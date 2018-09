Aus zwei Warenhauskonzernen wird einer geschmiedet, um zu retten, was schwer zu retten ist. Die Fusion von Karstadt und Kaufhof gelingt nur dann, wenn das sensible Thema Mitarbeiter Priorität hat. Integration funktioniert in keinem Unternehmen nebenbei. Auch nicht bei Intersport. Denn auch dort wird der neue Chef feststellen müssen, dass es bei der Verbundgruppe einige Risse zu flicken gibt.

