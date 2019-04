Lieferheld, Travador und Navabi gehörten im März zu den auffälligsten Erscheinungen in Social Media. Sie konnten Aufmerksamkeit und Interaktion deutlich steigern. Das zeigt das "Start-up Ranking Deutschland" von Storyclash, das die Social-Media-Experten monatlich erheben und etailment exklusiv veröffentlicht.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Storyclash Das Tool vonanalysiert das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram.



© Hornbach/youtube Ranking Die 15 Top-Shops bei Facebook, Instagram, YouTube und Co Mit einem fast meditativen TV-Spot hat Hornbach gerade seine Frühjahrskampagne eingeläutet. Der Clip wird im April noch für Gesprächsstoff sorgen. Schon jetzt hat die Baumarktkette dank eines kontrovers diskutierten Spots im Social-Media-Ranking mächtig zugelegt. Mehr lesen



© PUMA Innovation Wie Puma und Co Augmented Reality zum Umsatzhebel machen Um Augmented Reality ist es zuletzt hierzulande etwas ruhiger geworden. Das einstige Hype-Thema kämpft sich durch die Mühen der Ebene. Hier aber warten faszinierende Anwendungen. Auch mit deutscher Beteiligung. Mehr lesen



© sevenozz - fotolia.com Start-ups Die wertvollsten Unicorns 2019 USA und China dominieren den Club der Einhörner. Toutiao und Uber führen die Liste klar an, die mittlerweile über 300 Start-ups umfasst. Deutsche Unternehmen? Weit hinten unter den Nachwuchs-Unicorns. Mehr lesen

Das Ranking der erfolgreichsten Posts des Monats in sozialen Netzwerken liefert dabei allerdings einen traurigen Beleg für die Kreativität der Branche: Gewinnspiele bestimmen die Spitze.Das Tool des Start-ups, das etailment kürzlich vorgestellt hat , zeigt dabei in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten.Interaktionen bezeichnen dabei die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Zusammen mit Storyclash werfen wir einmal im Monat einen Blick auf die Top Start-ups auf Social Media in Deutschland.