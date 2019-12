In den vergangenen fünf Jahren hat die Amazon-Aktie um 573,46% zugelegt. Da hätte manch ein Händler mit einem Investment wohl an der Börse einen besseren Schnitt gemacht als im Laden. Zur Zeit steht der Online-Riese auf Jahressicht bei rund 12% Plus. Da schneiden einige deutsche Händler an der Börse deutlich besser ab. Und einige katastrophal schlechter. Zwei Namen aus dem Handelsumfeld sind eine ganz besondere Überraschung.

Gerade viele Start-ups hat es an der Börse zuletzt mächtig gebeutelt. Manch einer, siehe beispielsweise Home24, kennt sogar seit dem Börsengang quasi nur eine Richtung.



Auch einige Traditionshäuser wurden in diesem Jahr verprügelt. Doch einige von ihnen konnten sich, wenn auch zuweilen im niedrigen Euro-Bereich notierend, wieder erholen. Ceconomy beispielsweise.

Wie also haben sich die Handelsunterunternehmen 2019 entwickelt?

Hier ist unsere Auswahl-Liste mit der prozentualen Entwicklung der Aktien innerhalb eines Jahres:

HelloFresh +154,05% Delivery Hero +104,58% Zalando +69,96% Hornbach +54,75% Ceconomy +30,45% Adler Modemärkte +22,15% Metro(VZ) +18,98% Shop Apotheke Europe +10,94% Rocket Internet +2,75% Ludwig Beck am Rathauseck -0,69% Takkt -2,02% Elumeo -31,3% Zooplus -39,2% Home24 -64,3% Windeln.de -74,7% Westwing -79,5% Kursentwicklung 1 Jahr, Xetra, Stand 16.12.19, ca 14 Uhr

Denken Sie daran:Das sind Kurse der Vergangenheit. Wer weiß, was morgen ist.Die Aktien stellen unverbindliche Informationen ohne Gewähr dar. Es werden keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Sinne von § 85 WpHG gegeben. Sie dienen lediglich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Es findet keinerlei Anlageberatung von Seiten von etailment.de statt. Dieser Beitrag ist eine journalistische Publikation und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres dar. Jeder Aktienkauf ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Die bereitgestellten Informationen ersetzen insbesondere nicht die eigene Recherche.