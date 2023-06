Allein schon die Top Ten zieren sieben neue Namen: Die Start-up-Szene bleibt in Bewegung, wie die "Visibility Charts E-Commerce" zeigen. Gemeinsam mit den Datenspezialisten von Warehousing1 veröffentlicht Etailment die Rangliste der E-Commerce-Start-ups im zweiten Quartal 2023.

Von null auf Platz 1

Die Kriterien

Kosmetik, Fashion und Food dominieren



2021 war ein Rekordjahr für Start-up-Gründungen. Dieser Trend setzte sich 2022 nicht fort. Steigende Zinsen, die anhaltend hohe Inflation und explodierende Energiepreise - all dies sorgt derzeit für Zurückhaltung bei Gründern und Wagniskapitalgebern. Deshalb verwundert es nicht, dass im zweiten Halbjahr des Jahres 2022 33% weniger Start-ups als im selben Zeitraum des Vorjahres gegründet wurden.Für bereits gegründete E-Commerce-Start-ups im DACH-Raum bedeutet das, dass sie in Zeiten von spärlichen Start-up-Investitionen noch mehr auf Profitabilität und Kundenbindung setzen müssen, um sich zu behaupten.Wer sich am Ende durchsetzt, wird die Zukunft zeigen. Doch ein Blick auf unsere Top 100 zeigt junge Unternehmen voller Innovationskraft, die schon wenige Jahre nach ihrer Gründung starke Marken mit einer soliden Kundenbasis geworden sind.In unserer Bestenliste hat sich einiges bewegt. Gleich vier Neueinsteiger finden sich in den Top 5 wieder. Das Kosmetik-Start-up Formel Skin rutschte vom ersten auf den dritten Rang. Überholt wurde es gleich von zwei Neueinsteigern. Das erst 2022 gegründete Arts-&-Crafts-Start-up Magic Holz sicherte sich auch dank starkem Kundenfeedback den zweiten Platz. Unser neuer Spitzenreiter ist Inkster - ein Start-up, das temporäre Tätowierungen in Aufkleberform direkt an Endkunden verschickt.In der Start-up-Rangliste werden nur Onlinehändler berücksichtigt, die 2018 oder später gegründet wurden und ihren Hauptsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Das Rechercheteam erweiterte zunächst die bestehende Longlist. Anschließend sammelte es Daten zu fünf Metriken, anhand derer beurteilt wird, wie die Idee hinter einem Start-up von den Endkunden angenommen wird. Konnten keine vergleichbaren Daten identifiziert werden, wurde das entsprechende Feld freigelassen und mit null bewertet.fungiert als Faktor und gibt jungen Unternehmen einen Vorteil. Dieder Start-ups auf Instagram, Facebook und Tiktok spiegelt das Engagement in den Sozialmedien wider.auf Plattformen wie Google, Trustpilot und Trusted Shops zeigen, wie das Angebot der gelisteten Händler von den Kunden angenommen wird.Achtung: Diese Metriken werden addiert und dann geteilt, der Durchschnittswert fließt in die Wertung ein. Generell bezieht sich ein niedriger Wert bei einem Kriterium stets nur auf das relative Abschneiden innerhalb der Vergleichsgruppe - die absolute Performance eines Unternehmens wird hingegen nicht bewertet.Durch diekönnen bei gleichbleibenden absoluten Metriken Scores höher oder niedriger ausfallen, je nachdem, wie sich die Vergleichsgruppe entwickelt hat. Auf Grundlage sämtlicher Ergebnisse werden die Unternehmen für jede Metrik ineingeteilt und einals Basis einer Rangliste der spannendsten jungen E-Commerce-Unternehmen im deutschsprachigen Raum errechnet.Das "Top-100-Start-ups"- Ranking von Etailment und Warehousing1 wird anhand der festgelegten Metriken quartalsweise aktualisiert und soll so die dynamische Entwicklung des E-Commerce-Marktes in Deutschland, Österreich und der Schweiz abbilden.Kosmetik, Mode und Lebensmittel bleiben die dominanten Branchen in den E-Commerce-Visibility-Charts, doch die Liste spiegelt auch die Vielfalt der Handels-Start-ups in Deutschland, Österreich und der Schweiz wider. Die vollständige Top-100-Aufstellung erhalten Sie hier kostenlos als Whitepaper.