Mit Kreativität und Mut zur (Daten-) Lücke lässt sich Kundentreue heute weitaus günstiger erreichen als noch vor ein paar Jahren. Wichtiger als hohe Rabatte sind vielen Kunden emotionale Vorteile wie besondere Serviceleistungen beim oder nach dem Kauf.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IMAGO / Panthermedia

Standardisierung der Technologie

Simplifizierung



© IMAGO / Panthermedia Kundenbindung Wie Onlinehändler Vertrauen systematisch aufbauen Unternehmen brauchen das Vertrauen ihrer Kunden. Und das entsteht nicht zufällig. Ähnlich wie etwa Architekten Brücken und Häuser planen, lässt sich auch die Entwicklung von Vertrauen angehen. Doch bisher arbeiten noch die wenigsten Unternehmen so systematisch daran. Die gute Nachricht: Mit psychologischem Wissen über die Determinanten von Vertrauen und einer sinnvollen methodischen Vorgehensweise lässt sich viel ungenutztes Potenzial ausschöpfen. Dr. Eric Eller, Senior Managing Consultant bei Elaboratum, erläutert, wie das Konzept der Vertrauensarchitektur funktioniert. Mehr lesen

Konsequente Digitalisierung

Mut zur (Daten-) Lücke

"Zum Start genügt fast immer eine sympathische personalisierte, aber eben nicht individualisierte Regelkommunikation." Michael Nenninger, Fachbuchautor und Partner der Retail Performance Company

Klasse statt Masse



© IMAGO / Zoonar Kundenbindung Wann sich ein eigenes Treueprogramm lohnt Ein Programm, viele Händler: Multipartnerprogramme galten lange als Goldstandard der Kundenbindung. Doch dank neuer Technologien können selbst kleine Unternehmen eigene Loyalty-Programme auflegen - und die großen müssen umdenken. Mehr lesen



© Fivetran Digitalisierung Wie aus Daten Kundenbindung wird Für ein erfolgreiches Marketing müssen Händler Daten kanalübergreifend nutzen, um ihre Kunden wirklich kennenzulernen. Seit Jahren wird deshalb verstärkt in technische Lösungen für Marketing und Kundenbindung investiert. Doch welche Investitionen sind sinnvoll? Gastautor Tobias Knieper von Fivetran erklärt den Begriff des "Modern Data Stacks" und sagt, wie Händler die Datenbasis für ihre Entscheidungen verbessern können. Mehr lesen



© IMAGO / Panthermedia Treueprogramme Auch B2B braucht Bindung Was im Endkundengeschäft funktioniert, sollte auch die Beziehungen zwischen Unternehmen und Geschäftsleuten festigen können. Doch die Mechanismen und Vorteile erfolgreicher B2B-Loyalty-Programme sind andere als im B2C-Geschäft. Mehr lesen

Wenn die Marge aufgrund der reduzierten Kaufkraft sinkt, wird der Preisdruck größer. Das bringt den Handel in die Zwickmühle: Einerseits werden die Marketingetats bei sinkenden Umsätzen deutlich kleiner. Andererseits wächst der Konkurrenzkampf um die Gunst der Kunden. In dieser Lage werden nichtmonetäre Vorteile, wie sie gute Kundenbindungsprogramme bieten, wichtiger als Rabatte auf ohnehin schon spitz kalkulierte Preise.Aber auch eine Standardisierung der Technologie und der konsequente Verzicht auf physische Werbemittel sorgen für einen besseren Kosten-Nutzen-Effekt. Wer dann noch Abstand nimmt vom Anspruch, gleich zu Beginn alle Kunden individuell anzusprechen, kann sein Treueprogramm vergleichsweise günstig starten."Viele Unternehmen haben den Impuls, die Infrastruktur für ein Loyalty-Programm unbedingt selbst entwickeln zu wollen, und unterschätzen hierbei Komplexität, Kosten und Time-to-Market", bestätigt Sina Arp, Senior Sales Consultant beim Loyalty-Spezialisten Knistr. Als Alternative empfiehlt sie 360-Grad-Loyalty-SaaS-Lösungen, die eine solide Basis böten, um schnell mit einem Proof-of-Concept an den Start zu gehen.In derartigen Paketen seien ein CRM, vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für das Programm, Selektions- und Kampagnenoptionen sowie idealerweise auch eine vordefinierte App-Lösung standardmäßig enthalten.Ein weiterer oft unterschätzter Kostentreiber ist die Komplexität von Treueprogrammen. Häufig ist es zum Beispiel mit einem erheblichen Set-up-Aufwand verbunden, Kassen und die Loyalty-Lösung miteinander "sprechen" zu lassen und Bon-Informationen komplett zu transferieren."Bei einem begrenzten Budget ist es sinnvoll, zunächst auf eine Technologie zu setzen, etwa zur Bon-Verscannung, die einfach und kostengünstig verfügbar ist. Das spart Kosten und steigert das Umsetzungstempo", betont Michael Nenninger, Autor des Fachbuchs "Praxisleitfaden Customer Centricity" und Partner der Retail Performance Company.Der Verzicht auf eine physische Kundenkarte und postalische Kommunikation spart ebenfalls enorme Kosten und Kapazitäten, denn der Aufwand für Gestaltung, Produktion und Logistik ist mitunter erheblich.Ein nicht zu unterschätzender Effekt ist zudem, dass Digitalkommunikation von Anfang an individualisiert ausgespielt und getrackt werden kann - ein weiterer großer Vorteil gegenüber kostenintensiver Streuwerbung wie Postwurf, Beileger oder Printanzeigen.Zum Einstieg in die engere Bindung von Kunden genügt fast immer eine sympathische, personalisierte, aber eben nicht individualierte Regelkommunikation, die sich Stück für Stück segmentspezifisch ausbauen lässt. Dieser Ansicht ist Alexander Süßel vom Marketingspezialisten Snipp Interactive."Natürlich will man ein Loyalty-Programm aufsetzen, um die Kunden kennenzulernen und Kommunikation zu individualisieren. Aber so eine direkte Kommunikation ist nur dann erfolgreich, wenn man dafür eine ausreichende Datenlage aufgebaut hat. Und eine solche erfordert komplexe Technologie und Fachwissen."Wer mit dem Gedanken an ein eigenes Kundenbindungsprogramm spielt, überlegt meist als Erstes, wie hoch der Rabatt für die Treue denn sein soll. Doch hochpreisige Incentives, womöglich nach dem Motto "3% auf alles" als Sofortrabatt ausgespielt, sind verschenkte Marge und machen ganz schnell deutlich mehr aus als alle Kosten für den Programmbetrieb.Nicht zuletzt aus diesem Grund sollten Unternehmen stärker auf emotionale Vorteile setzen, etwa besondere Services beim Kauf oder im After-Sales. "Hier kann häufig eine stärkere Kundenbindung an die Marke und das Unternehmen erreicht werden", emfiehlt Nicole Wilhelm, die mit Get-focused zu Loyalty-Fragen berät.Ihre Empfehlung für monetäre Anreize lautet klipp und klar: "Sollten es doch geldwerte Vorteile sein, dann bitte gezielt an die Kundensegmente aussteuern, die entsprechendes Umsatz- und Ertragspotenzial haben."