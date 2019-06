© Görtz etailment-Klassiker Auf diese Details achtet Görtz bei Influencern Influencer können helfen, den Umsatz zu steigern. Doch irgendwelche Internetsternchen zu buchen, wäre nicht klug. Der Influencer muss zur Marke passen, wie es Görtz vormacht. Zudem kommt es beim Umgang mit diesen Beeinflussern auf jede Menge Details an. Mehr lesen



© Glossier Social-Shopping Warum Händler Instagram, Snapchat & Co nicht ignorieren dürfen Mit der steilen These, dass Instagram das neue QVC für Millennials geworden sei, erhielt Dan Seifert, Redakteur beim US-Tech-Blog „The Verge“, regen Zuspruch, aber auch Kritik. Bildernetzwerke befriedigen im Leben ihrer Nutzer vielfältige Bedürfnisse. Und sie sind inzwischen zu groß, um von Händlern ignoriert zu werden. Mehr lesen



© Fotolia / Sondem Instagram-Shopping Auf dem unbekannten Terrain Instagram ist Media-Markt weiter als viele andere Facebook? Ist vielen Unternehmen längst bekannt. Doch weil das Soziale Netzwerk an Relevanz verliert, sollten sie sich mit dem neuen Star beschäftigen: Instagram. Hier kennen sich noch nicht viele aus, und wenn es um die relativ neue Shopping-Funktion geht, erst recht nicht. Media-Markt ist schon einen Schritt weiter. Mehr lesen

Das Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat , zeigt dabei in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten.Interaktionen bezeichnen dabei die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Zusammen mit Storyclash werfen wir einmal im Monat einen Blick auf die Top Start-ups auf Social Media in Deutschland.