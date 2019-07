Der Berliner Chauffeur-Dienst Blacklane hat sich einen neuen Markenauftritt verpasst. Das kommt auch auf den Social-Media-Kanälen gut an.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Retire the Driver. Hire the Chauffeur. | Blacklane

sich breit diskutierten Themen zu widmen, zahlt sich wieder einmal aus. Das hat zwar wenig mit dem Vertragskündigungs-Service zu tun, kann aber helfen sich als kundenorientierter Dienstleister auszuweisen.





Storyclash analysiert das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram.

Interaktion zählt

Das Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat , zeigt dabei in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten. Interaktionen bezeichnen dabei die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.



Zusammen mit Storyclash werfen wir einmal im Monat einen Blick auf die Top Start-ups auf Social Media in Deutschland. Den größten Zuwachs aber verzeichnet Aboalarm dank seiner Strategie, breit diskutierte Thema zu teilen. Das hat zwar wenig mit dem Vertragskündigungs-Service zu tun, kann aber helfen sich als kundenorientierter Dienstleister auszuweisen. Interaktionen bezeichnen dabei die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Zusammen mit Storyclash werfen wir einmal im Monat einen Blick auf die Top Start-ups auf Social Media in Deutschland. Den größten Zuwachs aber verzeichnet Aboalarm dank seiner Strategie,



MEHR ZUM THEMA:



© Görtz etailment-Klassiker Auf diese Details achtet Görtz bei Influencern Influencer können helfen, den Umsatz zu steigern. Doch irgendwelche Internetsternchen zu buchen, wäre nicht klug. Der Influencer muss zur Marke passen, wie es Görtz vormacht. Zudem kommt es beim Umgang mit diesen Beeinflussern auf jede Menge Details an. Mehr lesen

© Sachar Klein/hypr Podcast Was kostet ein Influencer? „Jedes Unternehmen hat eine gute Geschichte zu erzählen. Man muss nur die richtigen Fragen stellen, um diese Geschichte auszugraben.“ So beschreibt Sachar Klein, Gründer der Agentur Hypr, Experte für Social Media, PR und Influencer, seine Aufgabe. Welche Tipps er noch hat , wie man Influencer gewinnt und was sie kosten, diskutieren wir im Podcast. Mehr lesen

© Ikea/YouTube Marketing So setzen Ikea, Mister-Spex und Glossybox auf Influencer YouTuber, Instagramer oder Snapchat-Sternchen sind immer häufiger als Markenbotschafter für Unternehmen im Einsatz. Auch Onlinehändler setzen verstärkt auf die Wirkkraft der digitalen Multiplikatoren. Christian Chyzyk, CEO und Gründer der Influencer-Marketing-Plattform ReachHero, hat sich aktuelle Kampagnen von drei großen Retailern angeschaut und erklärt, was sich Marketer abgucken sollten – und was besser nicht. Mehr lesen



Mit einem Wachstum von 48% steigt das Start-up in die Top 15 ein. Die Kampagne war ja auch aufmerksamkeitsstark. Sie veräppelt in leicht abgewandelter Form im Kampagnenvideo Fahrdienstvermittler Uber und die Taxi-Branche. Die Botschaft: "Schickt den Fahrer in die Rente. Heuert einen Chauffeur an!"Größter Gewinner ist aber Aboalarm. Die Content-Strategie,Das Tool von