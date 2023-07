Das Aufarbeiten und Wiederinstandsetzen von Produkten für den Wiederverkauf im Netz kennt man vor allem aus dem Elektronikbereich. Bei Schuhen würden die meisten erst einmal die Stirn runzeln. Doch der junge britische Schuhhersteller Vivobarefoot tut genau das: Kunden können gebrauchte Paare von der Recommerce-Tochter Revivo reparieren lassen oder sie portofrei an den Hersteller zurückschicken, wo sie entweder für den Wiederverkauf aufbereitet oder für ein späteres Recycling eingelagert werden.

Über Revivo Firmenname: Vivobarefoot / Revivo

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hauptsitz: London, Großbritannien

Jahr der Gründung: 2012 / 2020

Anzahl der Mitarbeiter: 124

Geschäftsführung/Vorstand: Galahad und Asher Clark

Website: https://www.revivo.com

Je nach Zustand der Schuhe bietet Revivo verschiedene Reparaturmöglichkeiten an, wie z.B. Dampfreinigung, Austausch der Sohle, Nähen/Flicken und Reparatur der Schnürsenkel oder Ösen. Auf diese Weise können Kunden ihre Lieblingsschuhe länger nutzen und die Menge an Schuhen, die auf der Mülldeponie landet, verringern.Etailment hat mit Gründer Asher Clark über das Geschäftsmodell von Revivo gesprochen.Revivo hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umweltauswirkungen von Vivobarefoot-Schuhen zu reduzieren, indem es die Lebensdauer eines jeden Paares so lange wie möglich verlängert und auf eine möglichst regenerative End-of-Life-Lösung hinarbeitet. Erstens verkauft Revivo überholte Vivobarefoot-Schuhe. Sie werden von Experten sorgfältig gereinigt, repariert und desinfiziert. Kunden können dann im Onlineshop aus verschiedenen Zustandsoptionen wählen, wie z.B. exzellent, großartig oder gut, und profitieren von Rabatten von 25 bis 50% auf den Originalpreis.Zweitens bietet Revivo einen Reparaturservice für Vivobarefoot-Schuhe an. Dieser Service, der derzeit nur in Großbritannien verfügbar ist, ermöglicht es Kunden, ihre geliebten Schuhe zur Reparatur einzusenden.Drittens bietet Revivo ein Rücknahmeprogramm an, wenn die Schuhe nicht repariert werden können oder nicht mehr gebraucht werden. Kunden können ihre alten Vivobarefoot-Schuhe portofrei an Revivo schicken und so sicherstellen, dass sie ein zweites Leben erhalten oder aufbewahrt werden, bis eine Recyclinglösung zur Verfügung steht. Diese Initiative zielt darauf ab, die Verschwendung von Schuhen zu vermeiden und eine Kreislaufwirtschaft zu fördern.Revivo: Nachhaltiges Schuhwerk. Wir renovieren, reparieren und verlängern die Lebensdauer von Vivobarefoot-Schuhen. Helfen Sie uns, Abfall zu reduzieren, Kreislaufwirtschaft zu fördern und die Umwelt positiv zu beeinflussen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Schritt in eine nachhaltigere Zukunft machen. #Revivo #NachhaltigeSchuhe