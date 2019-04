Rekord, Rekord, Rekord: Eine Jubelmeldung jagt die nächste in der deutschen Start-up-Szene. Welche Jungunternehmen zuletzt am meisten Geld einsammeln konnten, wo Deutschland im Europavergleich steht – und dass es noch mehr gibt außer Berlin.

Her mit dem Geld

Berlin ohne Mega-Investition



E-Commerce verliert Spitzenposition

Deutsche Start-up-Szene: In Europa ganz vorn mit dabei

Die deutsche Start-up-Szene ist erwachsen geworden.





Ranking: Start-ups im Erfolgsrausch

1 / 9 In Sachen Investitionsvolumen in Start-ups spielte Deutschland im europäischen Vergleich 2018 vorne mit, zeigt das Start-up-Barometer der Prüfungs- und Beratungsfirma EY. (Quelle: © blende11.photo - Fotolia.com) 1 von 9 Teilen 2 / 9 Die Start-up-Szene in London sammelte laut dem Report 2018 gut 5 Milliarden Euro ein… (Quelle:© Iakov Kalinin - Fotolia.com) 2 von 9 Teilen 3 / 9 ...auf Rang zwei folgt jedoch bereits Berlin mit 2,6 Milliarden Euro vor Paris (2,5 Milliarden Euro). (Quelle: © frank peters - Fotolia.com) 3 von 9 Teilen 4 / 9 Mit Abstand folgt München an vierter Stelle; dorthin flossen 619 Millionen an Investitionen. Hamburg platziert sich mit einem Finanzierungsvolumen von 548 Millionen Euro hinter Stockholm auf dem sechsten Platz. (Quelle: © jotily - Fotolia.com) 4 von 9 Teilen 5 / 9 Es folgen Dublin (448 Millionen Euro), Amsterdam (409 Millionen Euro, hier auf dem Foto zu sehen), Zürich (405 Millionen Euro), Cambridge (365 Millionen Euro). (Quelle: © Noppasinw - Fotolia.com) 5 von 9 Teilen 6 / 9 Bei der Anzahl der Deals liegt London mit 623 Finanzierungsrunde klar vor Paris mit 366, es folgt Berlin auf dem dritten Platz mit 244 Deals. (Quelle: © samott - Fotolia.com) 6 von 9 Teilen 7 / 9 Neben Berlin schafft es noch München auf Rang 5 als zweite deutsche Stadt in die europäische Top 10 in Sachen Finanzierungsrunden, Hamburg - hier zu sehen: der Hamburger Hafen - landet auf Platz 16. (Quelle: © powell83 - Fotolia.com) 7 von 9 Teilen 8 / 9 Bei den Top-5-Finanzierungen in Europa 2018 sind gleich zwei deutsche Start-ups vertreten. Während das IPO des britischen Mode-Start-ups FarFetch im September 2018 583 Millionen Euro einsammelte… (Quelle: Screenshot FarFetch) 8 von 9 Teilen 9 / 9 …landet das in Deutschland beheimatete Gebrauchtwagen-Portal Auto1 mit einer Finanzierungssumme von 460 Millionen Euro und die Otto-Tochter About You mit 264 Millionen Euro auf Platz 2 und 3 im europäischen Vergleich. Platz 4 geht an die zwei britischen Fintechs Funding Circle (IPO: 230 Millionen Euro) und Greensill Capital (217 Millionen Euro). (Quelle: Screenshot Auto1) 9 von 9 Teilen



Jüngst meldete die Beratungsfirma Barkow Consulting, dass deutsche Fintechs im ersten Quartal 2019 über 686 Millionen Euro eingesammelt haben , so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe sich das Investitionsvolumen sogar verdoppelt.Das lag auch an einigen umfangreichen Investitionsrunden wie die des Finanz-Start-ups N26. Die übrigens für sich genommen auch ein Rekord war, weil die Bewertung der Smartphone-Bank mit den 300 Milliarden US-Dollar an eingesammeltem Geld auf 2,7 Milliarden US-Dollar kletterte; kein anderes Fintech in der deutschen Start-up-Szene hat eine höhere Bewertung. Zudem stieg N26 damit zum sogenannten Unicorn auf, zu einem Unternehmen mit Milliardenbewertung.Außerdem sammelte Friday, digitaler Autoversicherer, 114 Millionen Euro ein, der digitale Versicherungs-Marktplatz WeFox bekam 110 Millionen Euro und Zins-Vermittler Raisin 100 Millionen Euro.Der Blick auf 2018 zeigt: Die Rekordwelle hält bereits länger an. Im vergangenen Jahr hat die deutsche Start-up-Szene so viel Geld eingesammelt wie noch nie, meldete die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY , ehemals Ernst & Young. Insgesamt knapp 4,6 Milliarden Euro haben Investoren in deutsche Jungunternehmen gesteckt, das sind 7 Prozent mehr als im Vorjahr.Auch die Zahl der Investitionen erreichte laut dem „Start-up-Barometer“ von EY mit 615 einen neuen Höchststand. Im Jahr zuvor waren es noch 507 Transaktionen.Innerhalb Deutschlands verteidigte Berlin demnach seinen Titel als Start-up-Hauptstadt; wenn auch nicht mehr mit einem so rapiden Wachstum wie in den vergangenen Jahren. Die Zahl der Finanzierungen lag mit 247 Finanzierungsrunden über insgesamt 2,64 Milliarden Euro um 6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum; doch die Anzahl der Transaktionen sank.Andere Städte holen auf: In Bayern stieg das Investitionsvolumen 2018 um 97 Prozent auf 802 Millionen Euro, in Hamburg um 138 Prozent auf 548 Millionen Euro und in Nordrhein-Westfalen sogar um 154 Prozent auf 243 Millionen Euro. Neben klassischen Risikokapitalinvestitionen wurden für die Studie auch Mittelzuflüsse aus Börsengängen und ICOs (Initial Coin Offerings) berücksichtigt.Das meiste Geld floss übrigens wie zuvor in E-Commerce-Unternehmen – die Gesamtsumme ging aber gegenüber 21017 um 12 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zurück. Einen massiven Anstieg verzeichnet hingegen das Segment Software & Analytics: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Virtual und Augmented Reality, Cloud Computing, Cyber und Analytics.Die Investitionssumme in diesem Segment hat sich laut EY im Vergleich zum Vorjahr von 295 auf 670 Millionen Euro mehr als verdoppelt; die Anzahl der Finanzierungen stieg von 75 auf 148, während der E-Commerce 101 Finanzierungen zählte. Damit verlor der E-Commerce zumindest bei der Zahl der Finanzierungen seinen Spitzenplatz im Branchenvergleich.Auch europaweit ist Deutschlands Start-up-Szene angekommen. Nicht nur, dass Deutschland im Länderranking bei den Finanzierungen und beim Investitionsvolumen unter den Top 3 rangiert; auch beim Städteranking schickt die Bundesrepublik gleich drei Metropolen ins Rennen – so viele wie kein anderes Land. Unser Ranking zeigt, welche Jungunternehmen ganz vorne in Europa und Deutschland mitspielen. Und dass innerhalb Europas nicht nur Berlin als Hot Spot mithalten kann.