierkliniken wie Vet Family und Anicura (online) verkauft.Deutsche Tierkliniken und Händler, die unsere Werte für eine gesunde und nachhaltige Haustierwelt teilen.Es braucht Zeit, um die Verbraucher über die vielen Vorteile von Tiernahrung auf Insektenbasis aufzuklären; wenn sie jedoch die Vorteile der Produkte verstanden haben, sind sie sich einig, dass es keinen Grund gibt, nicht auf Petgood umzusteigen.Unser Fünf-Sterne-Rating auf Trustpilot. Die Kunden lieben unsere Produkte.Mehr als 1 Million Hunde und Katzen werden täglich mit Petgood-Tiernahrung auf Insektenbasis gefüttertSie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich unter ulrike.sanz@dfv.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de