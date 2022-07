E-Commerce-Anbieter wissen, wer wann was bei ihnen kauft - ein entscheidender Vorteil gegenüber dem stationären Handel. Das Start-up Refive will dazu beitragen, dass auch Ladenbesitzer ihre Kunden besser kennenlernen und nach dem Bezahlvorgang mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Dazu haben die Berliner einen smarten Kassenbon entwickelt, der eine personalisierte Kundenansprache auch ohne Apps und Registrierung ermöglicht.

© Refive

Im stationären Handel gehen täglich Tausende von Kunden ein und aus, doch anders als im E-Commerce bleiben hier viele Käufer, sofern sie keine Kundenkarte vorlegen, anonym. Ob ein Kunde in einem Geschäft zum ersten oder zum 50sten Mal einkauft, ist für den Händler nicht erkennbar.Das Berliner Start-up Refive will stationären Händlern helfen, den Nachteil mangelnder Kundendaten zu überwinden und ihre Kunden besser kennenzulernen. Dazu hat es einen KI-gestützten digitalen Kassenbon entwickelt, der Händlern einen detaillierten Einblick in ihre Kunden ohne Apps, Registrierungen oder zusätzlichen Aufwand am POS ermöglicht.Käufer profitieren vom digitalen Kassenbon, indem sie Belege an einem Ort sammeln und individuelle Angebote erhalten. Händler können Käufer mit dem smarten Kassenbon anonym über Besuche, Filialen und Kanäle hinweg identifizieren und über die Kundenbindungsinstrumente von Refive mit ihnen interagieren, Feedback und Bewertungen sammeln.Mithilfe der so gewonnenen Erkenntnisse können Kunden dann personalisiert angesprochen - und die langfristige Kundenbindung erhöht werden, ist Start-up-Mitgründer und CEO Mitul Jain überzeugt. Im Etailment-Kurzinterview stellt er die Refive-Lösung vor.Wir ermöglichen Einzelhändlern und Gastronomen einfach, über den digitalen Kassenbon, mit ihren Kunden in Verbindung zu bleiben. Wir fassen den digitalen Kassenbon als Plattform für den Händler/Gastronom zum Kunden auf, welche er in vielfältiger Weise nutzen kann. Beispielsweise kann er diese Verbindung nutzen, um ein Treueprogramm an den Kunden zu bringen, das Kaufverhalten und die Präferenzen seiner Kunden besser zu verstehen, Feedback einzuholen oder Newsletter-Anmeldungen zu sammeln.



Wie beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell einem möglichen Partner in einem Tweet (280 Zeichen)?

Refive ermöglicht es Einzelhändlern, ihre bisher anonymen Kunden im Geschäft zu identifizieren, zu verstehen und zu binden. Über den digitalen Kassenbon können Einzelhändler mit ihren Kunden digital in Kontakt bleiben, ihre Kundenbindung stärken und ihre Rentabilität steigern.



Welche Unternehmen/Kunden konnten Sie bereits überzeugen? Mit wem würden Sie gerne ins Geschäft kommen?

Große Gastronomie- und Einzelhandelsunternehmen wie Puma, Shoepassion und Ma'Loa Poke Bowl setzen bereits auf unsere Lösung - und wir sind dabei viele weitere zu überzeugen. Deutschlandweit findet man unseren digitalen Kassenbon bei zahlreichen Kunden in der Gastronomiebranche und wir dringen immer weiter in den Einzelhandel vor. Unsere Lösung ist global verfügbar und wird in immer mehr Ländern ausgerollt. Unser Ziel ist, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen weltweit zu überzeugen, mit unserer Plattform durchzustarten.

Über Refive Unternehmensname: Refive

Rechtsform: GmbH

Unternehmenssitz: Angermünder Str. 12, 10119 Berlin

Gründungsjahr: 2020

Mitarbeiterzahl: 9

Geschäftsführung/Vorstand: Mitul K. Jain, Cristian Martin

Website: https://www.refive.io/

Start-ups ohne Buzzwords

Besonders im letzten Jahr haben wir erkannt, dass wir unsere Markenbotschaft ändern mussten. Häufig stand in unserer Kommunikation nach außen der digitale Kassenbon im Fokus, jedoch ist uns klar geworden, dass wir diesen Fokus vielmehr auf den Nutzen für den Händler legen mussten. Auch durch unser Rebranding wollen wir nun stärker den Aspekt der Kundenbindung nach außen kommunizieren. Während vorher unsere Kommunikation auf die Nachhaltigkeit, Einfachheit und den praktischen Nutzen des digitalen Bons fokussiert hat, ist inzwischen die Botschaft weitaus stärker. Wir verbinden Einzelhändler und Gastronomen mit ihren Offline-Kunden und ermöglichen es ihnen über den digitalen Kassenbon jeden einzelnen Kunden kennenzulernen und personalisiert anzusprechen.Drei Millionen Kassenbons, die nicht gedruckt werden mussten!"Die digitale Transformation in Einzelhandel und Gastronomie: Wie Refive Tausenden Händlern und Gastronomen geholfen hat, kompetitiv gegenüber E-Commerce-Unternehmen zu bleiben!"Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de.

