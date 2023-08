Mit Nachfüllprodukten in Pulverform will das junge Unternehmen Blaue Helden aus dem hessischen Bad Homburg nicht nur Plastik sparen, sondern auch die CO₂-Bilanz von Putz- und Körperpflegemitteln verbessern. Die Produkte sind inzwischen u.a. bei DM, Edeka und Kaufland gelistet. Etailment stellt das Start-up vor.

© Blaue Helden

Über Blaue Helden Unternehmensname: Blaue Helden

Rechtsform: GmbH

Unternehmenssitz: Bad Homburg v.d. Höhe

Gründungsjahr: 2020

Mitarbeiterzahl: 10-50

Geschäftsführung/Vorstand: Christoph Heeren / Philipp Rabut

Website: www.blauehelden.de

Der überwiegende Teil des Plastikmülls fällt im FMCG-Sektor an. Hier setzt das Start-up Blaue Helden aus Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt an. Sein Geschäftsmodell: Massentaugliche Putz- und Pflegeprodukte für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Verbraucher sollen damit möglichst unkompliziert eine Beitrag zur Plastikmüllvermeidung leisten können. Die Produkte werden in Pulverform in kleinen Papierbeuteln angeboten und zu Hause in vorhandenen Plastikflaschen mit normalem Leitungswasser aufgefüllt.Sie sollen aber nicht nur Plastik bei Verpackung und Inhaltsstoffen vermeiden - das geringe Transportgewicht der Nachfüllpäckchen leistet außerdem einen Beitrag zur Verringerung der CO₂-Emissionen.Vor wenigen Wochen hat Blaue Helden eine neue Finanzierungsrunde über sechs Millionen Euro bekanntgegeben. Bislang vertreibt das hessische Start-up zwölf Produkte (Putzmittel, Handseife, Duschgel) über den eigenen Onlineshop und Handelspartner, zu denen DM, Edeka, Kaufland, Migros und Rewe zählen.Bisher ist es nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten, will aber noch 2023 drei neue Märkte in Osteuropa erschließen. Auch der Ausbau des Produktportfolios steht auf der Agenda. Im Etailment-Interview stellt Gründer Christoph Heeren das Start-up vor.Blaue Helden stellt nachhaltige Reinigungs- und Körperpflegeprodukte zum Nachfüllen her, die genauso leistungsstark und erschwinglich wie herkömmliche Produkte sind.



Wie beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell einem möglichen Partner in einem Tweet (280 Zeichen)?

Wir sind mit unseren umweltfreundlichen Nachfüllprodukten Treiber für nachhaltiges Konsumentenverhalten und stehen für pragmatische Nachhaltigkeit ohne Kompromisse, ohne Aufwand und ohne Aufpreis. Unser Ziel ist eine plastikfreiere Welt mit deutlich reduzierten CO₂-Emissionen.



Welche Unternehmen/Kunden konnten Sie bereits überzeugen?

Unsere Nachfüllprodukte gibt es inzwischen in über 5.000 Drogerie- und Einzelhandelsfilialen (DM, Rewe, Edeka etc.) in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Zudem betreiben wir einen eigenen Onlineshop und sind auch bei einschlägigen E-Commerce-Händlern wie Amazon gelistet.

© Blaue Helden

Wir möchten in den kommenden Jahren verstärkt ins Ausland expandieren und fänden es daher klasse, neue (Handels-)Partner in unseren Nachbarländern zu gewinnen. Außerdem haben wir mit Barbara Schöneberger bereits eine starke Markenbotschafterin gewinnen können und würden uns freuen, weitere Kooperationen mit bekannten Influencern einzugehen.

Was war die wichtigste Erkenntnis seit dem Start?

Um mit einem nachhaltigen Konzept wie unserem erfolgreich die breite Masse zu erreichen, bedarf es umweltfreundlicher Produkte, die genauso effektiv und zugleich nicht teurer sind als herkömmliche Produkte. Für das Gros der Konsumenten ist die Umweltfreundlichkeit eines Putzmittels ein „Nice-to-Have“, während die Reinigungskraft und der Preis „Must-Haves“ sind.

Wir haben seit unserer Gründung im Jahr 2020 bereits mehr als 5 Millionen Produkte verkauft und damit gemeinsam mit dem Handel und den Konsumenten einen großen Beitrag zur Reduktion von Einwegplastik und CO₂-Emissionen erzielt. Mit jedem verkauften Blaue-Helden-Produkt kommen wir unserer Vision von einer plastikfreieren Umwelt näher. Das spornt uns an!"Wie ein Start-up vor 5 Jahren den Anstoß zu plastikfreien Putz- und Waschmittelregalen gab und damit eine ganze Industrie revolutionierte"

